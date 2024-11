หอสังเกตการณ์ซีกโลกใต้แห่งยุโรป เผย ภาพดาวฤกษ์ความละเอียดสูงรูปแรกนอกทางช้างเผือก ใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ถึง 2,000 เท่า

(VLTI) ของติดตามและถ่ายภาพในซึ่งเป็นกาแล็กซีแคระบริวารของกาแล็กซีทางช้างเผือกทีมงานนักดาราศาสตร์ ได้เผยว่า ได้รู้ถึงการมีอยู่ของดาวฤกษ์ดวงนี้มาระยะหนึ่งแล้ว และได้ขนานนามมันว่า "ดาวยักษ์" เนื่องจากมีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ถึง 2,000 เท่า โดยมีชื่อว่ามีตำแหน่งอยู่ในกาแล็กซีเมฆแมกเจลแลนใหญ่ และอยู่ห่างจากโลกไปประมาณ 160,000 ปีแสงด้วยประสิทธิภาพของกล้อง VLTI ทำให้สามารถมองเห็นดาวฤกษ์ที่อยู่ไกลออกไปนี้ได้อย่างละเอียดจนเผยให้เห็นก๊าซและฝุ่นที่อยู่รอบๆ การไหลของสสารเหล่านี้ซึ่งจะนำไปสู่การระเบิดของซูเปอร์โนวาครั้งใหญ่ ข้อมูลนี้สอดคล้องกับการที่ความสว่างของดาวฤกษ์ลดลงอย่างรวดเร็ว ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมากล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่ประสบความสำเร็จในการถ่ายภาพดาวฤกษ์ที่กำลังจะดับในกาแล็กซีนอกกาแล็กซีนอกทางช้างเผือก และยังได้ค้นพบรังไหมรูปร่างคล้ายไข่ที่อยู่รอบดาวฤกษ์อย่างใกล้ชิด และเรารู้สึกตื่นเต้นเพราะสิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการพุ่งของสสารออกจากดาวฤกษ์ ที่กำลังจะดับอย่างรุนแรงก่อนการระเบิดของซูเปอร์โนวาในปัจจุบันนักดาราศาสตร์ทั่วโลกสามารถถ่ายภาพดาวฤกษ์ในกาแล็กซีทางช้างเผือกได้ แต่การจะถ่ายภาพดาวฤกษ์อื่นนอกกาแล็กซีได้ในระดับรายละเอียด ยังต้องใช้เวลาพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตข้างหน้า เนื่องจากความระยะห่างของแต่ละกาแล้กซีนั้นไกลมาก และจักรวาลก็กว้างใหญ่ไพศาลมากสำหรับคือ กาแล็กซีบริวารของทางช้างเผือก อยู่ห่างจากเราออกไป ประมาณ 160,000 ปีแสง ถือเป็นกาแล็กซีที่อยู่ใกล้กับทางช้างเผือกเป็นอันดับที่สาม โดยมีกาแล็กซีแคระชนิดรีคนยิงธนู กับกาแล็กซีแคระสุนัขใหญ่ อยู่ใกล้กับศูนย์กลางของกาแล็กซีทางช้างเผือก เมฆมาเจลลันใหญ่มีมวลสมมูลประมาณ 1 หมื่นล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์ ประมาณมวลเป็นประมาณ 1/10 เท่าของมวลของทางช้างเผือก เมฆมาเจลลันใหญ่เป็นกาแล็กซีที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ในกลุ่มท้องถิ่น โดยเป็นดาราจักรขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 - 2 และ 3 ตามลำดับ(Star imaged in detail outside the Milky Way for the 1st time (image, video)(The Milky Way over the Danish 1.54-metre telescope at La Silla)