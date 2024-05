สองศตวรรษแห่งชาตกาลของ Lord Kelvin กับการคำนวณอายุดวงอาทิตย์และโลก

"โลกวิทยาการ"

ในช่วงเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่(1824-1907) เป็นนักฟิสิกส์ที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดคนหนึ่งในอังกฤษ จากการสร้างผลงานสำคัญด้านความร้อนและไฟฟ้า จนทำให้ได้รับฐานันดรศักดิ์เป็นสำหรับชื่อ Kelvin นั้น เป็นชื่อของแม่น้ำที่ไหลผ่านมหาวิทยาลัย Glasgow ในสก็อตแลนด์ อันเป็นสถานที่ Thomson ทำงานวิจัยประจำโลกวิทยาศาสตร์ปัจจุบันใช้ชื่อ Kelvin เป็นหน่วยวัดอุณหภูมิสัมบูรณ์เกิดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ปี 1824 ที่เมือง Belfast ใน Ireland บิดาเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ที่สถาบัน Royal Belfast Academical Institution จึงได้สอนคณิตศาสตร์ให้ลูกชายที่บ้านเมื่อบิดาได้ครองตำแหน่งศาสตราจารย์คณิตศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย Glasgow ลูกชาย Thomson จึงได้เข้าเรียนฟิสิกส์ที่นั่น ครั้นเมื่อ Thomson ได้อ่านตำรากลศาสตร์ ที่ Pierre Simon de Laplace (1749–1827) แต่ง และตำราความร้อนที่ Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830) เขียน Thomson รู้สึกตื่นเต้นที่รู้ว่าหลักการทางคณิตศาสตร์สามารถนำไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางกลศาสตร์และความร้อนได้ จึงเปลี่ยนความสนใจจากฟิสิกส์ไปเป็นคณิตศาสตร์ เพื่อไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย Cambridge ในอังกฤษขณะเรียนที่นั่น Thomson ได้รับรางวัลเรียนดี (Smith Prize) และเป็นนิสิตที่เก่งมาก จนอาจารย์ต้องระมัดระวังเวลาสอนหนังสือ เพราะถ้า Thomson เห็นว่าอาจารย์สอนผิด ก็จะติงทันที ในขณะที่เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี Thomson ก็ยังมีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ถึง 10 เรื่องเมื่อสำเร็จการศึกษา Thomson ได้เดินทางไปฝรั่งเศส เพื่อทำงานวิจัยคณิตศาสตร์ร่วมกับ(1736-1813),(1789-1857) และ(1774-1862) ซึ่งเป็นปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ขณะทำงานวิจัยที่นั่น Thomson ได้พบวิธีใช้ภาพ (method of images) ของประจุไฟฟ้าในตัวนำ เพื่อใช้แก้ปัญหาเรื่องศักย์ไฟฟ้า นอกจากนี้ก็ยังสนใจทฤษฎีการนำความร้อนในของแข็งที่มีความหนาแน่นสม่ำเสมอด้วยผลงานเหล่านี้ทำให้ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัย Glasgow เมื่อมีอายุเพียง 22 ปีเท่านั้นเอง และได้ทำงานที่นั่นจนเกษียณอายุ แม้มหาวิทยาลัย Cambridge จะเสนอตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ไปทำงานที่ห้องปฏิบัติการ Cavendish ถึงสามครั้งก็ตาม แต่ Thomson ก็ได้ปฏิเสธทุกครั้งไปเมื่ออายุ 23 ปี Thomson ได้เข้าฟังการให้สัมมนาโดย J(1818–1889) ซึ่งได้เสนอความคิดว่า นอกจากพลังงานจลน์และพลังงานศักย์แล้ว ธรรมชาติก็ยังมีความร้อนเป็นพลังงานอีกรูปแบบหนึ่งด้วย Thomson รู้สึกยินดีที่ Joule ได้เปิดโลกทัศน์ของตนให้กว้างขึ้น จึงขอสมัครเป็นผู้ช่วยของ Joule ในห้องปฏิบัติการ และผลงานที่เกิดจากการทำงานร่วมกันในครั้งนั้น คือ การได้พบปรากฏการณ์ Joule–Thomson (Joule–Thomson effect) ที่มีใจความว่า อุณหภูมิของแก๊สจะลด เวลาปล่อยให้แก๊สขยายตัวในสุญญากาศ นี่จึงเป็นเทคนิคหนึ่งที่ใช้ในการทำให้แก๊สเป็นของเหลวการมีผลงานที่สำคัญมากเช่นนี้ ทำให้ Thomson ในวัย 27 ปี ได้รับเลือกเป็น Fellow of the Royal Society (F.R.S.) Thomson จึงเป็นสมาชิกที่มีอายุน้อยที่สุดคนหนึ่งในประวัติของสมาคมที่ทรงเกียรตินี้อีกสามปีต่อมา Thomson กับ(1822-1888) ได้ตั้งกฎข้อที่สองของวิชาความร้อนขึ้น ซึ่งมีใจความว่า การทำให้ความร้อนเคลื่อนที่จากระบบที่มีอุณหภูมิต่ำไปสู่ระบบที่มีอุณหภูมิสูง จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าไม่มีตัวช่วย คือ งานจากนั้น Thomson ก็เริ่มสนใจและต้องการจะรู้อายุของโลกกับดวงอาทิตย์ ซึ่งความรู้สึกนี้เป็นเรื่องที่เกิดมาตั้งแต่สมัยที่ตนยังเป็นเด็ก เหมือนคนทั่วไปในสมัยนั้นที่ต้องการจะรู้ว่าพระเจ้าสร้างโลกตั้งแต่เมื่อใดn (1642-1727) นับเป็นบุคคลแรกๆ ที่ได้เสนอวิธีคิดสำหรับเรื่องนี้ โดยได้ใช้จินตนาการว่า เมื่อโลกถือกำเนิดใหม่ ๆ โลกอยู่ในลักษณะก้อนเหล็กเหลว และจะใช้เวลาประมาณ 50,000 ปี จึงจะเย็นตัวลง จนกระทั่งมีอุณหภูมิเท่าที่เห็น โดย Newton ได้ใช้แบบจำลองว่า โลกเย็นตัวลง โดยการแผ่รังสีความร้อนออกทางผิวโลก ตามกฎการเย็นตัวของ Newtonในการคำนวณครั้งนั้น Newton ได้ตั้งสมมติฐานว่า ปริมาณความร้อนที่มีในโลก แปรโดยตรงกับปริมาตรของโลก และโลกสูญเสียความร้อนทางผิว โดยอัตราการเย็นตัวของโลก แปรตามผลต่างระหว่างอุณหภูมิของโลกกับอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะที่อุณหภูมิสูงมาก ๆ กฎการเย็นตัวของ Newton ใช้ไม่ได้ ดังนั้นอายุโลกที่ Newton คำนวณได้จึงผิด(1707-1788) เป็นนักธรรมชาติวิทยาคนสำคัญคนหนึ่งของโลก และมีฐานะร่ำรวย คือ เป็นเจ้าของโรงงานหล่อเหล็ก de Buffon ได้ให้โรงงานสร้างลูกกลมเหล็กที่มีหลายขนาด แล้วทำให้ลูกกลมเหล็กร้อน เพื่อทดลองวัดอัตราการเย็นตัว และพบว่าถ้าให้ลูกกลมเหล็กมีขนาดใหญ่เท่าโลก โลกจะมีอายุ 96,670 ปีวันเวลาได้ล่วงเลยไปจนถึงยุคของ(1821-1894) นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน ซึ่งเป็นคนหนึ่งที่พบกฎทรงพลังงาน ในปี 1854 von Helmholtz ได้สันนิษฐานว่า การยุบตัวภายใต้แรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ จะทำให้มีการปลดปล่อยพลังงานศักย์โน้มถ่วงออกมาประมาณ 2.3*10^(41) จูลน์ ซึ่งมีผลทำให้รัศมีดวงอาทิตย์หดตัว ประมาณปีละ 80 เมตร และถ้าให้สัมประสิทธิ์ความจุความร้อน (heat capacity) ของดวงอาทิตย์และน้ำมีค่าเท่ากัน ดวงอาทิตย์จะมีอุณหภูมิ 28.6 ล้านองศาเซลเซียส และที่แก่นกลางของดวงอาทิตย์มีความดัน 1.3*10^(14) นิวตัน/ตารางเมตร ผลคำนวณนี้ชี้นำว่า ดวงอาทิตย์มีอายุ 20 ล้านปีในปี 1861 Kelvin ได้เสนอวิธีคำนวณอายุของดวงอาทิตย์ใหม่ โดยการพิจารณาว่าดวงอาทิตย์ได้พลังงานจากการถูกถล่มด้วยพายุอุกกาบาต ซึ่งในกรณีอุกกาบาตที่มีมวล 1 กิโลกรัม และมีความเร็ว 624 กิโลเมตร/วินาที มันจะมีพลังงานจลน์ 2*10^(11) จูล จากตัวเลขเหล่านี้ Kelvin ได้พบว่าดวงอาทิตย์มีอายุอย่างน้อย 60 ล้านปีแนวคิดนี้ เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เพราะถ้าดวงอาทิตย์ถูกพายุอุกกาบาตถล่มจริง มวลของดวงอาทิตย์ก็จะต้องเพิ่ม ซึ่งจะมีผลทำให้คาบการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์นานขึ้น แต่ความจริงมีว่า เวลา 1 ปี ไม่ได้นานขึ้นเลยดังนั้น Kelvin จึงหันกลับไปเชื่อความคิดของ von Helmholtz เกี่ยวกับเรื่องอายุของดวงอาทิตย์ แล้วได้หันมาสนใจคำนวณอายุของโลกในเวลาต่อมา โดยสร้างแบบจำลองขึ้นมาว่า ความร้อนใต้โลกเกิดจากพลังงานศักย์โน้มถ่วง และอุณหภูมิที่ผิวโลกไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากตลอดเวลา 50,000 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้เนื้อดินและหินใต้โลกก็เป็นของแข็งโดยตลอดด้วย ดังนั้นการถ่ายเทความร้อนจึงเกิดขึ้นโดยกระบวนการนำความร้อน (conduction) เท่านั้น คือ ไม่ได้ใช้กระบวนการพา (convection) และกระบวนการแผ่รังสี (radiation) เลย และเมื่อ Kelvin รู้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า ที่ยิ่งลึก อุณหภูมิก็จะยิ่งสูง คือ เมื่อระยะลึกเพิ่มขึ้น 1 กิโลเมตร อุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้น 36 องศาเซลเซียสการใช้แบบจำลองนี้ทำให้ Kelvin พบว่า โลกมีอายุประมาณ 100 ล้านปี ในขณะที่ดวงอาทิตย์มีอายุ 60 ล้านปี โลกจึงมีอายุมากกว่าดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นเรื่องเหลวไหล ความแตกตื่นจึงเกิดขึ้นในวงการฟิสิกส์ และปัญหานี้ได้ทำให้เกิดวิกฤตการณ์ด้านปัญญาอย่างรุนแรงจนกระทั่งปี 1890(1850–1920) นักคณิตศาสตร์และวิศวกรชาวไอริช ซึ่งเป็นศิษย์ของ Kelvin ได้เสนอแนะว่า สสารที่อยู่ใต้โลกมีความหนาแน่นไม่สม่ำเสมอ ดังนั้นกระบวนการถ่ายเทความร้อน โดยวิธีการพาและการแผ่รังสีก็มีความสำคัญมากด้วย ข้อเสนอนี้ได้ทำให้โลกมีอายุเพิ่มเป็น 1,000 ล้านปีในปี 1903(1845-1912) ซึ่งเป็นลูกชายของ Charles Darwin (1809-1882) ได้กล่าวถึงการค้นพบของ(1852-1908) กับ(1871-1937) ว่า radium 1 กรัม สามารถให้พลังงานได้มากถึง 10^9 แคลอรี/ชั่วโมงด้านหรือ(1875–1947) ก็ได้กล่าวถึงการค้นพบธาตุ helium ว่ามีพบบนดวงอาทิตย์ทุกคนจึงสงสัยว่า helium ที่ว่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร แต่ก็ไม่มีใครตอบได้ จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 Hans Bethe (1906-2005) ก็มีคำตอบ คือ มาจากการรวมตัวของ hydrogen ในปฏิกิริยา fusion ตามทฤษฎีของ Hans Bethe ปัญหาที่มาของพลังงานจากดวงอาทิตย์จึงยุติณ วันนี้ เรารู้ว่าโลกมีอายุประมาณ 4,543 ล้านปี และดวงอาทิตย์มีอายุประมาณ 4,603 ล้านปีผลงานที่สำคัญของ Thomson ยังมีอีกมากมาย เช่น คิดหาวิธีวัดขนาดของอะตอมประดิษฐ์ galvanometer แบบที่ใช้กระจกสะท้อนแสง จัดตั้งสำนักงานให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่บริษัทเอกชนที่มีปัญหาวิทยาศาสตร์ รับผิดชอบการเป็นผู้อำนวยการโครงการวางสายเคเบิลโทรศัพท์ข้ามมหาสมุทร Atlantic จากอังกฤษถึงแคนาดาผลงานเหล่านี้มีคุณค่าต่อประเทศชาติมาก จึงได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่ง Sir เมื่อมีอายุเพียง 42 ปีช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นเวลาที่โลกฟิสิกส์กำลังมีการปฏิวัติครั้งมโหฬาร เช่น ในปี 1865(1831-1879) ได้รวบรวมและสังเคราะห์ทฤษฎีไฟฟ้า แม่เหล็กกับแสง ให้เป็นทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าหนึ่งเดียว