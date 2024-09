นักวิจัยค้นพบ! การใช้กระจกเงาสะท้อนแสงช่วยกล้าไม้ใกล้สูญพันธุ์ในพื้นป่าเติบโตเร็วขึ้น 175%

หลายๆ คน รู้ว่า แสงอาทิตย์มีความจำเป็นในการเจริญเติบโตของพืช แต่ในบางสถานที่ เช่น ป่าดงดิบหรือป่าฝน ที่มีแต่ต้นไม้ขนาดใหญ่ การที่กล้าไม้จะเติบโตเป็นไม้ใหญ่ได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ซึ่งปัจจุบันกำลังเป็นปัญหากับต้นไม้บางพันธุ์ที่พบเจอได้ยากขึ้นและเติบโตในธรรมชาติน้อยลง ทำให้เหล่านักวิจัยต่างเร่งค้นหาวิธีในอนุรักษ์และรักษาต้นไม้เหล่านี้หนึ่งวิธีที่ตอบโจทย์ คือซึ่งวิธีนี้ สามารถช่วยให้กล้าไม้เล็กๆ ได้รับแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น และผู้ที่ได้คิดวิธีนี้ ได้เริ่มการทดลองในป่าที่มีแสงน้อย กับ(Serianthes nelsonii) ที่ทาง สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ได้จัดให้ อยู่ในกลุ่ม “ใกล้สูญพันธุ์ขั้นวิกฤต” ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่พบเฉพาะบนเกาะกวมและโรตาในมหาสมุทรแปซิฟิก มันเป็นหนึ่งในพืชที่หายากที่สุดในโลก โดยที่เกาะกวมมีต้นที่โตเต็มที่เพียงต้นเดียว ขณะที่เกาะโรตามีเพียง 121 ต้นเท่านั้น เนื่องจากกล้าไม้เติบโตในร่มเงาของไม้ใหญ่ ส่วนใหญ่จะตายไปภายในไม่ถึง 1 เดือนเพราะได้รับแสงแดดไม่เพียงพอ แม้จะมีการนำไปทดลองปลูกที่อื่นก็ไม่สามารถเติบโตได้วิธีการนี้ คือการใช้วงแหวนกระจกหกเหลี่ยมวางรอบกล้าไม้ โดยกระจกสามารถสะท้อนแสงอาทิตย์ให้กับกล้าไม้เพิ่มขึ้น 70% และทำให้กล้าไม้สูงขึ้นถึง 175% และมีอัตราการรอดชีวิตสูงขึ้น 161% เมื่อเทียบกับต้นกล้าที่ไม่ได้ใช้กระจก ซึ่งถือเป็นหนึ่งในวิธีการช่วยอนุรักษ์ต้นไม้หายากได้ดีอีกวิธีหนึ่ง โดยการศึกษาในครั้งนี้ ได้เผยแพร่ใน วารสารอักโรโนมี (Agronomy) ฉบับวันที่ 21 สิงหาคม 2024(Professor with the Western Pacific Tropical Research Center in the College of Natural and Applied Sciences at the University of Guam)(Serianthes nelsonii)- n(Forest-floor mirrors give shaded seedlings a 175% growth-boost)