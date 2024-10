เวชศาสตร์นาโน รางวัล Kavli ประจำปี 2024

อ่านเพิ่มเติมจาก “2024 Kavli Prize in Neuroscience”

เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้ได้ประกาศมอบรางวัล Kavli ประจำปี 2024(nanoscience) ให้แก่นักวิทยาศาสตร์ สามท่าน ในฐานะที่เป็น(nanomedicine) โดยได้วางรากฐานของการใช้วัสดุนาโนควบคุมการหลั่งตัวยาในร่างกายคน ณ ตำแหน่งที่เชื้อโรคอยู่ และณ เวลาที่เหมาะสม อีกทั้งได้บุกเบิกวิธีการใช้วัสดุนาโนในการถ่ายภาพของเชื้อโรค เพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยโรคด้วยเป็นหน่วยวัดหน่วยหนึ่งของวงการวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 10^(-9) (1/10^9) ดังนั้น 1 นาโนเมตร คือ ความยาว 10^(-9) เมตร ที่มีความหมายว่า ถ้ากำหนดระยะทางให้มา 1 เมตร ระยะทางนี้จะมีอนุภาคที่มีขนาด 10^(-9) เมตร เรียงอยู่เป็นแถวได้ 10^9 (คือ พันล้าน) อนุภาคเพราะเซลล์ในร่างกายคนเรามีขนาดใหญ่ระดับนาโนเมตร ดังนั้นระบบเซลล์จึงเป็นระบบนาโนด้วย ด้วยเหตุนี้ ความเข้าใจธรรมชาติของเซลล์ ไม่ว่าจะเป็นด้านองค์ประกอบหรือการทำงานของเซลล์ จึงเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อจะได้รู้วิธีรักษาที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะมีหลายวิธี และวิธีหนึ่งก็คือการใช้วัสดุนาโน นี่จึงเป็นที่มาของคำว่า เวชศาสตร์นาโนสำหรับความเป็นมาของวิทยาศาสตร์นาโนนั้น ประวัติศาสตร์ได้มีบันทึกว่า วิทยาการสาขานี้ได้ถือกำเนิดทางความคิด เมื่อ 65 ปีก่อน โดยนักฟิสิกส์ชาวอเมริกันชื่อ(1918-1988) ซึ่งได้รับจากผลงานการสร้างทฤษฎี Quantum Electrodynamics (QED) ขณะไปบรรยายในที่ประชุมของสมาคมฟิสิกส์แห่งอเมริกา (American Physical Society) ว่า โลกยังมีเทคโนโลยีที่ยังไม่ได้สร้าง และสมควรดำเนินการสร้างอีกมาก ถ้าได้การนำอะตอมต่าง ๆ มาจัดเรียงเป็นชิ้นวัสดุ หรือขึ้นรูปเป็นอุปกรณ์ และถ้ามีใครสามารถทำเช่นนี้ได้ วัสดุที่มีขนาดเล็กระดับอะตอมเหล่านั้น จะมีคุณประโยชน์ต่อมนุษยชาติมากแนวคิดของ Feynman ไม่ได้รับการตอบสนองในทันทีทันใด เพราะ ณ เวลานั้น นักวิทยาศาสตร์ยังไม่มีอุปกรณ์ที่สามารถเห็นอะตอม อีกทั้งไม่มีเทคโนโลยีที่สามารถจับวาง หรือเคลื่อนย้ายอะตอมได้ดั่งใจ กระนั้นทุกคนก็รู้ว่า เทคโนโลยีนาโนนี้จะเป็นเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตอีก 15 ปีต่อมา วิศวกรชาวญี่ปุ่นชื่อ(1912-1999) ได้เป็นบุคคลแรกที่ตั้งชื่อเทคโนโลยีในฝันของ Feynman ว่า Nanotechnology และได้เสนอชื่อนี้ลงในวารสาร “Proceedings of the International Conference on Production Engineering”(1947-ปัจจุบัน) นักฟิสิกส์ชาวเยอรมันกับ(1933–2013) นักฟิสิกส์ชาวสวิส ในสังกัดบริษัท IBM ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ร่วมมือกันสร้างกล้องจุลทรรศน์แบบ Scanning Tunneling Microscope (STM) ที่สามารถถ่ายภาพอะตอมที่อยู่ตามผิววัสดุได้ และอุปกรณ์นี้สามารถเคลื่อนย้ายอะตอมที่ผิวของวัสดุก็ได้ด้วย ผลงานนี้ทำให้คนทั้งสองได้รับรางวัลโนเบลฟิสิกส์ปี 1986(1943–2005),(1933–2022) สองนักเคมีชาวอเมริกัน และ(1939–2016) นักเคมีชาวอังกฤษ ได้พบโมเลกุล C60 ซึ่งประกอบด้วยอะตอมคาร์บอนจำนวน 60 อนุภาค มายึดโยงกันเป็นรูปทรงกลมเหมือนลุกฟุตบอล ที่มีชื่อเรียกว่า buckyball ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 0.7 นาโนเมตร ผลงานนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั้งสามท่านได้รับรางวัลโนเบลเคมี ประจำปี 1996(1919–2001),(1904–1989) สองนักเคมีชาวอเมริกัน กับ(1939-ปัจจุบัน) นักเคมีชาวฝรั่งเศสได้รับรางวัลโนเบลเคมีปี 1987 จากผลงานการสร้างวิทยาการสาขา Supramolecular Chemistry ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างโมเลกุลขนาดใหญ่ ที่ประกอบด้วยโมเลกุลเจ้าบ้าน กับโมเลกุลแขกจำนวนมาก โดยโมเลกุลทั้งหมดนี้ยึดโยงกันด้วยอันตรกิริยาระหว่างโมเลกุล วิทยาการสาขานี้จึงมีประโยชน์มากในการวางพื้นฐานเทคโนโลยีการสร้างโมเลกุลขนาดใหญ่ ที่เคลื่อนที่มาจับกลุ่มกันด้วยตัวเอง โดยปราศจากปัจจัยช่วย(1961-ปัจจุบัน) นักเคมีชาวอเมริกัน จากสถาบัน MIT สามารถประดิษฐ์ Quantum Dot (QD) ซึ่งเป็นอนุภาคนาโนที่ทำด้วยสารกึ่งตัวนำ และมีขนาดสม่ำเสมอเป็นจำนวนมาก ครั้นเวลา QD เหล่านี้ได้รับการกระตุ้นโดยแสงเลเซอร์ การเคลื่อนที่อิเล็กตรอนใน QD จะสร้างคลื่น plasmon สามารถเปล่งแสงออกมาได้ ทำให้สามารถเห็นสภาพแวดล้อมของ QD ได้ และถ้า QD นี้มีอุณหภูมิสูงมาก ความร้อนที่เกิดขึ้นจะสามารถฆ่าเซลล์ร้ายได้ ผลงานนี้ทำให้ Bawendi, Louis E. Brus (1943-ปัจจุบัน) และ Aleksey Ekimov (1945-ปัจจุบัน) ได้รับรางวัลโนเบลเคมีปี 2023นักวิจัยในสังกัดบริษัท IBM ที่ New York สหรัฐอเมริกาได้ประสบความสำเร็จในการใช้ท่อนาโนคาร์บอน (carbon nanotube) สร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นครั้งแรกนักเทนนิส Roger Federer ได้แชมป์ชายเดี่ยว ที่ Wimbledon โดยใช้ไม้แร็กเกตที่มีเอ็น ซึ่งเคลือบด้วย carbon nanotube เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตีลูกเทนนิสการสำรวจมูลค่าของตลาดเทคโนโลยีนาโนประจำปี 2023 แสดงให้เห็นว่าตลาดมีมูลค่า 79,140 ล้านดอลลาร์ และคาดว่าตัวเลขในปี 2024 จะเป็น 91,180 ล้านดอลลาร์ และมูลค่าของตลาดจะเป็น 332,730 ล้านดอลลาร์ในปี 2032วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโนจึงกำลังมีบทบาทในการเปลี่ยนโลกอย่างมโหฬาร เช่น ทำให้เรามี ชิพ (chip) ที่สามารถเก็บข้อมูลสารสนเทศได้ในปริมาณมากมหาศาล มีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก โดยการกระตุ้นให้ carbon nanotube เปล่งแสง เพื่อใช้ในใยแก้ว (fiber glass) ให้นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Harvard