กระทรวง อว.สืบสาน รักษา ต่อยอดสู่ความยั่งยืนจัด“คาราวานวิทยาศาสตร์ อว.” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวง อว.โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) หรือ NSM ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระราชกรณียกิจ ซึ่งพระองค์ท่านเปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพทั้งด้านการศึกษา การทหาร กีฬา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และอื่นๆ ที่ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ มากมาย อีกหนึ่งด้านคือพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ กระทรวง อว.จึงนำมาสานต่อเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและสังคม โดยการจัดกิจกรรมในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ขึ้นในชื่อ “คาราวานวิทยาศาสตร์ อว.” เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดสู่ความยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะออกไปกระจายโอกาสสร้างการเรียนรู้ไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ โดยได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มาร่วมกันผลักดันให้เกิดความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับคนในสังคม โดยเฉพาะกับเยาวชน ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเตรียมกำลังคนเข้าสู่สังคมแห่งฐานความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไปด้าน ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.อพวช. หรือ NSM กล่าวว่า คาราวานวิทยาศาสตร์ อว.จะเคลื่อนขบวนไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั้งหมด 7 จังหวัด ได้แก่ วันที่ 4 - 7 มิ.ย. ที่โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จ.สุพรรณบุรี วันที่ 11 - 14 มิ.ย.โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จ.อ่างทอง วันที่ 18 - 21 มิ.ย.โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 2 - 5 ก.ค. โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” จ.พังงา วันที่ 9 - 12 ก.ค. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต วันที่ 23 - 26 ก.ค.โรงเรียนสตูลวิทยา จ.สตูล และ วันที่ 31 ก.ค. - 2 ส.ค. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ.สงขลา โดยคาราวานวิทยาศาสตร์ อว.จะขนขบวนความรู้ความสนุกสนานไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในพื้นที่ อาทิ “นิทรรศการเทิดพระเกียรติ” ศึกษาเรื่องราวพระอัจฉริยภาพด้านต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ส่งเสริมการสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยน้อมนําพระราชปณิธาน พระราชดําริ และพระอัจริยภาพถ่ายทอดสู่เยาวชนเพื่อความยั่งยืนของสังคม, “นิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่” ชุด Science for Fun ชวนทดลองเล่นและค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเองในรูปแบบนิทรรศการสื่อสัมผัส เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน, “นิทรรศการสนุกกับอาชีพวิทย์” ที่ชวนเยาวชนมาค้นพบความถนัดด้านอาชีพผ่านแบบทดสอบและประสบการณ์จากกิจกรรมสวมบทบาทในอาชีพต่าง ๆ, “นิทรรศการสูงวัยใกล้ตัว” เปิดประสบการณ์การจำลองเป็นผู้สูงวัย เรียนรู้การเป็นผู้สูงวัย และการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข, “กิจกรรมเปิดฟ้ามองดาว” สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องกลุ่มดาว พร้อมตื่นตาตื่นใจกับการเรียนรู้ภาพยนตร์ดาราศาสตร์ 3 มิติ แบบ full-Dome, “การแสดงทางวิทยาศาสตร์” เรื่อง Ballon Show สนุกสนานไปกับการทดลองที่ตื่นเต้นด้วยลูกโป่งหลากสีสันพร้อมสาระวิทยาศาสตร์รอบตัวผศ.ดร.รวิน กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ เรายังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัด อว. และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำกิจกรรม “AeroKids: Crafting the Future of Flight” กิจกรรมที่ชวน เรียนรู้และสร้างสรรค์เครื่องบินด้วยตัวเอง และกิจกรรมการฝึกบินด้วยโปรแกรมจำลองการฝึกบิน (Simulation Control) นอกจากนี้ยังได้นำ Swarm Drone Indoor แสดงโชว์โดรนแปรอักษร เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนที่มีความสนใจอยากเป็นนักประดิษฐ์รุ่นใหม่สามารถสร้างและพัฒนา software ด้วยตนเอง และศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้นำนิทรรศการ “สามเหลี่ยมสมดุล” มาชวนเรียนรู้การสร้างร่างกายให้มีพัฒนาการที่ดี เติบโตอย่างสมวัยด้วยรหัส “กินดี วิ่งเล่น นอนพอ” มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อว.” สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 - 577 -9999 ต่อ 2103 หรือ Email: nsm.scrv@gmail.com ติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมที่ Facebook : คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.