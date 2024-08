เตรียม! สัมผัสกับนวัตกรรมสุดล้ำด้าน “อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต” ที่พร้อมต่อยอดธุรกิจได้ ในงาน Process Innovation ASIA-PACIFIC (PIA) 2024 – Powered by ACHEMA ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

กรุงเทพฯ 22 สิงหาคม 2567- บริษัท คอนสเทลลาร์ จำกัด ผู้ให้บริการจัดงานแสดงสินค้า จากสาธารณรัฐสิงคโปร์ จัดงานแถลงข่าวยืนยันความพร้อมการจัดงาน Process Innovation ASIA-PACIFIC – Powered by ACHEMA สุดยอดงานแสดงสินค้าและนวัตกรรม “อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต” ครั้งยิ่งใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ณ SILQ Hotel & Residence กรุงเทพมหานคร ประเทศไทยMr. Darren Seah Portfolio Director บริษัท คอนสเทลลาร์ จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน Process Innovation ASIA-PACIFIC – Powered by ACHEMA ได้แถลงเน้นย้ำถึงความพร้อมในการจัดงานที่จะจัดขึ้นในวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2567 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการสิงคโปร์ เอ็กซ์โป สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมี Ms. Denise Tng Project Lead จากบริษัท Constellar Exhibitions Pte., Ltd. ขึ้นกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วยสื่อมวลชนเข้าร่วมงานMr. Darren กล่าวว่า การจัดงาน Process Innovation ASIA-PACIFIC (PIA) – Powered by ACHEMA ในครั้งนี้เป็นงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมภายใต้แนวคิด “อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต” เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการขยายธุรกิจได้ต่อยอดพัฒนาธุรกิจของตนเอง โดยภายในงาน PIA 2024 ได้รวบรวมนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีที่เป็น New S-Curve อาทิเช่น ด้านอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ น้ำและพลังงาน สุขภาพความงาม นวัตกรรมในอุตสาหกรรมยา การแปรรูปอาหาร เพื่อขับเคลื่อนประเทศในภูมิภาคอาเซียนให้เข้าสู่ฮับแห่งอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต โดยมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 200 บูท จาก 20 ประเทศ ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการสิงคโปร์ เอ็กซ์โป สาธารณรัฐสิงคโปร์นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.อติกร ปัญญา หัวหน้าทีมวิจัยทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บรรยายพิเศษในหัวข้อ “แพลตฟอร์มบริการผลิตอาหารและส่วนผสมฟังก์ชัน (FoodSERP) บูรณาการองค์ความรู้สู่อุตสาหกรรมชีวภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่ยั่งยืน” และกิจกรรม Exclusive Talk ในหัวข้อ “เจาะลึกNew S-curve วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคต” โดย คุณพานุศักดิ์ พลาวัสถ์พงษ์ อุปนายกและประธานกลุ่มผู้ผลิตเครื่องปรุงและอาหารพร้อมรับประทาน / คุณเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย และคุณทวีพร เกตุอร่าม ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารเภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัด ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนมุมมองสำหรับงาน Process Innovation ASIA-PACIFIC (PIA) เป็นงานที่จัดโดย บริษัท คอนสเทลลาร์ จำกัดซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “โอกาสการเติบโตในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต”วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2567 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการสิงคโปร์ เอ็กซ์โป สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยไฮไลท์กิจกรรมของงานในปีนี้ ได้แก่ 1. การประชุมสุดยอดนวัตกรรมกระบวนการ Process Innovation Summit PIA 2024 เจาะลึกอนาคตของกระบวนการอุตสาหกรรม โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Life Sciences และ Chemical ที่จะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน เทคโนโลยีที่ทันสมัย แนวโน้มเทรนด์ที่จะเกิดขึ้น และความท้าทายที่สำคัญ 2. เวทีอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลายด้านการแปรรูปอาหาร เคมีภัณฑ์ เภสัชกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านการส่งเสริมสภาพแวดล้อมของนวัตกรรม 3. ศูนย์กลางแสดงนวัตกรรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้นำของอุตสาหกรรมแต่ละด้านร่วมนำเสนอนวัตกรรมใหม่ และส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 4. โซน Biotech Start-up ซึ่งจะเป็นพื้นที่พบปะแสดงความคิดเห็นอนาคตของเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมสุดล้ำที่จะเข้ามาปฏิวัติในอุตสาหกรรมทุกด้าน เทคโนโลยีทั้งหมดที่นำมาแสดงในงานจะเป็นเทคโนโลยีดิจิทัล ล้ำสมัย ที่มาพร้อมกับโซลูชันการผลิตอัจฉริยะ ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันด้านการตลาด และมีนโยบายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 10,000 คนจากทั่วทุกมุมโลก ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานได้ที่ https://processinnovationapac.com/