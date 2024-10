ผลพวงจากสภาวะโลกร้อน! น้ำท่วมทะเลทรายซาฮาราบางส่วนในรอบครึ่งศตวรรษ เหตุจากปริมาณฝน 1 ปี ที่ตกหนักแค่ 2 วัน

โดยมีสาเหตุจากฝนที่ตกหนัก 2 วัน แต่มีปริมาณฝนเท่ากับการตก 1 ปี จากการบันทึก ทำให้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศโมร็อกโก ซึ่งมีพื้นที่ติดกับทะเลทรายซาฮารา ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกเกิดน้ำท่วมจนกลายเป็นภาพแปลกตาของคนในพื้นที่ที่ได้เห็นต้นปาล์มและเนินทรายถูกน้ำท่วม และไม่ได้สัมผัสฝนมานานนับครึ่งศตวรรษเผยว่า ซาฮารามีพื้นที่ถึง 9.4ล้าน ตร.ม. เป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทอดยาวกินพื้นที่หลายสิบประเทศในทวีปแอฟริกาเหนือ กลาง และตะวันตก และเป็นเวลา 30 - 50 ปีแล้ว ตั้งแต่ครั้งล่าสุด ที่ได้พบฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆ และปริมาณฝนรวมกันยังเท่ากับปริมาณฝนตกถึง 1 ปีเหตุการณ์ในครั้งนี้ เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของโมร็อกโก ใกล้ๆ กับห(Tagounite) ที่ห่างจากเมืองราบัต นครหลวงของประเทศ ไปทางตอนใต้ประมาณ 450 กิโลเมตรและภาพดาวเทียมของ NASA ยังเผยให้เห็นในเขตอุทยานแห่งชาติอิริกี ที่อยู่ระหว่างเมืองซาโกรา (Zagora) และเมืองตา (Tata) ที่แห้งมานานกว่า 50 ปี มีน้ำเต็มทะเลสาบจากฝนที่ตกหนักในครั้งนี้เจ้าหน้าที่กรมอุตุของโมร็อกโก เผยต่อว่า ฝนดังกล่าว นักอุตุนิยมวิทยาเรียกว่า “พายุนอกเขตร้อน” อาจเปลี่ยนสภาพอากาศในอนาคตของภูมิภาคนี้ ให้ชื้นมากขึ้น ผลพวงจากภาวะโลกร้อนอาจทำให้มีการระเหยของน้ำและกระตุ้นพายุมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดสภาพอากาศเลวร้าย เช่น พายุและภัยแล้ง บ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้น และเตือนว่าในอนาคตทะเลทรายซาฮาราอาจเกิดพายุลักษณะเดียวกันนี้อีก(Dramatic images show the first floods in the Sahara in half a century)(These striking pictures show the Sahara desert’s first floods in 50 years)