ไทยเจ้าภาพจัด “งานเทศกาลหุ่นโลก 2024” ความสนุก - ยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี วันที่ 13 - 17 พ.ย.นี้ ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ชมการแสดงสุดยอดหุ่นจากนานาชาติกว่า 10 ประเทศ

เมื่อวันที่ 16 ต.ค.ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM และนายนิมิตร พิพิธกุล ผอ.มูลนิธิหุ่นสายเสมา สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลหุ่นโลก 2024 หรือ Harmony World Puppet Innovation Festival 2024 ภายใต้ธีมงาน PUPPET MAKER จัดระหว่างวันที่ 13 - 17 พ.ย.2567 ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีผศ.ดร.รวิน กล่าวว่า งานเทศกาลหุ่นโลก 2024 ประเทศไทยโดย อพวช.หรือ NSM เป็นเจ้าภาพหลัก ได้เนรมิต 3 พื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารจัดเต็มความสนุกตลอด 5 วัน โดยมีการแบ่งพื้นที่การจัดแสดงและกิจกรรมให้สอดคล้องกับรูปแบบของแต่ละพิพิธภัณฑ์ โดยพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จัดแสดงหุ่นและกิจกรรมการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นเรื่องราวที่เชื่อมโยงด้านนวัตกรรมหุ่นและ INNOVATION ต่าง ๆ รวมทั้งหุ่นยนต์ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า จัดแสดงและถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านเรื่องราวของพืช สัตว์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม“งานเทศกาลหุ่นโลก 2024 เป็นหนึ่งใน Soft Power ที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นำไปสู่การต่อยอดด้านอาชีพได้ในอนาคต พร้อมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในระดับนานาชาติ โดย NSM ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ภาคีเครือข่ายอย่างมูลนิธิหุ่นสายเสมา สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย, TCEB และบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ทุกคนจะได้เรียนรู้ศิลปะที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของมนุษย์ในการประยุกต์ใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรมตามนโยบายของ น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.กระทรวง อว. ที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจและเสริมประสบการณ์ความรู้ให้กับเยาวชนไทย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทักษะ และกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์” ผศ.ดร.รวิน กล่าวด้านนายนิมิตร กล่าวว่า งานเทศกาลหุ่นโลก 2024 จะได้พบกับการแสดงหุ่นไทยและหุ่นนานาชาติกว่า 10 ประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เม็กซิโก แคนาดา เมียนมา ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาว ฮ่องกง ไต้หวัน และ ไทย โดยไฮไลท์การแสดงหุ่นที่น่าสนใจจากประเทศไทย อาทิ หนังใหญ่จากหนังใหญ่วัดบ้านดอน, หนังตะลุงเพชรบุรี จากคณะมหาฟลุ๊ค, การแสดงหุ่นชาติพันธุ์ลาวเวียง จากคณะคนรักษ์หุ่นโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ , การแสดงหุ่นสินไซ จากคณะละครแห่งชาติ (หุ่นกระบอกลาว) ,การแสดงหุ่นกระบอง ชุด ระบำสวัสดิรักษาจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, การแสดงโอเปราเรื่อง The Story of the Long-Gone Animals - สรรพสัตว์ที่หายไป โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมูลนิธิหุ่นสายเสมา ศิลปะเพื่อสังคมและการแสดงชุด ทาเล้นโชว์ (Talent Show) รวม 5 เรื่องสั้นที่สร้างสรรค์ โดยใช้ของใช้ในครัวเรือนประกอบการโชว์ เป็นต้นไฮไลท์การแสดงหุ่นนานาชาติ อาทิ การแสดงหุ่นจีนประเพณี จาก SKYBIRD PUPPET จากฮ่องกง โดยนักแสดงจะแต่งเป็นตัวตลกและเชื่อมโยงการแสดงเพื่อโต้ตอบกับผู้ชม,การแสดงหุ่นสายดั้งเดิม จาก HTW OO MYANMAR ประเทศพม่า ที่ใช้สำหรับเทศกาลฉลองเจดีย์ของเมียนมาร์ ,การแสดงเรื่อง MY CLOUD จาก PAPER MONKEY ประเทศสิงคโปร์ นําทุกคนเดินทางผจญภัย พร้อมสร้างโลกอิสระอย่างสร้างสรรค์ ,การแสดง Moondance ประเทศแคนาดา การแสดงหุ่นเงาที่เคลื่อนย้ายได้และแสดงได้ทุกที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กสาวที่จัดการกับความเหงา ค้นหาเวทมนตร์ และออกไปผจญภัยนอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการและกิจกรรมอื่น ๆ ที่มาเพิ่มสีสันให้กับเทศกาลมากมาย เช่น นิทรรศการ ชีวิตในแสงเงา A Life in Shadows โดยConstantine Korsovitis จากออสเตรเลีย นิทรรศการภาพถ่ายสารคดี สู่หนังสือบันทึกเรื่องราวจากภาพถ่าย, STOP MOTION WORKSHOP โดยคุณป๋อง แท่งทอง นิทรรศการ Science & Culture in the world to Puppet จัดแสดงเกี่ยวกับหุ่นทางวัฒนธรรม หุ่นสมัยใหม่ สนุกไปกับการทำแอนิเมชั่นจากดินน้ำมัน Automata กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ LEGO Brick Challenge จากแกมมาโก้ และกิจกรรมเวิร์คช็อปของเล่นพื้นบ้าน การทำหุ่นเงา เป็นต้นผู้สนใจเข้าชมงานเทศกาลหุ่นโลก 2024 สามารถติดตามรายละเอียดตารางกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : NSMThailand เว็บไซต์ www.nsm.or.th หรือ Facebook : Harmony Puppet Thailand