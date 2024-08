วว. โชว์นิทรรศการ “TISTR inspiring science for the Next Gen” สร้างสังคมวิทยาศาสตร์ งานมหกรรมวิทย์ 2567

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดนิทรรศการในธีม “ซึ่ง กระทรวง อว. จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Future Science Community for All" ระหว่างวันที่ณ อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และสัมผัสกับวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิด ผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศ เตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนและประชาชนสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตโอกาสนี้ นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวง อว. ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. พร้อมผู้บริหาร กระทรวง อว. ผู้บริหารหน่วยงานร่วมจัดงานฯ ผู้บริหารและบุคลากร วว. เข้าร่วมเป็นเกียรติด้วย ในวันที่ 17 สิงหาคม 2567พร้อมนี้ รักษาการ รมว.อว. และคณะให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลงาน วว. ซึ่งร่วมจัดแสดงในธีม TISTR inspiring science for the Next Gen ณ Hall 9 ประกอบด้วย1. โครงการพัฒนาต้นแบบบัณฑิตปริญญาเอกสมรรถนะสูง ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุน BCG Economy Model หรือ โครงการธัชวิทย์ ซึ่ง วว. ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ2. Functional Food / FODMAP & Healthy Gut ที่มีแนวโน้มเป็นเทรนด์สำหรับผู้รักสุขภาพ3. เกมสันทนาการ กิจกรรมเสริมสร้างความสุข สนุกสนาน สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวและทีมเวิร์คโดย วว. ได้ต้อนรับน้อง ๆ และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง