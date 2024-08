มหกรรมวิทย์ โดย กระทรวง อว. ชวนสัมผัส “ซินโครตรอนในชีวิตประจำวัน”

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ชวนสัมผัสผลงานวิจัยด้วยแสงซินโครตรอนที่อยู่รอบตัวในนิทรรศการ “ซินโครตรอนในชีวิตประจำวัน – Synchrotron in Your Daily Life” พบกับผลิตภัณฑ์สำหรับอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน อาทิ ยาสีฟัน ครีมอาบน้ำ แป้ง โลชั่น กาแฟ ข้าว หมู ไก่กุ้ง พร้อมกิจกรรมสนุกๆ เสริมพัฒนาการ Play & Learn เล่นตัวต่อแม่เหล็กยักษ์ ประดิษฐ์กล้องสลับลาย ทำเข็มกลัดสวยๆ และตื่นตาไปกับกล้องสลับลายยักษ์ที่บูธซินโครตรอนแลนด์ ภายในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ” ระหว่างวันที่ 16 - 25 สิงหาคม 2567นนทบุรี – สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ร่วมจัดนิทรรศการ “ซินโครตรอนในชีวิตประจำวัน – Synchrotron in Your Daily Life” ภายในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ” ที่จัดขึ้นโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ระหว่างวันที่ 16 – 25 สิงหาคม 2567 ณ อาคาร 9-12 อิมแพ็ค เมืองทองธานี และแสดงผลงานที่ผ่านวิจัยด้วยแสงซินโครตรอน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่รอบตัวในชีวิตประจำวันตั้งแต่เช้าถึงเย็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่แสดงภายในบูธนิทรรศการ อาทิ ยาสีฟัน King Herb ที่มีพรีไบโอติก เพื่อส่งเสริมจุลินทรีย์ที่ดีในช่องปาก ให้ปากสะอาดและฟันแข็งแรง, เจลล้างหน้าและเจลอาบน้ำโชกุบุสซึ สกิน โซลูชั่น ซีรีส์ ที่ช่วยขจัดฝุ่น PM2.5 พร้อมรักษาสภาพผิวให้สมดุล, แป้งเด็ก Kodomo สูตรออร์แกนิก อโล เวร่า ที่ช่วยลดการฟุ้งกระจายของ PM2.5, โลชั่นมามาคาระและโลชั่นอองฟองต์ที่ช่วยให้ผิวแข็งแรงและช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้, “มีเบิ้ล” ธัชพืชในรูปของกราโนล่าบอลสำหรับเติมพลังยามเช้า, โปรตีนที่หลากหลาย ทั้งหมู ไก่ กุ้ง และรับประทานคู่กับข้าวที่มีคุณค่าโภชนาการมากมาย, มาม่าสูตรลดโซเดียมแต่คงความอร่อย, และน้ำยาซักผ้าสำหรับขจัดคราบไคลจากเสื้อผ้าที่สวมใส่มาทั้งวัน โดยใช้ PAO Micellar 4X ที่มีอนุภาคนาโนช่วยขจัดคราบไขมันและรักษาเส้นใยผ้าไม่ให้เป็นขุยได้พร้อมกันนี้สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนยังจัดกิจกรรมเสริมพัฒนาภายในบูธ ได้แก่ กิจกรรม Play & Learn สำหรับเล่นตัวต่อแม่เหล็กยักษ์เสริมจินตนาการ กิจกรรมทำเข็มกลัดหนึ่งเดียวในโลกที่ได้วาดลวดลายด้วยตัวเองและรับกลับเป็นของที่ระลึก กิจกรรมประดิษฐ์กล้องสลับลายเพื่อสัมผัสสีสันจากเงาสะท้อน กิจกรรมท้าสมองประลองปัญญา “ถอดรหัสดาวินชี” อีกทั้งมีกล้องสลับลายยักษ์หน้าบูธนิทรรศการสำหรับถ่ายภาพสวยๆ ด้วยมุมแปลกตา และพลาดไม่ได้กับกิจกรรมชิง “ดาบซินโครตรอน” สุดคลาสสิค รวมถึงพวงกุญแจตุ๊กตาแสงจ้าสุดน่ารักที่ไม่มีให้จุ่มที่ไหนพบกัน 16 – 25 สิงหาคมนี้ ที่บูธซินโครตรอนแลนด์ “ซินโครตรอนในชีวิตประจำวัน – Synchrotron in Your Daily Life” ณ อาคาร 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี