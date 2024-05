นักดาราศาสตร์พบ “Gliese 12 b” ดาวเคราะห์ดวงใหม่ขนาดใกล้เคียงโลก อาจมีบรรยากาศที่สามารถอยู่อาศัยได้ ห่างเพียงแค่ 40 ปีแสง

นักดาราศาสตร์ จาก University of Warwick ยืนยันการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงใหม่ ที่มีขนาดใกล้เคียงกับโลกและดาวศุกร์และอาจมีชั้นบรรยากาศที่สามารถอาศัยอยู่ได้ ในระบบดาวที่ห่างไปแค่เพียง 40 ปีแสงจากระบบสุริยะการค้นพบในครั้งนี้ เป็นข้อมูลจากกล้องโทรทรรศน์อวกาศ TESS ของ NASA โดย ดาว Gliese 12 b มีลักษระเป็นดาวเคราะห์หินขนาดใกล้เคียงโลก ใช้เวลาประมาณ 12.8 วันโคจรรอบดาวฤกษ์ที่มีขนาดใหญ่ประมาณ 1 ใน 4 ของดวงอาทิตย์ดาวฤกษ์ในระบบสุริยะของเราการศึกษาโมเดลแบบจำลองของดาว Gliese 12 b ได้ข้อมูลว่า หากไม่มีบรรยากาศที่หนาแน่น พื้นผิวดาวอาจมีอุณหภูมิบนพื้นผิวประมาณ 42 องศาเซลเซียส และการศึกษาองค์ประกอบของชั้นบรรยากาศบนดาวเคราะห์นอกระบบดวงนี้ อาจให้ข้อมูลที่สำคัญถึงวิวัฒนาการบรรยากาศของโลกและดาวศุกร์ที่ชีวิตสามารถดำรงอยู่บนดาวดวงหนึ่งได้ ในขณะที่อีกดวงนั้นร้อนเสียจนหลอมตะกั่วได้การค้นพบในครั้งนี้ ถือเป็นการพบดาวเคราะห์ขนาดใกล้เคียงโลกในระยะห่างที่ไม่ไกลเกินไป ทำให้นักดาราศาสตร์สามารถศึกษาองค์ประกอบของบรรยากาศบนดาวเคราะห์ดวงนี้ ทำให้ Gliese 12 b อาจได้รับการสำรวจเพิ่มเติมจากอุปกรณ์ Spectroscopy บนกล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เว็บบ์ ในอนาคตถึงแม้จะยังไม่รู้แน่ชัดว่าดาวดวงนี้จะมีชั้นบรรยากาศหรือไม่ แต่นักวิทยาศาสตรที่ค้นพบมองว่าดาวเคราะห์ Gliese 12 b นี้ ในฐานะของดาวศุกร์นอกระบบสุริยะ เพราะมีขนาดพอๆ กับดาวศุกร์ของระบบสุริยะเราและผู้ช่วยศาสตราจารย์ศูนย์ดาราราศาสตร์ University of Tokyoเผยว่านักดาราศาสตร์ University of Warwick กล่าวว่าGliese 12 b ดาวเคราะห์ดวงใหม่ที่ได้รับการค้นพบนี้ ได้รับการตีพิมพ์ลงในและเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ที่ผ่านมา- science.nasa.gov- iopscience.iop.org- worldexplorer.co.th- NASA / JPL-Caltech / R. Hurt (Caltech-IPAC)