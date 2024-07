“ศุภมาส” ชื่นชม Hub of Talents & Knowledge for All และภาคเอกชน มอบเกียรติบัตรขอบคุณที่นำผลงานและผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ที่ตื่นตาตื่นใจ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่ Hub of Talents & Knowledge for All และภาคเอกชน ที่ร่วมนำเสนอผลงานและจัดนิทรรศการในงาน อว.แฟร์: SCI POWER FOR FUTURE THAILAND ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 22 – 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวง อว. ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง อว. ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และผู้บริหาร อว. เข้าร่วมกิจกรรม ณ Mini Stage โซน F ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นางสาวศุภมาส กล่าวว่า ขอชื่นชม Hub of Talents & Knowledge for All พร้อมภาคเอกชน และขอมอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณที่นำผลงานและผลิตภัณฑ์มาสร้างสรรค์การเรียนรู้ ในงาน อว.แฟร์: SCI POWER FOR FUTURE THAILAND ในครั้งนี้ การจัดงาน “อว.แฟร์” เป็นการรวมพลังระหว่างเครือข่ายพันธมิตรและพลังสหวิทยาการจากหลาย ๆ ที่ได้รวบรวมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมาไว้ในที่เดียวกันที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและศักยภาพของหน่วยงานในกระทรวง อว. ในการสร้างความแข็งแกร่งของสหวิทยาการในทุกด้านที่นำไปสู่การพัฒนากำลังคนที่มีความสามารถและพร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ความท้าทายของโลกยุคใหม่ ทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน กระทรวง อว. พร้อมที่จะสนับสนุนการเติบโตของประเทศในทุกมิติตลอดจนเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อไปสำหรับพื้นที่จัดแสดงผลงาน Hub of Talents & Knowledge for All ของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้นำเสนอผลงานที่โดดเด่น มากกว่า 150 ผลงาน โดยแบ่งเป็น 5 ศูนย์ ได้นำเสนอองค์ความรู้ และผลงานวิจัย และนวัตกรรม ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญ (Hub of Talents) และศูนย์กลางด้านความรู้ (Hub of Knowledge) ที่สำคัญ พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนี้- Hub for Agriculture- Hub for Environment- Hub for Future Technology- Hub for Health- Hub for Society