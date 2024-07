กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดงาน “อว.แฟร์ : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND” มหกรรมยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ในการนี้ นางสาวศุภมาส ได้เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯถวายสูจิบัตร จากนั้น นายอนุทิน กราบบังคมทูลรายงานถึงการจัดงาน อว.แฟร์ : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND ส่วนภูมิภาค และส่วนกลางที่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงวางพระหัตถ์บนแท่นอะคริลิกเปิดงานฯ จากนั้นเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ 6 โซนหลัก ได้แก่1. โซน SCIENCE FOR ALL WELL-BEING ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจากนวัตกรรมของคนไทย2. โซน SCIENCE FOR FUTURE THAILAND นำเสนอขบวนรถไฟแห่งอนาคต ฉายภาพให้เห็นประเทศไทยในอนาคตอีก10 ปีข้างหน้า3. โซน INSPIRED BY SCIENCE ที่จะจุดประกายความคิด สร้างจินตนาการและแรงบันดาลใจให้ทุกคน4. โซน SCIENCE FOR LIFELONG LEARNING เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมแนะแนวอาชีพแห่งอนาคต5. โซนSCIENCE FOR EXPONENTIAL GROWTH แสดงศักยภาพของงานวิจัยและนวัตกรรมของคนไทย6. โซน STARTUP LAUNCHPAD ซึ่งแสดงถึงศักยภาพในการผลักดัน Startup ไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมกันนี้ ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ (Royal Pavilion) ก่อนจะทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารฯ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับสำหรับงาน “อว.แฟร์” เป็นงานมหกรรมที่รวมสหวิทยาการทั้งด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม การศึกษาที่มีคุณภาพ ด้าน Soft Power ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยมากกว่า 170 หน่วยงาน ครอบคลุมทั่วประเทศ ผู้เข้าชมงานจะได้พบกับกิจกรรมและสาระความรู้ดีๆ ผ่านนิทรรศการ 6 โซนที่แสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีของไทยและนานาชาติ โดยมีไฮไลต์เป็น ‘หินดวงจันทร์จากยานอวกาศฉางเอ๋อ 5’ ที่นำมาจัดแสดงนอกประเทศเป็นครั้งแรกในไทย เป็นสื่อสัมพันธไมตรีระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย เครื่องเล่นVR สุดล้ำจากบริษัทผู้พัฒนาเกมออนไลน์รายใหญ่ของจีน การเฉลยข้อสอบ TCAS และการแนะแนวอาชีพในอนาคต บูธแสดงผลงานจากผู้ประกอบการและสตาร์ตอัป มากกว่า 300 บูธ ร่วมชม ช้อปผลิตภัณฑ์ฐานงานวิจัยการันตีรางวัลจากหลายเวทีไม่ว่าจะเป็น อาหารนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ(Functional Food) อาหารแห่งอนาคต (Future Food) เครื่องสำอาง และสินค้าที่พัฒนาจากวิทยาศาสตร์งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และสินค้าด้าน Soft power โดยมีสินค้ามากกว่า 200 รายการ 20,000กว่าชิ้น และกิจกรรมสัมมนา เวิร์กช็อปต่าง ๆมากมาย พร้อมรับชมมินิคอนเสิร์ตจากหลากหลายศิลปินชื่อดัง ตลอดจนผู้ที่มาร่วมงานจะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลประจำวัน ได้แก่ รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า วันละ 2คัน และรางวัลสูงสุดรถกระบะไฟฟ้า จำนวน 1 คันพร้อมของรางวัลอื่น ๆ อีกมากกว่า 17,000 ชิ้นทั้งนี้ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2567 จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น. และในวันที่ 23 – 28 กรกฎาคม 2567 เปิดให้ประชาชนเข้าชมงานตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย