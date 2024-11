นักวิทย์ฯ เผย นกกินผลไม้เป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูป่าเขตร้อน และเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนมากถึง 38%

การศึกษาการกักเก็บคาร์บอนของป่าเขตร้อน ที่ได้เผยแพร่ในวารสาเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2024 เผยว่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิส (ETH Zurich) และ ผู้เขียนการศึกษาการกักเก็บคาร์บอนของป่าเขตร้อน กล่าวว่า ป่าเขตร้อนในประเทศบราซิลเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลก เป็นที่อยู่อาศัยของพืชเกือบ 7 เปอร์เซ็นต์ของโลกแต่เนื่องจากการตัดไม้ทำลายป่า การเกษตร และกิจกรรมอื่นๆ ของมนุษย์ ในยุคปัจจุบัน พืชพรรณในป่านี้สูญหายไปประมาณ 88 เปอร์เซ็นต์ โดยเหลือเพียง 12 เปอร์เซ็นต์ของป่าดั้งเดิมที่ยังคงอยู่ และป่าในปัจจุบันเป็นป่าที่มีพื้นที่กระจัดกระจายห่างกันไม่ได้เป็นผืนเดียวกันแบบเมื่อครั้งอดีตในการจะฟื้นฟูป่านั้นมีหลายหลายวิธีที่สามารถทำได้ แต่วิธีที่น่าสนใจคือแม้ว่าการศึกษาก่อนหน้านี้จะระบุว่า นกมีความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพของป่า แต่ปัจจุบันนักวิจัยที่ Crowther Lab ก็มีความเข้าใจเชิงปริมาณว่า นกมีส่วนสนับสนุนการฟื้นฟูป่าได้มากน้อยอย่างไรต้นไม้ในป่าเขตร้อนประมาณ 70% ถึง 90% ต้องอาศัยการกระจายเมล็ดพืชของสัตว์ กระบวนการเริ่มต้นนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการทำให้ป่าเติบโต ด้วยการเคลื่อนที่ไปอย่างอิสระของนก พวกมันจะกินผลไม้ ขับถ่าย และกระจายเมล็ดพันธุ์ไปตามเส้นทาง พืชพันธุ์ไม้ป่าเขตร้อนจึงถูกแพร่กระจายด้วยวิธีนี้ ทำให้ป่าสามารถเติบโตและมีความหลากหลายได้มากขึ้นข้อมูลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่า เมื่อต้นไม้โตขึ้นและป่าเริ่มได้รับการฟื้นฟู จะมีส่วนช่วยดูดซับคาร์บอนได้มากถึง 38% ทั้งนี้ มีเงื่อนไขสำคัญคือ ป่านั้นต้องมีต้นไม้ครอบคลุมไม่ต่ำกว่า 40% ของพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้นกสามารถอาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดการศึกษาในเรื่องนี้ ยังพบข้อมูลใหม่คือ ทั้งนกขนาดเล็กและใหญ่ ต่างก็มีประโยชน์ทั้งคู่ โดยนกเล็กที่กินผลไม้มีประสิทธิภาพในการแพร่กระจายเมล็ดสูงกว่าเนื่องจากสามารถเคลื่อนไหวได้คล่องตัวตามต้นไม้ แต่นกขนาดใหญ่ก็มีศักยภาพในการกระจายเมล็ดพันธุ์ที่มีความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนสูงกว่าเช่นกัน ทั้งคู่จึงส่งเสริมซึ่งกันและกันกล่าว(Frugivores enhance potential carbon recovery in fragmented landscapes)(How fruit-eating birds could help regrow tropical forests)(Tropical forests can't recover naturally without fruit eating birds, carbon recovery study shows)