วว. จับมือพันธมิตร พัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบและติดตามระบบราง พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้เพิ่มความปลอดภัย

งานสัมมนาดังกล่าวมีหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญวิทยากรเข้าร่วมจากหลากหลายประเทศ อาทิ อังกฤษ จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนิเซีย และประเทศลาว เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และส่งเสริม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่านการจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยของการดำเนินงานทางราง โดยการพัฒนาระบบรางเทคโนโลยีการตรวจสอบและติดตามที่สามารถแบ่งปันและใช้เป็นแพลตฟอร์มทั่วไปในภูมิภาคอาเซียน โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วมถ่ายทอดความรู้ ได้แก่1. ภาพรวมโครงการและการแนะนำเทคโนโลยีการตรวจสอบทางรถไฟ ,TWD Technology การดำเนินการพัฒนาและการใช้งานในอนาคต โดย ดร. อาณัติ หาทรัพย์ ผอ. RTTC และทีมงาน2. พฤติกรรมแบบไดนามิกและเทคโนโลยีการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของโครงสร้างรถไฟ โดย Prof. John Roberts, the Chairman of KU-Rail at Kasetsart University3. การวิจัยการตรวจสอบและติดตามแผ่นดินไหวในประเทศจีน โดย Prof. Zhong Tao, Faculty of Civil Engineering Mechanics, Kunming University of Science and Technology (KUST)4. เสียงและการสั่นสะเทือนของราง กลไกและวิธีการควบคุม โดย ดร.สรวิศ ลิ้มทองกุล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์5. การติดตามและการปรับปรุงแผ่นดินไหวของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อรับแรงต้านแผ่นดินไหวในอนาคตสำหรับเมืองที่ยั่งยืน โดย ศ.ดร.ภาณุมาศ ไทรงาม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง6. การใช้งานโซลูชันการวัดและการควบคุมแบบรวมสำหรับระบบรถไฟ โดย Garry Tjhin ,Axiometrix Solutions