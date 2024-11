NASA เผยข้อมูลจากยาน InSight ดาวอังคารหมุนเร็วขึ้น และอาจมีเวลา 1 วันเท่ากันกับโลกของเรา ในอีกไม่กี่หมื่นปี

หรือ(NASA) ได้เผยหนึ่งในข้อมูลสำคัญจากที่ได้ส่งไปสำรวจดาวอังคาร ซึ่งพบว่าดาวอังคารกำลังหมุนเร็วขึ้นทุกวัน และอัตราความเร็วที่เพิ่มขึ้นนี้ อาจทำให้ในอีกไม่กี่หมื่นปีข้างหน้าดาวอังคารและโลกจะมีเวลา 1 วันเท่ากันในปัจจุบันโลกของเราและดาวอังคารนั้น มีระยะเวลาการหมุนรอบตัวเองที่ใกล้เคียงกัน คือเท่ากับ 23 ชั่วโมง 56 นาที และเท่ากับ 24 ชั่วโมง 37 นาที แต่ด้วยข้อมูลใหม่จากการสำรวจจาก ยาน InSight พบว่า ดาวอังคารหมุนเร็วขึ้นด้วยความเร็ว 0.76 มิลลิวินาทีต่อปีบนยาน InSight นั้นมีอุปกรณ์ชิ้นสำคัญคือ ไรส์ (RISE–Rotation and Interior Structure Experiment) อุปกรณ์นี้ช่วยให้นักดาราศาสตร์ทราบถึงโครงสร้างภายในของดาวอังคาร โดยการวัดการกวัด (nutation) ซึ่งเป็นผลจากการเคลื่อนที่ของของเหลวภายในดาว ข้อมูลจากการวัดคลื่นไหวสะเทือนพบว่า แก่นดาวอังคารมีรัศมี 1,780-1,830 กิโลเมตร ซึ่งถือว่าค่อนข้างใหญ่ มีขนาดกว่าครึ่งของขนาดดาวอังคารเอง (3,390 กิโลเมตร) และพบว่าแกนมีความหนาแน่น 6.2-6.3 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และยังพบว่าแกนของดาวอังคารมีลักษณะบูดเบี้ยวไม่เป็นทรงกลมอีกด้วยอุปกรณ์ไรส์ยังมีการทดลองอีกแบบหนึ่งคือ การวัดอัตราการหมุนรอบตัวเองของดาวอังคาร การทดลองนี้ใช้เครือข่ายดีปสเปซของนาซาส่งสัญญาณวิทยุความเข้มสูงไปยังดาวอังคาร ไรส์จะสะท้อนสัญญาณนั้นกลับมา การที่ทั้งโลกและดาวอังคารต่างหมุนรอบตัวเอง ความถี่ของคลื่นวิทยุที่ส่งไปมาระหว่างโลกกับดาวอังคารจึงเลื่อนไปจากเดิมซึ่งเป็นผลจากการเลื่อนดอพเพลอร์ที่เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของดาวอังคาร การวิเคราะห์ความถี่ที่เปลี่ยนแปลงนี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ทราบอัตราการหมุนรอบตัวเองของดาวอังคารได้อย่างแม่นยำจากการทดลองและเก็บข้อมูลของ ยาน InSight ตลอดอายุภารกิจ 900 วัน ของดาวอังคาร ทำให้นักวิทยาศาสตร์พบว่าดาวอังคารหมุนเร็วขึ้น 0.76 มิลลิวินาทีต่อปี และเมื่อวิเคราะห์อย่างละเอียด ก็จะทำให้รู้ความเร็วการหมุนของดาวได้ โดยในทุกวันนี้ดาวอังคารใช้เวลาต่อการหมุน 1 รอบสิ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ประหลาดใจคือ การหมุนที่เร็วขึ้นนี้และด้วยการหมนุนอัตรานี้จะทำให้เวลา 1 วันในอนาคตเท่ากันกับโลก และแม้จะเป็นตัวเลขอันน้อยนิด แต่ก็ทำให้นักดาราศาสตร์ต้องงุนงงเพราะอธิบายไม่ได้ว่าดาวอังคารหมุนเร็วขึ้นได้อย่างไรสำหรับ ยานInSight นั้น เป็นยานสำรวจดาวอังคารขององค์การนาซา ยานได้ลงจอดและปฏิบัติภารกิจบนดาวอังคารตั้งแต่ปี 2561 จนกระทั่งพลังงานหมดและยุติภารกิจลงในเดือนธันวาคม 2565 แม้ภารกิจจะสิ้นสุดไปแล้ว แต่ข้อมูลอันมีค่าจากยานที่เก็บมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสี่ปียังคงมีประโยชน์ต่อนักวิทยาศาสตร์ในการศึกษาธรณีวิทยาของดาวอังคาร ภารกิจหลักคือการศึกษาโครงสร้างภายในของดาวอังคาร บันทึกคลื่นไหวสะเทือน ช่วยเปิดเผยถึงโครงสร้างภายในอย่างที่ไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน(Mars Is Spinning Faster Every Year, Making Martian Days Shorter)(Mars Keeps Spinning Faster, And Scientists Don't Know Why)(Spin state and deep interior structure of Mars from InSight radio tracking)