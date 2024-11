นักวิจัยสหรัฐฯ พบวิธีดัดแปลงพันธุกรรมไม้ ให้เป็น Super Wood แข็งแรงพอๆ กับอลูมิเนียม และยังช่วยกักเก็บคาร์บอนได้

ตั้งแต่ยุคโบราณ จนถึงปัจจุบัน “นับว่าเป็นหนึ่งในวัสดุที่ถูกนำมาใช้ในงานก่อสร้าง หรือนำมาสรรสร้างประดิษฐ์เป็นวัสดุต่างๆ อีกมากมาย แต่ด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนของโลกที่รุนแรงมากขึ้น ทำให้วัสดุที่ทำจากไม้มีความเปราะปางมากขึ้นเมื่อเจอกับสภาพอากาศในปัจจุบันในสหรัฐอเมริกา จึงได้มีการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ด้วยการเสริมความแข็งแรงให้กับต้นไม้ จนเกิดเป็นเพื่อการนำมาใช้งานในยุคที่โลกมีสภาพอากาศที่แปรปรวนได้ตีพิมพ์งานวิจัยในโดยเป็นการเปลี่ยนไม้ในรูปแบบเดิมๆ ให้เป็นไม้แบบ Super wood ที่เนื้อไม้ที่แข็งแรงกว่าปกติถึง 1.5 เท่า ซึ่งเป็นการพัฒนาไม้ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมให้มีความแข็งแรง ยั่งยืน และทนทานมากยิ่งขึ้นในขั้นตอนการทำ Super Wood นั้น ไม่ได้มีความวับซ้อนมาก ทีมนักวิจัย เผยว่า ได้ทดลองดัดแปลงพันธุกรรมของไม้ป็อปลาร์ (Poplar Wood) ด้วยการลดปริมานลิกนิน (Lignin) ลง 12.8% จากนั้น นำไม้ป็อปลาร์ไปปลูกร่วมกับต้นไม้ที่ไม่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมในเรือนกระจกเป็นระยะเวลา 6 เดือนขั้นแรกต้องนำไม้ไปต้มในส่วนผสมของ โซเดียมซัลไฟต์ และ โซดาไฟ ซึ่งมันจะทำลายพันธะรูปแบบเดิมในเซลล์ของเนื้อไม้ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ ไม้จะมีความร้อนและเนื้อไม้จะเกิดการควบแน่น จากนั้นก็จะเกิดพันธะรูปแบบใหม่ขึ้นใน Super wood ทำให้ได้วัสดุใหม่ที่มีความเบากว่า และแข็งแรงกว่าเหล็ก โดยไม้รูปแบบใหม่นี้มีความแข็งแรงเหนือกว่า 10 เท่า และมีความเหนียวสูงกว่า 20 เท่า เมื่อเทียบกับไม้แบบเดิม ทำให้สามารถใช้ Super wood แข็งพอๆ กับอลูมิเนียม สามาถนำไปใช้งานก่อสร้างแทนเหล็กได้โดยปกติแล้วไม้ที่ใช้ทำโครงสร้างอาคารมักจะเกิดอาการบวมเมื่อเจอความชื้น แถมความแข็งแกร่งยังลดน้อยถอยลงตามเวลา รวมถึงปัญหาการพุของไม้อีกด้วย แต่ Super wood จะเกิดอาการบวมน้อยกว่าเมื่อเจอความชื้น แถมยังมีการดูดซับความชื้นที่น้อยกว่า และเมื่อนำไปใช้งานก็สามารถช่วยชะลอปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ทั่วโลกเผชิญอยู่ได้นอกเหนือจากคุณสมบัติของไม้ที่ช่วยลดคาร์บอน กระบวนการผลิตก็ช่วยลดคาร์บอนด้วยเช่นกัน ในการได้มาซึ่งไม้ วิธีเดิม ต้องอาศัยพลังงาน และสารเคมีจำนวนมาก ซึ่งหนีไม่พ้นการปล่อยคาร์บอน แต่สิ่งที่ทีมนักวิจัยค้นพบจะอุดรอยรั่วในส่วนนี้(Scientists create ‘super wood’ that is stronger and lighter than steel)