“ศุภมาส” ตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อเซลล์และยีนบำบัด ของ TCELS เร่งสนับสนุนการรักษามะเร็งด้วยเซลล์บำบัด หวังช่วยลดค่าใช้จ่าย

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อเซลล์และยีนบำบัด (Cell and gene Production Unit; CPU) โดยมี ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ประธานกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) ดร.จิตติ์พร ธรรมจินดา ผู้อำนวยการ TCELS ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ ประธานอนุกรรมการแผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) นพ.ปรินทร์ รัตนานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทเจเนพูติก ไบโอ จำกัด ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง และ ดร.กิตติพงษ์ เอื้อสุนทราชุน บริษัทเจเนพูติก ไบโอ จำกัด และ นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วม ณ ห้องประชุม Four South Board Room ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนางสาวศุภมาส กล่าวว่า หน่วยปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อเซลล์และยีนบำบัด หรือ CPU ของกระทรวง อว. โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS เป็นโรงงานมาตรฐานระดับ GMP เพื่อผลิตเซลล์สำหรับใช้ในการบำบัดผู้ป่วยในพื้นที่กว่า 600 ตารางเมตร โดยนำเทคนิคการรักษาผู้ป่วยโดยวิธีเซลล์บำบัด ( CAR T-Cell ) เพื่อให้การรักษากับผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดบีเซลล์ เป็นการดำเนินงานที่มีความสอดคล้องตาม นโยบาย "วิจัย-นวัตกรรมดี ตอบโจทย์ ตรงความต้องการ" ของกระทรวง อว. ที่ต้องการมุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม ในประเด็นสำคัญของประเทศในเรื่องของความยั่งยืน (Sustainability) และเศรษฐกิจชีวภาพ โดยได้ทำทั้งในมิติเพื่อความเป็นเลิศ และมิติเพื่อสร้างความมั่นคงของชีวิตและเศรษฐกิจทำให้ประเทศไทยสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้ายารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าจากต่างประเทศ และสามารถผลิตยารักษามะเร็งได้เองภายในประเทศ ผ่านการขับเคลื่อนจาก TCELS ซึ่งมีบริษัทเจเนพูติก ไบโอ จำกัด เป็นผู้ผลิตและพัฒนาการรักษาด้วยเซลล์บำบัดดังกล่าวรมว.อว.กล่าวต่อว่า ปัจจุบัน การรักษาโรคด้วย CAR T-Cell มีราคาสูงมาก เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ส่วนประกอบในการผลิตจากต่างประเทศ ส่งผลให้โอกาสในการเข้าถึงการรักษาในประชากรไทยมีค่อนข้างน้อย เป็นที่มาให้ บริษัทเจเนพูติก ไบโอ จำกัด ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวง อว. และหน่วยงานเครือข่าย ได้ก่อตั้งโรงงานผลิตเซลล์บำบัดแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยส่วนประกอบที่ใช้ในกระบวนการรักษาดังกล่าว นำไปสู่ตัวยาที่ถูกผลิตภายในประเทศ ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิตได้สูงมาก ทำให้กระบวนการรักษามะเร็ง รวมถึงโรคอื่น ๆ ด้วยวิธี CAR T-Cell ได้เข้าถึงประชาชนไทยอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย เพิ่มโอกาสรอดในการรักษาของผู้ป่วย พร้อมทั้งยกระดับอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ“กระทรวง อว. พร้อมให้การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนไทยและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป” น.ส.ศุภมาส กล่าวศ.เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ กล่าวว่า “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์มีพันธกิจที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ Building Conducive Ecosystems หรือการสร้างระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยแก่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านชีววิทยาศาสตร์ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การกำกับของกระทรวง (อว.) และได้เร่งรัดขับเคลื่อนนวัตกรรมและการสร้างระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยต่ออุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ เพื่อตอบโจทย์ นโยบายของกระทรวง ที่มุ่งเน้นในด้านการวิจัยและนวัตกรรม พัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต”ดร.จิตติ์พร กล่าวว่า “TCELS ได้ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการรักษาด้วยเซลล์บำบัดเพื่อการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดบีเซลล์” หรือ CAR – CD 19 T cell ด้วยการสนับสนุนงบประมาณให้กับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2564 ต่อมาได้นำไปสู่การจดสิทธิบัตรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ TCELS ในปี 2563 และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับ บริษัท เจเนพูติก ไบโอ จำกัด ในปี 2563 ในขณะเดียวกัน TCELS ได้เริ่มดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน “หน่วยปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อเซลล์และยีนบำบัด หรือ Cell and gene Production Unit, CPU” ในปี 2557 – 2559 ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อการรักษาโรคและพัฒนาวิธีการรักษาใหม่ด้วยเทคโนโลยีเซลล์และยีนบำบัด โดยเป็นสถานที่ผลิตที่เทียบเท่ากับสถานผลิตยาฉีดที่ปราศจากเชื้อตามมาตรฐาน GMP ตั้งแต่ปี 2560 – 2563ปัจจุบันนี้ มีบริษัทใช้ประโยชน์ในพื้นที่หน่วย CPU จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1. บริษัท สเต็มไซเอินซ จำกัด ดำเนินผลิตผลิตภัณฑ์ exosome และ 2. บริษัท เจเนพูติก ไบโอ จำกัด ซึ่งเป็นพื้นที่โดยส่วนใหญ่ ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ CAR T-Cell โดยทั้งสองผลิตภัณฑ์ เตรียมขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับ อย. โดยมีหน่วย CPU ทำหน้าที่ในการเสริมความแข็งแกร่งในขั้นตอนการผลิตเพื่อ Clinical Trial และนำไปยื่นขึ้นทะเบียน อย.”