ใช้ในการจัดเรียงลวดนาโนลงบนแผ่นแก้วและแผ่นพลาสติก เพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ที่มีราคาถูกได้ ส่วนนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Central Florida ก็ได้พบว่า เวลานำอนุภาคนาโนที่ทำด้วยสารประกอบ cerium oxide ไปฉีดที่เซลล์ประสาทของหนูตะเภา และก็ได้พบว่าอนุภาคนาโนเหล่านั้นได้ดึงดูดอนุมูลอิสระ (free radical) ในเซลล์ไปได้หมด เพราะ free radical มักทำให้เนื้อเยื่อ “ชรา” และไม่ทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อดีอื่น ๆ นอกนี้มันก็ยังทำให้เนื้อเยื่อดี ๆ ทั้งหลาย มีอายุยืนนานขึ้นเป็น 6 เท่าของอายุเซลล์ปกติด้วย นี่จึงเป็นวิธีหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์บุกเบิกการใช้วัสดุนาโน เพื่อทำให้คนเราดูมีอายุเยาว์ขึ้นด้านบริษัทเครื่องสำอาง L’Oreal ก็ได้ทดลองนำอนุภาคนาโนใส่ในครีมเสริมสวย เพื่อให้เนื้อครีมสามารถซึมลึกลงไปในผิวหนัง จนสามารถทะนุถนอมผิวของคนชราให้มีสภาพดูอ่อนเยาว์ด้วยบทบาทต่อไปที่น่าสนใจของเทคโนโลยีนาโน ก็คือ การที่แพทย์ใช้วัสดุนาโน ในการรักษาและวินิจฉัยโรคมะเร็งสำหรับประวัติความเป็นมาของโรคมะเร็งนั้น ก็ได้มีการกล่าวถึงกันมานานนับ 2,000 ปีแล้ว โดย Hippocrates (450-380 ปีก่อนคริสตกาล) ได้เคยศึกษาโรคนี้ และเรียกชื่อโรคว่า karkinos ซึ่งเป็นคำในภาษากรีกที่แปลว่า ปู (crab) เพราะรูปทรงของโรคร้ายนี้มีกิ่งก้านที่แตกแยกออกเป็นสาขาเหมือนก้ามปู และคำว่า ปู ในภาษาละตินคือ cancerด้าน(129–216) แพทย์โรมัน ก็ได้กล่าวถึงสาเหตุของการเป็นมะเร็งว่า เกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของน้ำดีดำ (black bile) ซึ่งเป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้อง เพราะวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันได้พบแล้วว่า มะเร็งในร่างกายคนเกิดจากการแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซลล์อย่างไร้การควบคุม และเซลล์ร้ายได้ทำลายระบบการทำงานของเซลล์ดีไปจนหมดสภาพตามปกติเวลาเซลล์แบ่งตัว ถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ผิดปกติ เซลล์ใหม่ก็จะมีลักษณะเหมือนเซลล์เดิมทุกประการ แต่ในบางครั้ง ขั้นตอนการแบ่งเซลล์มีการทำงานที่ผิดปกติเกิดขึ้น ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ เพราะเซลล์ในร่างกายคนเรามีมากเป็นจำนวนนับล้านล้านเซลล์ ขั้นตอนการแบ่งเซลล์ที่มีความผิดปกติจึงสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา นั่นคือ เวลาเซลล์แบ่งตัวคนเราทุกคนมีโอกาสจะเป็นมะเร็งได้ และเมื่อเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นแล้ว เซลล์สามารถแพร่กระจายไปได้ทั่วร่างกาย เหตุการณ์ metastasis นี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องการการควบคุม สภาพความเสียหาย เพื่อแพทย์จะได้รักษาคนไข้ให้หายขาด โดยใช้เทคโนโลยีนาโน อันเป็นเรื่องที่แพทย์จะต้องนำมาต่อสู้กับโรค