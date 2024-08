“ศุภมาส” รมว.กระทรวง อว. เปิดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2567” พร้อมมอบรางวัล Prime Minister’s Science Award 2024 เผยรัฐบาลสนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2567” ซึ่งจัดโดย กระทรวง อว. ดำเนินการโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมมอบรางวัล Prime Minister’s Science Award 2024 เพื่อเชิดชูเกียรติแก่เยาวชนและครูที่สร้างสรรค์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์อันโดดเด่น โดยมี นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวง อว. พร้อมด้วย ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.อพวช. ผู้บริหารกระทรวง อว. และผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม สภาสมาคม มูลนิธิและพิพิธภัณฑ์และต่างประเทศ เข้าร่วมน.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.กระทรวง อว. กล่าวเปิดงานว่า รัฐบาลตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึงความสำคัญของการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ วิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยคาดหวังให้คนไทยมีทักษะความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีผลกระทบโดยตรงต่อมวลมนุษยชาติทั้งปัจจุบันจนถึงอนาคต การสร้างส่งเสริมศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ล้วนเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ รัฐบาลจึงสนับสนุน การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประชาชนทุกคนต้องสามารถเข้าถึงองค์ความรู้โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ ไม่เพียงการเรียนรู้เฉพาะในโรงเรียน ในมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันต่างๆ เท่านั้น โลกในอนาคตเป็นโลกกว้างที่มีองค์ความรู้หลากหลายสามารถเรียนรู้ได้อย่างไร้พรมแดน รวมทั้งส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาทั้งในด้านสังคม ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science) และการวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) เพื่อต่อยอดให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รัฐบาลจึงสนับสนุนการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2567 ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแก่คนไทยทุกช่วงวัย“หวังว่างานมหกรรมวิทย์ฯ ปีนี้ จะสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการศึกษาสะเต็ม ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มพูนกําลังคนในสาขาอาชีพวิทยาศาสตร์ และช่วยพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะในการเป็นนักประดิษฐ์และนวัตกรในอนาคต สิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสามารถต่อยอดการประกอบอาชีพอย่างมั่นคงได้ในอนาคต”ทั้งนี้ น.ส.ศุภมาส ได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมเยาวชนและครูผู้ได้รับรางวัล Prime Minister’s Science Award 2024 ว่า เยาวชนและครูผู้ได้รับรางวัล Prime Minister’s Science Award 2024 ที่ได้รับรางวัลทุกท่านที่ได้เป็นแบบอย่างที่สำคัญในฐานะที่ผู้ที่ประสบความสำเร็จ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคคลอื่นต่อไป น.ส.ศุภมาส กล่าวด้านนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวง อว. กล่าวว่า งาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ” นับเป็นกิจกรรมสำคัญที่ใหญ่ในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-25 สิงหาคม 2567 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป็นเวทีสำคัญในการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” และเทิดพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10ปลัดกระทรวง อว. กล่าวต่อว่า แนวคิดของการจัดงานในปีนี้คือ “Future Science Community For All” หรือ “สังคมวิทยาศาสตร์แห่งอนาคตสำหรับทุกคน” ซึ่งสะท้อนวิสัยทัศน์ของ กระทรวง อว. ที่ต้องการให้ทุกกลุ่มในสังคม มีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาสังคมวิทยาศาสตร์ที่ยั่งยืน การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ หรือ ผู้สูงอายุ เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ที่เปิดกว้างและครอบคลุม และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมและสร้างอนาคตที่ดีขึ้น โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงเทคโนโลยีที่ทันสมัย และกิจกรรมความสนุกด้านวิทยาศาสตร์มากมาย อาทิ นิทรรศการ “The Multiverse of AI: Trick or Truth” ร่วมออกเดินทางสำรวจจักรวาลแห่ง AI ที่จะพาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังนวัตกรรมแห่งอนาคต นิทรรศการ “อาชีพ STEM สร้างอนาคต” เปิดโลกอาชีพวิทย์แสนสนุกของเด็กและเยาวชนให้รู้ทักษะของตัวเอง เติบโตอย่างมีเป้าหมายและได้ทำงานในสิ่งที่รักอย่างสนุกสนาน นิทรรศการ “ต้องรอด! ในดินแดนสุดขั้ว” ร่วมสำรวจมหานครทะเลทราย ดินแดนลึกลับที่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด พาทุกคนเดินทางเข้าสู่ดินแดนแห้งแล้งสุดขั้ว สัมผัสประสบการณ์ในดินแดนทะเล 4 แบบ ร่วมค้นหาพืชและสัตว์แปลกตาที่อยู่รอดในดินแดนแห้งแล้งพร้อมผจญภัยและเรียนรู้วิถีชีวิตชาวเบดูอิน สนุกกับการทดลองขี่อูฐและร่วมเฉลิมฉลองให้กับปีสากลแห่งอูฐ และนิทรรศการ “ปิโตรเคมีปั้นแต่งโลก” เรียนรู้ความความสำคัญของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่มีต่อความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่น่าสนใจอีกมากมายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด น.ส.ศุภมาส พร้อมผู้บริหาร ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการและกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติ นิทรรศการแสดงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงานต่างๆ และชมผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของเยาวชนที่ได้รับรางวัล Prime Minister’s Science Award 2024 พร้อมทักทายผู้เข้าชมงานอย่างเป็นกันเอง