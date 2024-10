ไบโอเทค สวทช. ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ “ข้าวเพื่ออนาคต” ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยด้านข้าวในทุกมิติ รับมือสภาวะโลกรวน

โดย ศูสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ภาคีเครือข่ายด้านการวิจัยข้าวของประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจในด้านการวิจัยข้าวจากภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา เกษตรกรรุ่นใหม่ และผู้ส่งออกข้าวไทย เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง(The 3rd International Conference on Rice for the Future) ระหว่างวันที่ภายในงานผู้ร่วมงานจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยด้านข้าวในทุกมิติ การจัดการข้าวในอนาคต ซึ่งเป็นพืชที่มีบทบาทสำคัญกับการเลี้ยงดูประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น ท่ามกลางความท้าทายจากสภาพแวดล้อมและจากภาคอุตสาหกรรม โดยมีวิทยากรทั้งในและต่างประเทศร่วมให้การบรรยาย เช่น การพัฒนาพันธุกรรมข้าว การปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่ทนต่อภาวะโลกรวนและความเครียดทางชีวภาพ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพ การใช้ประโยชน์จากข้าวเพื่อการแพทย์ ตลอดจนเทคโนโลยีการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับข้าว เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้เห็นภาพและแนวทางสร้างพันธุ์ข้าวที่ทนต่อสภาพอากาศ และมีโภชนาการสูงมากขึ้นสำหรับเกษตรกรและผู้บริโภคที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://events.thailandricehub.org หรือสแกน QR code ตามที่ปรากฏในโปสเตอร์ รับจำนวนจำกัดภายในวันที่นี้