มิตซูบิชิ สานฝันนักวิทย์รุ่นเยาว์ จัด “ห้องเรียนวิทยาศาสตร์” ต่อเนื่องปีที่ 9

กิจกรรม “ห้องเรียนวิทยาศาสตร์” (Science Classroom) ประจำปี พ.ศ. 2567 ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 และมีการจัดหมุนเวียนไปยังกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทยที่แตกต่างกันไปในแต่ละปี โดยในปีนี้ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ร่วมกับ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าคุณภาพสูง สินค้าอุตสาหกรรม และบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเทคโนโลยีอันโดดเด่นในด้านการนำเสนอโซลูชันเพื่อรองรับการใช้งานออโตเมชันในอุตสาหกรรม โดยมี นายสมจินต์ ลีลาเกตุ ประธาน บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และ นายสุวิชาติ อินทรสิงห์ ผู้จัดการอาวุโส บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนทรงวิทย์ศึกษาจำนวน 55 คน เข้าร่วมกิจกรรมและมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับการทดลองอันเป็นส่งต่อประสบการณ์ และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โดยภายในกิจกรรมจะมีการเรียนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ และทดลองด้วยตัวเอง ผ่านรูปแบบการเรียนการสอนนอกห้องเรียนที่สนุกสนานและสร้างสรรค์ ปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นบรรยากาศในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เต็มไปด้วยความรู้ และความสนุกสนาน โดยจำลองกิจกรรมที่ผสมผสานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เข้ากันได้อย่างลงตัว อาทิ การทดลองการถ่ายเทความร้อน ผ่านวัสดุที่แตกต่างกัน เช่นสแตนเลส เงิน และทองแดง โดยมีฮีทไปป์ (Heat pipe) หรือท่อความร้อนชนิดแบน ที่สามารถส่งออกความร้อน และดึงความเย็นได้ดีที่สุด นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการแยกขยะโดยหุ่นยนต์ กิจกรรมกาแฟแคร์พลังงาน การทดลอง DIY มอเตอร์ และการทำไอศกรีมแบบง่าย ๆ โดยมีพี่ ๆ ตัวแทนจากบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทกลุ่ม Mitsubishi Electric ในประเทศไทย ให้การดูแลอย่างเป็นกันเองนายสมจินต์ ลีลาเกตุ ประธาน บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการศึกษาไทยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ดียิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรม “ห้องเรียนวิทยาศาสตร์” เพื่อส่งมอบความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ผ่านการเรียนการสอนที่สนุกสนานนอกห้องเรียน หาความรู้และได้ทดลองเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้วยประสบการณ์จริง ซึ่งเราหวังว่าจะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ รักและสนใจในวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น ซึ่งวิชาวิทยาศาสตร์เป็น ความรู้อีกสาขาหนึ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศของเรา ดังนั้นพวกเรากลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทยยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมสนับสนุนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญไม่แพ้การเรียนรู้จากในตำรา ขอให้เด็ก ๆ ทุกคนได้เพลิดเพลินกับ ฐานกิจกรรม ที่เราจัดไว้ให้ และได้ความรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม”นายสุวิชาติ อินทรสิงห์ ผู้จัดการอาวุโส บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “วันนี้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อย่างง่าย ๆ เต็มไปด้วยความสนุกสนาน และได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงจากกิจกรรมการถ่ายเทความร้อน หรือ Heat Transfer นอกจากนี้ยังได้มีการสาธิตการทำงานจากหุ่นยนต์อัจฉริยะ และมอเตอร์ ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทฯ ได้พัฒนาขึ้นให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ โดยกิจกรรมเหล่านี้นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่ให้ความสนุกแล้ว ยังเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผมเชื่อว่าทุกคนจะได้พัฒนาความรู้ พัฒนาแนวคิด และนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี”น้องออสก้า – ด.ช, ธนกฤต ธนโชติวานิช กล่าวว่า “วันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์สนุกมากครับ ชอบทุกฐานกิจกรรม แต่ชอบกิจกรรม DIY มอเตอร์มากที่สุดครับ กิจกรรมสาธิตการแยกขยะกับน้องประแป้งซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยในการแยกขยะก็ชอบครับ เพราะเราสามารถแยกขยะเป็นประเภทต่าง ๆ โดยขยะบางอย่างก็สามารถนำมารีไซเคิลใหม่ได้ สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ครับ”น้องเต็มฝัน – ด.ญ. เพชรระวีย์ บัวพันธุ์ “ขอขอบพระคุณ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย และกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทยที่ได้ให้โอกาสพวกเราได้มาเรียนรู้ในกิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งช่วยเพิ่มพูนความรู้ และวิสัยทัศน์อันจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราในอนาคต ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ทำให้เราสามารถนำไปต่อยอดในการเรียน และการดำเนินชีวิตได้ค่ะ” กล่าวปิดท้ายห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (Science Classroom) เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย มุ่งมั่นในการส่งเสริมการศึกษาไทย พร้อมพัฒนาต่อยอดความรู้ เพื่อให้เยาวชนมีความพร้อมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน อันเป็นหนึ่งในเป้าหมายของ Mitsubishi Electric ภายใต้ความมุ่งมั่นที่ว่า “การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า (Changes for the Better)”