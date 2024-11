นักวิทย์ฯ พบ จุลินทรีย์มีชีวิตในหินอายุ 2 พันล้านปี อาจช่วยไขความกระจ่างสิ่งมีชีวิตบนโลกในยุคแรกเริ่ม

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโตเกียว ค้นพบกลุ่มจุลินทรีย์ดึกดำบรรพ์ที่มีชีวิตในชั้นหินที่เต็มไปด้วยแร่ธาตุอายุกว่า 2 พันล้านปี จากกลุ่มหินภูเขาไฟในประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งการค้นพบในครั้งนี้อาจช่วยไขคำตอบและช่วยไขความกระจ่างเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในยุคแรกเริ่มบนโลกของเราได้และเพื่อนร่วมงาน ได้วิเคราะห์ตัวอย่างแกนหินทรงกระบอกยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ที่ถูกค้นพบจากชั้นหินภูเขาไฟ Bushveld Igneous Complex ที่ลึกลงไป 15 เมตร บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของแอฟริกาใต้ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อแมกมาค่อยๆ เย็นตัวลงใต้พื้นผิวโลกเมื่อครั้งอดีตการวิเคราะห์หินเก่าแก่อายุ 2 พันล้านปี ในครั้งนี้ นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในรอยแตกเล็กๆ ทำให้หินก้อนนี้กลายเป็นหินที่เก่าแก่ที่สุดที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ โดยการค้นพบครั้งนี้อาจให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ เกี่ยวกับต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตบนโลก และอาจช่วยนำทางการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกของเราได้ด้วยเมื่อพวกเขาผ่าแกนหินออก พวกเขาพบเซลล์จุลินทรีย์อาศัยอยู่ในรอยแตกเล็กๆ ของหิน ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ย้อมดีเอ็นเอของจุลินทรีย์และถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ จากนั้นจึงนำไปเปรียบเทียบกับสารปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นเพื่อยืนยันว่าจุลินทรีย์เหล่านี้มีถิ่นกำเนิดในตัวอย่างหิน นอกจากนี้ พวกเขายังสังเกตด้วยว่าผนังเซลล์ของจุลินทรีย์ยังคงสภาพสมบูรณ์ ซึ่งเป็นสัญญาณว่าเซลล์ยังมีชีวิตและทำงานอยู่ในขั้นตอนการวิเคราะห์ หินได้ถูกตัดเป็นแผ่นบางๆ และทำการสำรวจในชั้นหิน ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาที่ทีมงานค้นพบเซลล์จุลินทรีย์ที่มีชีวิตอัดแน่นอยู่ในรอยแตกของหิน ช่องว่างใดๆ ใกล้รอยแตกเหล่านี้อุดตันด้วยดินเหนียว ทำให้สิ่งมีชีวิตไม่สามารถออกไปได้ หรือสิ่งอื่นไม่สามารถเข้าไปได้ นักวิทยาศาสตร์ได้สร้างเทคนิคที่พัฒนาขึ้นก่อนหน้านี้เพื่อยืนยันว่าจุลินทรีย์นั้นมีอยู่ในตัวอย่างหิน และไม่ได้เกิดจากการปนเปื้อนในระหว่างกระบวนการเจาะหรือการตรวจสอบ…. Suzuki Yohey รองศาสตราจารย์ จาก มหาวิทยาลัยโตเกียว กล่าวครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 66,000 ตารางกิโลเมตร มีความหนาแตกต่างกันสูงสุดถึง 9 ตารางกิโลเมตร และประกอบด้วยแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งรวมถึงแพลตตินัมที่ขุดได้ประมาณร้อยละ 70 ของโลก”(Subsurface Microbial Colonization at Mineral-Filled Veins in 2-Billion-Year-Old Mafic Rock from the Bushveld Igneous Complex, South Africa)