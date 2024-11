ไบโอเทค สวทช. ร่วมมือ คณะวิทย์ฯ มหิดล สร้างเครือข่ายวิจัยมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย

กล่าวว่าหรือเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยของ CENTEX SHRIMP ซึ่งเป็นนักวิจัยที่มีชื่อเสียงมานาน และเป็นนักวิจัยหลักของทั้งที่ ม.มหิดล และไบโอเทค สวทช. ได้ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านการเสวนา การแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และเป็นเวทีที่ทำให้นักวิจัยได้ร่วมกันเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ของประเทศชาติ สอดคล้องกับนโยบายของท่านอธิการบดีปัจจุบันที่เน้นงานวิจัยที่สามารถใช้ได้จริง โดยทางเรายินดีที่จะสนับสนุน CENTEX SHRIMP เพื่อร่วมมือขยายและสร้างกลุ่มวิจัยในการที่จะพัฒนาเพื่อประเทศชาติต่อไปกล่าวว่า หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง หรือ CENTEX SHRIMP (Center of Excellence for Shrimp Molecular Biology and Biotechnology) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2544 ในการรวมกลุ่มอาจารย์และนักวิจัยเพื่อก่อตั้ง CENTEX SHRIMP ถือเป็นแบบอย่างในการบูรณาการที่เป็นตัวอย่างที่ดีอย่างยิ่ง มีการสร้างสรรค์ผลงานดี ๆ เป็นประโยชน์เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งเป็นการรวมพลังของภาควิชาต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ ภาควิชาชีวเคมี ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ผนวกรวมพลังกับไบโอเทค สวทช. ร่วมด้วยช่วยกันในการขับเคลื่อน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการทำงานร่วมกัน ใช้ความเชี่ยวชาญส่งเสริมกันและกัน ผลิตผลงาน สร้างนักศึกษา สร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณค่าทางวิชาการ มีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งหวังให้ CENTEX SHRIMP มีความเจริญก้าวหน้า และสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปสำหรับงานครั้งนี้ มีกิจกรรมการเสวนาและบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับงานวิจัยสัตว์น้ำไทยด้วยกันหลายหัวข้อ เริ่มตั้งแต่พบกับผู้ก่อตั้ง CENTEX SHRIMP และผู้อำนวยการหน่วย ในงานเสวนาหัวข้อ “มุมมองจากอดีต สู่ปัจจุบัน และมุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน” การบรรยายจาก ดร.กัลยาณ์ ศรีธัญญลักษณา นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาชีวเคมีเพื่อการเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2567 ในหัวข้อทั้งนี้ CENTEX SHRIMP ไม่ได้เป็นเพียงแค่หน่วยวิจัยทำงานวิจัยเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีบทบาทในการร่วมผลิตบุคลากรในแวดวงสัตว์น้ำ ทั้งสายวิชาการและภาคส่วนเอกชน มีการเสวนากับบุคลากรในแวดวงสัตว์น้ำที่มีบทบาทสำคัญในปัจจุบัน ในหัวข้อ “เพิ่มขีดความสามารถการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการถ่ายทอดองค์ความรู้” โดยศิษย์เก่า CENTEX SHRIMPนอกจากนี้ ยังเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ CENTEX SHRIMP รวบรวมงานวิจัยมานำเสนอ โดยมุ่งเน้นการต่อยอดไปสู่การสร้างผลกระทบจริง การหาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้งานวิจัยตอบปัญหาได้ตรงจุดที่สุด โดยแบ่งเป็นหัวข้อนวัตกรรมควบคุมโรคและส่งเสริมสุขภาพสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยโรคกุ้งและปลา การพัฒนาความรู้ระบบทางเดินอาหารและต่อมไร้ท่อในกุ้งเพื่อส่งเสริมสุขภาพและเพิ่มผลผลิตกุ้ง และงานวิจัยเพื่อสุขภาพและปรับปรุงพันธุ์ปลา ก่อนจะปิดท้ายด้วยการเสวนาในหัวข้อ “สปอตไลต์งานวิจัยโดย CENTEX SHRIMP และเครือข่ายวิจัย” พร้อมกันนี้ บริเวณงานยังมีการจัดนิทรรศการงานวิจัยสัตว์น้ำไทยจากเครือข่ายนักวิจัย และบูทบริษัทภาคเอกชนในกลุ่มอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและอบอุ่นในวาระครบรอบ 24 ปีของ CENTEX SHRIMP