โดยเอาชีวิตของคนไข้เป็นเดิมพันตามธรรมดาเวลาต่อสู้กับข้าศึก เราจำเป็นต้องรู้จุดอ่อนของฝ่ายตรงกัน ซึ่งในที่นี้คือ เซลล์มะเร็ง ซึ่งก็มีจุดอ่อนจริงๆ เพราะตามปกติก้อนเนื้อร้ายจะไม่มีเส้นเลือดของตัวมันเองเพื่อนำสารอาหาร เช่น กลูโคสและออกซิเจนมาเลี้ยงตัวมัน ดังนั้นเซลล์มะเร็งจะดึงดูดสารอาหารจากเซลล์ดีที่อยู่ใกล้มันมาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้ตัวมันเจริญเติบโต และนี่ก็คือเหตุผลที่เซลล์มะเร็งที่อยู่ตามผิวของก้อนเนื้อร้ายสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว แต่เซลล์มะเร็งที่อยู่ภายในก้อนเนื้อร้ายจะขาดสารอาหาร ดังนั้น มันจึงหลั่งโปรตีนออกมา เพื่อให้รู้ว่ามันต้องการสารอาหารบ้าง และโปรตีนนี้จะแพร่ออกมา จนกระทั่งถึงเส้นเลือด เพื่อให้ดูดสารอาหารไปใช้ในการทำให้มันมีเส้นเลือดของตัวมันเองangiogenesis คือ กระบวนการเติบโตของเส้นเลือดใหม่ จึงเกิดขึ้น เพื่อให้เซลล์มะเร็งสามารถเติบโตและแพร่พันธุ์ได้ และเมื่อมันเจริญพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วเช่นนี้ การเติบโตนี้ก็จะไม่มีความสม่ำเสมอ จึงทำให้เกิดรูเล็ก ๆ ที่มีขนาดใหญ่กว่ารูในเส้นเลือดธรรมดา ขนาดของรูดังกล่าวขึ้นกับตำแหน่งของเนื้อร้ายในร่างกายคน แต่โดยทั่วไป มันก็จะเป็นรูใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 200-300 นาโนเมตร จนกระทั้งถึง 2-3 ไมครอน (1 micron = 10^(-6) เมตร) ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับรูในเส้นเลือดปกติที่มีขนาด 2-3 นาโนเมตร รูในเส้นเลือดของเซลล์มะเร็ง จึงมีขนาดใหญ่กว่า ทำให้อนุภาคนาโนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 10-300 นาโนเมตรผ่านไปได้อย่างสบาย ๆ แต่อนุภาคนาโนจะไม่สามารถผ่านผนังเส้นเลือดของเซลล์ปกติได้ดังนั้นถ้ามีการนำอนุภาคนาโนมาเคลือบด้วยสารเคมี (ยา) อนุภาคนาโนก็จะสามารถนำยาไปฆ่าเซลล์มะเร็งได้ นี่ก็คือผลงานของนักวิทยาศาสตร์ 3 ท่านที่ได้รับรางวัล Kevli ประจำปีนี้ เพราะเมื่อประมาณ 50 ปีก่อนนี้(1948-ปัจจุบัน) ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน ในสังกัด Massachusetts Institute of Technology (MIT) กับ Armand(1959-ปัจจุบัน) จากมหาวิทยาลัย(1963-ปัจจุบัน) แห่ง The Pennsylvania State University กับ Northwestern University สหรัฐอเมริกาได้ร่วมกันวางพื้นฐานของเวชศาสตร์นาโน (nanomedicine) เพื่อรักษามะเร็งย้อนอดีตไปถึงเมื่อ 50 ปีก่อน ณ เวลานั้น Langer เพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมเคมีมาใหม่ ๆ และได้ตัดสินใจเข้าไปทำงานที่ห้องปฏิบัติการของ(1933–2008) ซึ่งเป็นศัลยแพทย์ที่เชี่ยวชาญเรื่องการสร้างเส้นเลือดของเซลล์มะเร็ง เพราะ Langer มีความประสงค์จะนำความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ของเราไปใช้ในทางการแพทย์ คือ ต้องการจะนำตัวยาที่เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ไปฆ่าเซลล์มะเร็ง