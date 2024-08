โปสเตอร์แสดงความเชี่ยวชาญด้านการจัดการขยะพลาสติก ผลงาน วว. คว้ารางวัลการนำเสนอ “Ending Plastic Waste Symposium 2024” ในเวทีนานาชาติ ประเทศออสเตรเลีย

ผู้ว่าการ วว. เข้าร่วมประชุม ณ เวทีดังกล่าว ในบทบาทของ Advisory Group Member, Thailand Chapter, Indo-Pacific Plastics Innovation Network (IPPIN) โดยได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และแนวทางการจัดการขยะพลาสติกของประเทศไทยร่วมกับนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก พร้อมเปิดรับความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนานวัตกรรมลดปริมาณขยะพลาสติก ส่งเสริมการรีไซเคิลและแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในการนี้ วว. ยังได้รับมอบประกาศนียบัตร Certificate of Partner จากหน่วยงาน CSIRO ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสที่ วว. สนับสนุนงานและกิจกรรมต่างๆ ของ IPPIN ด้วยทั้งนี้. ได้นำเสนอเทคโนโลยีการกำจัดขยะชุมชนและขยะพลาสติก ผ่านตัวอย่าง โครงการตาลเดี่ยวโมเดล การจัดการขยะสู่พลังงาน สร้างรายได้เพื่อความยั่งยืนของชุมชน จังหวัดสระบุรี และโมเดลศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการและแปรรูปวัสดุรีไซเคิลครบวงจร ในจังหวัดระยอง โดยโปสเตอร์วิชาการของ ดร.เรวดีฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ CRC Award ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้บริหาร Solving Plastic Waste Cooperative Research Centre (CRC) หนึ่งในหน่วยงานผู้ร่วมจัดงานสัมมนาฯ เป็นผู้มอบรางวัลอนึ่งเป็นรูปแบบการบริหารจัดการขยะชุมชน โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมมาปรับใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตและแปรรูป ชุมชนสามารถเข้าถึงและดำเนินการได้เอง โดยมีเทคโนโลยีหลัก 3 ส่วน คือ 1) ชุดคัดแยกขยะระบบกึ่งอัตโนมัติแบบเบ็ดเสร็จ พร้อมระบบกำจัดกลิ่นขยะ และระบบทำความสะอาดถุงพลาสติก (Soft bag) 2) ชุดคัดแยกชนิดและสีพลาสติกด้วยระบบ NIR และ Vision พร้อมระบบผลิตเกล็ดพลาสติกคุณภาพสูง และ 3) นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ และผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มอื่นๆสำหรับ ศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนฯ ณ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เป็นการขยายผลความสำเร็จจากโครงการตาลเดี่ยวโมเดลสู่ภาคเอกชน มุ่งเน้นการคัดแยกและยกระดับคุณภาพวัสดุรีไซเคิลเหลือใช้ในชุมชนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีฝีมือคนไทย ดำเนินการในรูปแบบ “ธุรกิจชุมชน” หรือ Community Enterpriseโดยโมเดลต้นแบบของทั้งสองจังหวัด ได้รับการนำเสนอในเวทีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภูมิภาค Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) และ Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology (APCTT) ซึ่งได้รับความชื่นชมต่อความมุ่งมั่นของ วว. ที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม