“ผศ.ดร.รวิน” โชว์ตัวอย่างทางธรรมชาติวิทยาและสัตว์สตัฟฟ์ในงาน “150 ปี พิพิธภัณฑ์ไทย สยามซิวิไลซ์ A Passage to Wisdom” เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี 2567 พร้อมนำนักวิชาการ NSM บรรยาย“หน้าบ้านหลังบ้าน การใช้เทคโนโลยีในงานพิพิธภัณฑ์แบบทำได้จริง” และ เรื่อง “การส่งเสริมสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุ ผ่านการเป็นอาสาสมัครเล่าเรื่องฯ” วันที่ 21 ก.ย.นี้ ที่พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครเมื่อวันที่ 20 ก.ย. ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “150 ปี พิพิธภัณฑ์ไทย สยามซิวิไลซ์ A Passage to Wisdom” เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี 2567 จัดโดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร พร้อมร่วมการเสวนาในหัวข้อ “150 ปี พิพิธภัณฑ์ไทย สยามซิวิไลซ์ A Passage to Wisdom” ที่มาถ่ายทอดเรื่องราวของบทบาท “พิพิธภัณฑ์ไทย” กับ การเรียนรู้ในอนาคต ที่พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครผศ.ดร.รวิน กล่าวว่า ในการจัดงาน “150 ปี พิพิธภัณฑ์ไทย สยามซิวิไลซ์ A Passage to Wisdom” NSM ได้ยังนำตัวอย่างทางธรรมชาติวิทยาและสัตว์สตัฟฟ์มาจัดแสดง เพื่อปลูกฝังแนวคิดให้คนไทยร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่า และเสริมสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยาแก่ประชาชนในวงกว้าง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและการเรียนรู้ของคนในสังคม ขณะเดียวกัน ยังนำนักวิชาการมาถ่ายทอดความรู้หลากหลายหัวข้อ เช่นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สิ่งสะสมส่วนตัวสู่คลังสมบัติชาติ: นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล กับ การวางรากฐานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาไทย” โดย นายชัยนุพล สุวรรณกุลไพศาล นักวิชาการ ศูนย์บริหารคลังตัวอย่างทางธรรมชาติวิทยาและสัตว์สตัฟฟ์ สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา NSMผอ.NSM กล่าวต่อว่า ส่วนในวันที่ 21 กันยายน เวลา 10.30 น. จะมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “หน้าบ้านหลังบ้าน การใช้เทคโนโลยีในงานพิพิธภัณฑ์แบบทำได้จริง” โดย นายอานุภาพ สกุลงาม ผู้อำนวยการกองวิชาการวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ NSM และเวลา 14.30 น. การบรรยายเรื่อง “การส่งเสริมสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุ ผ่านการเป็นอาสาสมัครเล่าเรื่องวัตถุตัวอย่างในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์” โดย นางมณีรัตน์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการกองวิชาการประวัติวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาไทย สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ NSM โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 - 2164 2501-2 ต่อ 8045