นักวิทย์ฯ เผยข้อมูลใหม่ อาจมีสิ่งมีชีวิตบนดวงจันทร์ของดาวยูเรนัส หักล้างความเชื่อว่าเป็นดาวเคราะห์ไร้สิ่งมีชีวิตใดๆ หลงเหลืออยู่

แม้ว่าดวงจันทร์บริวารของดาวเสาร์ และดวงจันทร์บริวารของดาวพฤหัสบดี จะได้รับการกล่าวถึงว่า “เป็นสถานที่นอกโลกที่เอื้อต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตมากที่สุดในระบบสุริยะเท่าที่รู้จักมา” ในการประชุม Enceladus Focus Group Conference แต่จากการศึกษาข้อมูลจากครั้งใหม่ ได้พบหลักฐานใหม่ที่ว่าซึ่งข้อมูลใหม่นี้ได้หักล้างความเชื่อที่มีมาอย่างยาวนานว่า ดาวยูเรนัสและดวงจันทร์บริวารเป็นดาวเคราะห์ที่ไร้สิ่งมีชีวิตใดหลงเหลืออยู่กล่าวว่า เธอมีความยินดีที่ได้ทราบผลการวิจัยครั้งใหม่นี้ ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะพบสิ่งมีชีวิตในระบบดาวยูเรนัสโดยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารด้านดาราศาสตร์ Journal Nature Astromonyข้อมูลที่ได้รับการศึกษาใหม่นี้ เป็นข้อมูลจากปี 1986 หรือประมาณ 40 ปีที่แล้ว ยานวอยเอเจอร์ 2 ได้บินเฉียดเข้าใกล้ดาวยูเรนัสและดวงจันทร์บริวาร และส่งข้อมูลและรูปถ่ายของดาวเคราะห์ลำดับที่ 7 กลับมายังโลกให้ได้ศึกษา และเมื่อเปรียบเทียบกับดาวเคราะห์ดวงอื่น ดาวยูเรนัสนี้ถือว่ามีความแปลกประหลาด เพราะมันโคจรในแนวตะแคงข้างในการสำรวจครั้งนั้น แล้ว ยานวอยเอเจอร์ 2 พบว่า ดาวเคราะห์ดวงนี้ ไม่มีร่องรอยสิ่งมีชีวิตใดๆ ขณะเดียวกัน ก็ตรวจพบ สนามแม่เหล็ก ซึ่งปกป้องมันจากรังสีดวงอาทิตย์ มีลักษณะที่แปลกประหลาดกกว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ กล่าวคือ สนามแม่เหล็ก ไม่สอดคล้องกับแกนหมุนของมัน โดยมีแกนแม่เหล็กเอียงอยู่ที่ 59 องศาจากแกนหมุนของดาวเคราะห์การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งใหม่ได้แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลที่ได้ยานวอยเอเจอร์ 2 บังเอิญเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการเกิดพายุสุริยะรุนแรง จนนำไปสู่ความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับระบบของดาวยูเรนัส และพบหลักฐานใหม่ที่ว่า ดาวยูเรนัสและดวงจันทร์บริวาร 5 ดวง อาจมีส่วนประกอบสำคัญที่จำเป็นต้องสิ่งมีชีวิตซ่อนอยู่ และหักล้างข้อมูลเดิมที่มีมาอย่างยาวนานว่า ดาวยูเรนัสนั้น ไร้สิ่งมีชีวิตใดๆ หลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน องค์การนาซาได้วางแผนที่จะเริ่มภารกิจสำรวจอวกาศใหม่ขึ้นในชื่อว่าเพื่อกลับไปสำรวจดาวยูเรนัสในระยะใกล้ที่สุด ในช่วงเวลาอีก 10 ปีข้างหน้า และคาดว่ายานจะไปถึงที่นั่นในปี 2045 ซึ่งนักวิทยาศาสตร์จะได้คำตอบว่า ดวงจันทร์บริวารของดาวเคราะห์น้ำแข็งดวงนี้ สามารถเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตได้หรือไม่ หลังจากที่ก่อนหน้านี้เชื่อกันว่า ระบบดาวยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์ที่ตายไปแล้ว(New study on moons of Uranus raises chance of life)(Uranus's crooked, messy magnetic field might open and shut daily)