และเพื่อหยุดยั้งการสร้างเส้นเลือดของมัน ซึ่งความคิดเช่นนี้ ณ เวลานั้น เป็นเรื่องที่ใคร ๆ ก็คิดว่า ไม่มีใครทำได้Langer ได้ใช้เวลาประมาณ 2 ปี ในการค้นหาอนุภาคนาโนที่ทำด้วยพอลิเมอร์ เพื่อนำตัวยาไปให้เซลล์มะเร็ง และได้ประสบความสำเร็จในปี 1976 เมื่อสามารถออกแบบนาโนพอลิเมอร์ ให้ห่อหุ้มโปรตีนและโมเลกุลขนาดใหญ่ได้เป็นเวลานานถึง 100 วัน ในร่างกายคนก่อนจะสลายตัวไป งานบุกเบิกนี้ เป็นเรื่องที่ทุกคนตื่นเต้นมาก ผลที่เกิดตามมาคือห้องปฏิบัติการของ Langer ได้มีนักวิจัยมาทำงานเรื่องนี้มากถึง 80 คน เพราะทุกคนได้เห็นลู่ทางที่จะรักษามะเร็ง โดยการควบคุมการหลั่งตัวยาอีก 20 ปีต่อมา Paul Alivisatos แห่งมหาวิทยาลัย California วิทยาเขต Berkeley กับคณะ ได้ตีพิมพ์ผลงานสำคัญด้านเวชศาสตร์นาโน ด้วยการใช้อนุภาค quantum dot ที่มีขนาดต่างๆ กัน เพื่อให้ปล่อยแสงที่มีความยาวคลื่นต่าง ๆ กันออกมา จึงสามารถถ่ายภาพของ nucleus และเส้นใย actin ใน cytoplasm ของเซลล์ได้ เพราะ quantum dot สามารถแสดงสมบัติควอนตัมด้านแสง ซึ่งขึ้นกับขนาดของมัน ดังนั้น QD ที่มีความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆ กัน จึงสามารถได้รับการกระตุ้นโดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นเดียว แต่สามารถเปล่งแสงออกมาได้หลายความยาวคลื่น การถ่ายภาพของสิ่งที่มีขนาดต่าง ๆ กัน จึงสามารถกระทำได้ และ Alivisatos ก็ได้ปรับปรุงคุณภาพของแสงจาก quantum dot ด้วยการเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปทรงของ QD เทคนิคที่ Alivisatos คิดขึ้นมาเป็นคนแรกนี้ ปัจจุบันได้ถูกนำไปใช้ในการถ่ายภาพชีวโมเลกุล และติดตามการเคลื่อนที่ของเซลล์ต่างๆ ในร่างกายด้าน Chad Mirkin ก็เป็นบุคคลแรกที่ได้นำกรด nucleic รูปทรงกลม (spherical nucleic acid, SNA) ซึ่งเป็นโครงสร้างนาโนที่ประกอบด้วย nucleic acid ที่มีรูปร่างเป็นเส้นตรงจำนวนมาก เรียงกันอยู่อย่างหนาแน่นในแนวรัศมี บนผิวทรงกลมใน 3 มิติ ผลงานของ Mirkin ผลงานได้รับการตีพิมพ์เป็นครั้งแรกในเมื่อปี 1996 และ SNA ที่ Mirkin สร้างขึ้นในครั้งนั้นประกอบด้วยอนุภาคนาโนที่ทำด้วยทองคำ โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 13 นาโนเมตร และมี DNA oligomer ติดอยู่ที่ผิวในแนวรัศมี SNA ของ Mirkin นับว่ามีประโยชน์มาก เพราะสามารถนำไปใช้ตรวจหาอนุภาคนาโนอื่น ๆ ได้ และเปลี่ยนสีก็ได้ ดังนั้น SNA ของ Mirkin จึงสามารถตรวจหาตัวเชื้อโรคได้เร็ว และในปัจจุบันนี้โรงพยาบาลทั่วโลกก็ได้ใช้ SNA ของ Mirkin ในการวิเคราะห์เลือด ควบคุมการทำงานของ gene ตรวจหาเชื้อโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจ การเป็นแผลในกระเพาะอาหาร และการรักษาด้วยการสร้างภูมิคุ้มกัน (immunotherapy)งานของนักวิทยาศาสตร์ทั้งสามจึงมีคุณค่าต่อมนุษยชาติมาก (The Kavli Prize,2024); https://www.kavliprize.org/prizes/nanoscience/2024.