NIA จัดสัมมนาครบรอบ 15 ปี การจัดตั้งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ พร้อมเผยเส้นทางการสร้างนวัตกรรมไทยก้าวสู่ปีที่ 16 สู่ชาตินวัตกรรม

โดยช่วงเช้าเริ่มด้วย การปาถกฐาพิเศษ หัวข้อโดย Ms. Indre Balciunaite Head of Global Partnerships Unit, Innovation Agency Lithuania และ Dr. Kjell-Hakan Narfelt, Chief Strategy Advisor, Vinnova, Sweden ซึ่งทำให้ได้ทราบถึงวิธีการและกลไกการเสริมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่แข็งแกร่งของทั้งสองประเทศ ต่อด้วย การเสวนา "How to Create a Healthy Startup Ecosystem - Catalyzing Future Talents and Investment Landscape" โดยProf. Rene Rohrbeck, Professor of Strategy and Director of the Chair for Foresight, Innovation and Transformation, EDHEC Business School, France, Mr. Lee Chew Chiat, Executive Director, Deloitte, Singapore และ Mr. Wittapon Jawjit, National Innovation Board Committee, Head of Human Resources, BANPU Public Company Limited, Thailand ซึ่งได้มาแลกเปลี่ยนมุมมองการสร้างระบบนิเวศสตาร์ทอัพที่สมบูรณ์ โดยเป็นมุมมองจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาต่อเนื่องในช่วงบ่ายด้วย หัวข้อโดยNIA ที่ได้กล่าวถึงบทบาทสำคัญของ NIA ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ “ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ” โดยมุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมไทยให้สามารถตั้งต้นและเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างคนรุ่นใหม่ที่เปิดรับและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่นำไปสู่ความเปลี่ยนเชิงบวกให้สังคมและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า “จะเห็นได้ว่า NIA ก้าวข้ามความท้าทายและการเปลี่ยนผ่านโดยวางหมุดหมายที่จะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาและการเติบโตของระบบนวัตกรรมไทยมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2547 ที่ “นวัตกรรม” เป็นแนวคิดใหม่ที่รัฐบาลนำมาใช้ในการเปลี่ยนผ่านระบบเศรษฐกิจจากการเป็นฐานการผลิตในภาคอุตสาหกรรมไปสู่การสร้างและพัฒนาสินค้าและบริการมูลค่าสูง เน้นตอบโจทย์การสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม จนมาในปี พ.ศ. 2552 ที่มีการจัดตั้ง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ”จากวันนั้นจนถึงปัจจุบัน “บริบทนวัตกรรม” ของประเทศไทยแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง มีความท้าทายและโอกาสมากมายที่ NIA ต้องเผชิญในการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศให้ทัดเทียมระดับนานาชาติ สำหรับก้าวต่อไปภายใต้บทบาท “ผู้กำหนดทิศทางนวัตกรรม (Focal Conductor)” NIA พร้อมเชื่อมการทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมให้สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด ภายใต้แนวคิด Groom-Grant-Growth และ Global ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณเครือข่ายนวัตกรรมทุกภาคส่วนที่พร้อมร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมไปกับ NIA โดยมีเป้าหมายในการผลักดันประเทศไทยสู่ “ชาตินวัตกรรม” ที่ได้รับการยอมรับในเวทีโลก”ต่อมาเป็นการเสวนา หัวข้อ “การเชื่อมแหล่งเงินทุนนวัตกรรมระหว่าง NIA x FTI one x BOI” โดย ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม NIA บรรยายในประเด็นการส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรมด้วยกลไก Corporate Co-Funding ดร.วิบูลย์ รักสาสน์เจริญผล รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) อธิบายการสนับสนุนของกองทุนอินโนเวชั่นวันเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบไทย และ คุณอุทัยวรรณ วัฒนสุวกุล ผู้อำนวยการกองเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการลงทุนและสนับสนุนผู้ประกอบการ และปิดท้ายด้วย หัวข้อ “การขยายธุรกิจสู่ตลาดสากล” โดยเป็นแนวทางการส่งเสริมจากทั้งมุมของหน่วยงานไทยอย่าง NIA โดยคุณปริวรรต วงษ์สำราญ รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม และภาคีเครือข่ายจากต่างประเทศทั้งญี่ปุ่น ฮ่องกง และเกาหลี โดย Mr. Shota Yamamoto Director of Trade Cooperation Department, JETRO Bangkok คุณไดสึเขะ นากาจิมะ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) และคุณณัฐวัฒน์ จารุโชคทวีชัย ผู้จัดการสำนักงานประเทศไทย Y&ARCHER