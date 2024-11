งานเทศกาลหุ่นโลก 2024 เริ่มแล้ว! พบเหล่านักสร้างสรรค์หุ่นมือมืออาชีพจากทั่วโลก NSM เปิด 3 พิพิธภัณฑ์ให้เป็นโรงละครมีชีวิตให้ศิลปินไทยและทั่วโลกโชว์ผลงานยิ่งใหญ่

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วย ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ รองผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผอ.สำนักงาน ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร น.ส.ปาริฉัตร เศวตเศรนี ผอ.ฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนท์และเทศกาลนานาชาติจาก TCEB นายนิมิตร พิพิธกุล ผอ.มูลนิธิหุ่นสายเสมา สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย ดร.นวลวรรณ ชะอุ่ม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด และได้รับเกียรติจาก นางแซรัป แอร์ซอย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย ร่วมเปิดงาน “เทศกาลหุ่นโลก 2024” หรือ Harmony World Puppet Innovation Festival 2024 อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ธีมงาน PUPPET MAKER จัดเต็มโชว์สุดยอดคณะหุ่นไทยและนานาชาติกว่า 13 ประเทศ ในระหว่างวันที่ 13 - 17 พ.ย. นี้ ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีผศ.ดร.รวิน กล่าวว่า งานเทศกาลหุ่นโลก 2024 เป็นกิจกรรมยิ่งใหญ่ระดับประเทศ เป็นการเปิดพื้นที่ให้สังคมไทยได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านเรื่องราวด้านศิลปะ วัฒนธรรม ในรูปแบบของการแสดงหุ่นมือ หุ่นยนต์ Stop Motion Animation Illustration เพื่อแสดงถึงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย นอกจากนี้ยังช่วยสื่อสารความคิดสร้างสรรค์ของผู้สร้างสรรค์หุ่นได้อีกด้วย สอดคล้องกับนโยบายของ น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรรม (อว.) ที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจและเสริมประสบการณ์ความรู้ให้กับคนไทยผ่านการจัดกิจกรรมที่เหมาะสำหรับทุกช่วงวัย ที่สามารถเรียนรู้ ค้นหาคำตอบได้อย่างสนุกสนานและสามารถดึงไอเดียใหม่ ๆ นำไปสู่การพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปสู่การต่อยอดให้กับประเทศ“NSM เปิดพื้นที่ทั้ง 3 พิพิธภัณฑ์ ให้เป็นโรงละครเพื่อให้ศิลปินไทยและทั่วโลกได้มาแสดงละครหุ่น โดยแบ่งเนื้อหาการแสดงให้สอดคล้องกับการนำเสนอของพิพิธภัณฑ์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จัดแสดงหุ่นและกิจกรรมการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์, พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดแสดงหุ่นที่เน้นเรื่องราวที่เชื่อมโยงด้านนวัตกรรมหุ่น และ Innovation ต่าง ๆ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า จัดแสดงและถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านเรื่องราวของสัตว์และพืช” ผศ.ดร.รวิน กล่าวด้าน ดร.ภาวดี กล่าวว่า บพค.ถือเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการจัดสรรทุนเพื่อพัฒนากำลังคนในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) บพค.จึงร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ประชาชน และสังคม ได้เรียนรู้ศิลปะที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ผ่านกระบวนการบูรณาการที่ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ และการสร้างหุ่นประเภทต่าง ๆ ด้วยตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนากลไกหุ่นยนต์ในอนาคต รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพ เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมของอนาคตต่อไปนายชาญยุทธ กล่าวว่า ททท.ให้ความสำคัญและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ผ่านการจัดกิจกรรมเทศกาลสำคัญๆ งานเทศกาลหุ่นโลกถือเป็นหมุดหมายสำคัญที่จะสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้งจังหวัดปทุมธานีก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นจังหวัดที่มีพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้จำนวนมาก การจัดงานครั้งนี้จึงเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี ที่สำคัญ งานนี้ถือเป็นหนึ่งใน Soft Power ที่สามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในระดับนานาชาติได้ขณะที่นายนิมิตร กล่าวว่า ไฮไลท์งานเทศกาลหุ่นโลก จะได้พบกับการแสดงหุ่นของศิลปินชาวไทยจาก 18 องค์กร และหุ่นนานาชาติกว่า 14 คณะ จาก 13 ประเทศทั่วโลก อาทิ ออสเตรเลีย แคนาดา ตุรกี ฮ่องกง ไต้หวัน ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ โคลัมเบีย เมียนมา แม็กซิโก-อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ลาว และไทย ยกตัวอย่างไฮไลท์หุ่นไทยที่น่าสนใจในงาน อาทิ วันที่ 15 พ.ย. พบกับ การแสดงครุฑยุดนาค จากกลุ่มเยาวชนวายุบุตร เป็นการแสดงหุ่นละครเล็ก และหุ่นนาคขนาดใหญ่ ถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่มีวิวัฒนาการการพัฒนากลไกการเชิด ไปจนถึงการเล่าเรื่องนำเสนอออกลีลาผสมผสานร่วมด้วย วันที่ 17 พ.ย. พบกับการแสดงหนังใหญ่ : รามายณะ 360° จากคณะหนังใหญ่วัดบ้านดอน ถือเป็นครั้งแรกของการแสดงหนังใหญ่ในรูปแบบ Immersive Theatre และไฮไลท์หุ่นนานาชาติที่น่าสนใจ อาทิ วันที่ 13-17 พ.ย. พบกับ การแสดงหุ่นจีนประเพณีจาก SKYBIRD PUPPET จากฮ่องกง โดยนักแสดงจะแต่งเป็นตัวตลกและเชื่อมโยงการแสดงเพื่อโต้ตอบกับผู้ชมอย่างสนุกสนาน และการแสดงหุ่นสายดั้งเดิม จาก HTW OO MYANMAR จากเมียนมา การแสดงหุ่นที่บอกเล่าเรื่องราวเทศกาลฉลองเจดีย์ของเมียนมา วันที่ 15 - 16 พ.ย. พบกับ การแสดงหุ่นเงา : Footprint จาก SYDNEY PUPPET THEATRE จากประเทศออสเตรเลีย ที่มาถ่ายทอดเรื่องราวของ “รอยเท้า” เป็นการแสดงหุ่นเงาทดลอง พร้อมเล่าเรื่องการแสดงความเคารพต่อแผ่นดิน และวันที่ 17 พ.ย. พบกับ การแสดง TYLTYL & MYTYL จาก Ultervision ประเทศญี่ปุ่น การแสดงโดยนักเชิดหุ่นสามคนในสไตล์บุนราคุ หลายฉากได้รับการเล่าด้วยวัสดุและการแสดงออกทางกายภาพผศ.ดร.รวิน กล่าวปิดท้ายด้วยว่า นอกจากการแสดงหุ่นและเรื่องราวของหุ่นแล้ว เรายังมีการจัดแสดงนิทรรศการ Science & Culture in the World to Puppet ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับหุ่นทางวัฒนธรรม หุ่นสมัยใหม่ และ Automata มีกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ LEGO Brick Challenge จากบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ชวนเยาวชนมาท้าทายความสามารถด้านหุ่นยนต์ และยังมีกิจกรรมเวิร์คช็อปมากมายจากศิลปินทั้งในและต่างประเทศ สนใจจองเข้าชม ได้ที่ https://ticket.nsm.or.th/eventmuseum สอบถามรายละเอียด โทร. 02 - 577 - 9999 ต่อ 2122-2123 หรือ Facebook : NSMThailand