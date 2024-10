กล้องโทรทรรศน์อวกาศ Euclid เผยภาพ “1% ของแผนที่จักรวาลสามมิติ” เป็นครั้งแรก

ข้อมูล – รูปอ้างอิง

ของ(European Space Agency: ESA) ถือเป็นอีกหนึ่งกล้องอวกาศที่น่าสนใจในปัจจุบัน ในการทำภารกิจค้นหาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับปริศนาในจักรวาลอันยิ่งใหญ่ ด้วยการสร้างแผนที่ 3 มิติของจักรวาลล่าสุด กล้องโทรทรรศน์อวกาศ Euclid ได้เผยภาพที่แสดงให้เห็นส่วนหนึ่งของความกว้างใหญ่ของจักรวาล แต่นับเป็นเพียง 1% ของพื้นที่ที่กล้องต้องถ่ายและสร้างแผนที่ 3 มิติของจักรวาล ตลอดระยะเวลา 6 ปี โดยภาพที่แสดงอยู่ในส่วนใต้ของเส้นศูนย์สูตรท้องฟ้า ครอบคลุมบางส่วนของซีกท้องฟ้าใต้นักวิทยาศาสตร์โครงการ Euclid กล่าวว่าทีมนักวิทยาศาสตร์โครงการ Euclid เผยอีกว่า ภาพที่เผยออกมานี้ แม้จะเป็นเพียงแค่ 1% ของภารกิจสร้างแผนจักรวาลที่ทั้งหมด และยังไม่มีความคมชัดสูงเพียงพอสำหรับงานทางวิทยาศาสตร์ แต่สามารถขยายภาพได้ 600 เท่าเพื่อแสดงภาพอันน่าทึ่งของอวกาศที่อยู่ห่างไกล โดยเฉพาะกระจุกกาแล็กซีที่อยู่ไกลโพ้น และแสดงให้เห็นพื้นที่ประมาณ 500 เท่าของขนาดดวงจันทร์เมื่อมองจากโลกภารกิจในระยะเวลา 6 ปี ของ กล้องโทรทรรศน์อวกาศ Euclid นั้น มีเป้าหมายคือการไขความลับเกี่ยวกับสสารมืด (Dark Matter) และทำแผนที่จักรวาลที่ประกอบด้วยกาแล็กซีหลายพันล้านแห่งและอยู่ห่างออกไป 10,000 ล้านปีแสง เพื่อนำมาศึกษาโครงสร้างและวิวัฒนาการของกาแล็กซีต่างๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในปริศนามากมายในจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้(Zoom into the first page of ESA Euclid's great cosmic atlas)(Euclid 'dark universe' telescope reveals 1st breathtaking images from massive 'cosmic atlas' ma)