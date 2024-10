NARIT ชวนศึกษาความรู้ด้านดาราศาสตร์ ร่วมกิจกรรมดูดาวช่วงฤดูหนาว ใน "เทศกาลชมดาว รับลมหนาว"

หรือเปิดจัดกิจกรรมดูดาวทุกคืนวันเสาร์ ภายในอุทยานดาราศาสตร์ 5 แห่ง ได้แก่ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ภูมิภาค ที่นครราชสีมา ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา และสงขลา และยังมีกิจกรรมดาราศาสตร์อื่นๆ ตลอดฤดูกาลชมดาวให้ร่วมกิจกรรมศึกษาความรู้ด้านดาราศาสตร์ ได้แก่วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2567 เวลา 18:00-22:00 น. กิจกรรมดูดาวครั้งแรกของฤดูหนาวนี้ พบกับการกลับมาเปิดหอดูดาวอีกครั้ง ในธีม “BEYOND THE GALAXY” ชวนส่องดาวและวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์หลากชนิด ตั้งแต่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว ไปจนถึง 0.7 เมตร เดินเล่นท่ามกลางระบบสุริยะในโซน “Our Solar System” รอบพื้นที่หอดูดาว จากนั้นสำรวจดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะหลากสีกันที่โซน “Exoplanet” ต่อด้วยเยี่ยมเยียนเหล่าเพื่อนบ้านในกาแล็กซีใกล้เคียงกับโซน “Galactic Neighborhood” ท่ามกลางเสียงดนตรีไพเราะขับกล่อมตลอดงาน พิเศษ! ชวนแต่งกายธีม Beyond the Galaxy ร่วมงาน ลุ้นรับรางวัลลิมิเต็ด! พบกันที่ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ ไม่มีค่าใช้จ่ายวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2567 เวลา 18:00-22:00 น. ณ สวนเบญจกิติ กรุงเทพมหานคร การกลับมาอีกครั้งของกิจกรรมดูดาวใจกลางเมืองหลวง ซึ่งตรงกับช่วงดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี ร่วมค้นหาดวงดาวที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางตึกสูงระฟ้า ส่องความสวยงามผ่านกล้องโทรทรรศน์ที่ยกมาเป็นคาราวานกว่าร้อยตัว เรียนรู้การดูดาวพื้นฐานผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนกับนักดูดาวมืออาชีพ เก็บภาพถ่ายดวงจันทร์ผ่านสมาร์ทโฟนจากกล้องโทรทรรศน์หลากหลายชนิด สนุกกับเวิร์คช็อป DIY และอื่นๆ อีกมากมาย ไม่มีค่าใช้จ่ายวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2568 เวลา 18:00-22:00 น. ชวนส่องดาวพฤหัสบดีผ่านกล้องโทรทรรศน์นานาชนิด ชมความสวยงามของแถบเมฆ จุดแดงใหญ่ และเหล่าดวงจันทร์บริวาร ในคืนที่ดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าใกล้โลกที่สุดในรอบปี ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ภูมิภาค ที่นครราชสีมา ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา และสงขลา ไม่มีค่าใช้จ่ายท่อง NARITยามค่ำคืน วันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2567 เวลา 18:00-22:00 น. เปิดนิทรรศการ ท้องฟ้าจำลองรอบพิเศษยามค่ำคืน และกิจกรรมดูดาว สัมผัสประสบการณ์เรียนรู้ดาราศาสตร์ในช่วงกลางคืน ท่ามกลางหมู่ดาวพร่างพราวและลมหนาวปลายปี บรรยากาศดี ๆ แบบนี้พบกันได้ที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ภูมิภาค ที่นครราชสีมา ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา และสงขลา ไม่มีค่าใช้จ่ายวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2568 เวลา 09:00-22:00 น. จัดเต็มกิจกรรมดาราศาสตร์ในวันเด็กแห่งชาติ หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวกับการเปิดบ้านอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีดาราศาสตร์ขั้นสูง ครั้งแรกกับการเปิดตัวอาณาจักรประกอบดาวเทียม และกล้องโทรทรรศน์ สัมผัสการทำงานวิจัยของนักดาราศาสตร์สาขาต่าง ๆ ชมท้องฟ้าจำลองรอบพิเศษ Walk Rally ในนิทรรศการดาราศาสตร์ พร้อมกิจกรรมเวิร์คช็อปสำหรับเด็กและครอบครัว ลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์มากมายภายในงาน ส่วนภูมิภาคอื่น ๆ พบกันได้ที่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา และสงขลา ไม่มีค่าใช้จ่ายวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2568 เวลา 18:00-22:00 น. ชวนส่องดาวอังคารผ่านกล้องโทรทรรศน์ในวันที่ใกล้โลกที่สุดในรอบปี ซึ่งจะเกิดขึ้นทุก 2 ปี ชมความสวยงามของรายละเอียดพื้นผิวบนดาวอังคาร อาทิ ภูเขาไฟ และขั้วน้ำแข็ง พบกันได้ที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ภูมิภาค ที่นครราชสีมา ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา และสงขลา ไม่มีค่าใช้จ่าย: เปิดบ้านหอดูดาวแห่งชาติ ชวนร่วมสัมผัสเทคโนโลยีกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ใหญ่และทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และชมดาวเคราะห์ผ่านกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (หอดูดาวแห่งชาติ) บนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่พร้อมเยี่ยมชมห้องทำงานของนักดาราศาสตร์ จัด 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2568 และครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 รับจำนวนจำกัด ครั้งละ 120 คนเท่านั้น ค่าสมัคร 300 บาท/ท่าน เปิดรับสมัครทั้ง 2 ครั้ง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2567 ทางเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/NARITPage (ในช่วง Live เวลา 20:00 น. เป็นต้นไป)วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2568 เวลา 17:00-22:00 น. ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ. นครราชสีมา สัมผัสความมหัศจรรย์ของท้องฟ้ายามค่ำคืน ในเขตอุทยานท้องฟ้ามืดที่มีทัศนวิสัยท้องฟ้าดีที่สุดแห่งหนึ่งของไทย กับคาราวานกล้องโทรทรรศน์กว่าครึ่งร้อยจากนักดาราศาสตร์สมัครเล่น และเครือข่ายดาราศาสตร์ พร้อมหลากหลายกิจกรรมทางดาราศาสตร์ และ Workshop การถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายพิกัดสถานที่ดูดาวในลิสต์เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืด ติดตามได้ที่นี่ https://darksky.narit.or.th/darkskyreserve/thailand/ ดูดาวทุกคืนวันเสาร์ กิจกรรมดูดาวสำหรับประชาชน ชมวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์ขนาด 0.7 เมตร และกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กอีกหลายชนิด พร้อมแนะนำการดูดาวเบื้องต้น ทุกคืนวันเสาร์ เวลา 18:00-22:00 น. ไม่มีค่าใช้จ่ายอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (พฤศจิกายน - พฤษภาคม ของทุกปี) สอบถาม โทร. 084-0882261 *เริ่ม 2 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไปภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี (เปิดให้บริการตลอดปี) สอบถาม โทร. 086 - 4291489ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น (เปิดให้บริการตลอดปี) สอบถาม โทร. 063 - 8921854ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัด ฉะเชิงเทรา (เปิดให้บริการตลอดปี) สอบถาม โทร. 084 - 0882264ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (เปิดบริการเฉพาะเดือนมกราคม - ตุลาคม ของทุกปี) สอบถาม โทร. 095 - 1450411