ซึ่งสามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์แม่เหล็กไฟฟ้าและแสงได้จากสมการอนุพันธ์ (differential equations) สี่ สมการ ทำให้ได้พบว่า แสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งการอธิบายฟิสิกส์ด้วยคณิตศาสตร์ทำนองนี้ เป็นวิธีที่ Thomson ไม่พอใจนัก เพราะรู้สึกว่าเป็นวิธีใช้คณิตศาสตร์ที่มีความเป็นนามธรรมมากมาอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีรูปธรรมมากจนเกินไปในปี 1896(1852-1908) ได้พบปรากฏการณ์กัมมันตรังสีตามธรรมชาติ จากการที่เกลือของ uranium สามารถเปล่งรังสี (alpha, beta และ gamma) ออกมาได้ ซึ่งธรรมชาติที่แท้จริงของรังสีเหล่านี้แตกต่างจากรังสีเอกซ์ที่(1845-1923) พบ และ ณ เวลานั้นไม่มีใครรู้ว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ยูเรเนียมแผ่รังสี ด้าน Ernest Rutherford ได้อธิบายว่า กัมมันตรังสีเกิดจากการสลายตัวของอะตอม แต่ Thomson ไม่ยอมรับเรื่องนี้ เพราะยึดมั่นว่า อะตอมจะแบ่งแยกหรือแตกตัวไม่ได้ และ Thomson ก็ได้เสนอแนะว่า แหล่งกำเนิดกัมมันตรังสี คือ ether ที่มีแฝงอยู่ทั่วไปในเอกภพการรู้ผิดบ่อยและการคัดค้านไม่เห็นด้วยกับความคิดของนักฟิสิกส์ที่มีอาวุโสน้อยกว่า แต่มีความคิดก้าวไกลมากกว่า ได้ทำให้ Thomson เป็นสิงห์เฒ่าที่ใครๆ ก็เอือมระอาเมื่ออายุได้ 68 ปี Thomson ได้รับโปรดเกล้าให้เป็น Baron Kelvin of Largs เขาจึงเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกของอังกฤษที่ได้ครองตำแหน่ง Lord มิใช่เพราะมีผลงานที่โดดเด่นทางฟิสิกส์ แต่เพราะเป็นตัวตั้งตัวตีในการชักจูงชาวสก็อตให้ต่อต้านการปกครองตนเองของชาวไอริชในปี 1895 Kelvin วัย 71 ปีได้พยากรณ์ว่า มนุษย์ไม่สามารถสร้างเครื่องบินได้ แต่อีก 8 ปีต่อมา(1871-1948) กับ(1867–1912) ก็ได้ประสบความสำเร็จในการสร้างเครื่องบินที่บินได้ แม้จะหนักกว่าอากาศก็ตาม และได้บินเป็นครั้งแรกที่ชายหาด Kitty Hawk ในรัฐ North Carolina สหรัฐฯ เป็นเวลานาน 12 วินาที และบินไปได้ไกล 36 เมตรนอกจากจะทำนายผิดพลาดเรื่องความสามารถในการบินของมนุษย์แล้ว Kelvin ก็ยังเคยกล่าวโจมตีเทคโนโลยีวิทยุ ที่(1874-1937) ประดิษฐ์ว่า วิทยุจะไม่มีบทบาทใด ๆ ในสังคมสารสนเทศของมนุษย์เลยด้วยในด้านชีวิตครอบครัว Kelvin เคยหลงรัก Sabina Smith และได้ขอเธอแต่งงานถึงสามครั้ง และถูกปฏิเสธทุกครั้ง เมื่อ Kelvin มีชื่อเสียง Smith ได้กล่าวว่ารู้สึกเสียใจที่มิได้ยืนเคียงข้างนักฟิสิกส์คนดังของโลก แม้จะมิได้สมรสกับ Smith แต่ Kelvin ก็ได้เข้าพิธีแต่งงานถึงสองครั้ง กระนั้นก็ไม่มีทายาทสืบสกุลสิริอายุ 83 ปี ศพถูกนำไปฝังในมหาวิหาร Westminster ใกล้ๆ ที่ฝังศพของ Isaac Newtonวิธีคิดที่สำคัญของ Kelvin มีมากมายหลายประเด็น เช่น Kelvin เชื่อว่า ถ้านักวิทยาศาสตร์ทดลองวัดค่าอะไรออกมาเป็นตัวเลขไม่ได้ สิ่งที่ศึกษานั้นมิใช่วิทยาศาสตร์ และระบบใดก็ตาม ถ้ามีแบบจำลองที่มีภาพในจินตนาการเสริมด้วย คนที่ศึกษาระบบนั้นก็จะเข้าใจดีขึ้น การเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สนใจจะนำความรู้วิทยาศาสตร์ไปสร้างเทคโนโลยี เพื่อทำธุรกิจด้านประดิษฐ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์จนรุ่งเรือง ได้ทำให้ Kelvin มีฐานะร่ำรวย และได้กลายเป็นเซเลบของสังคม โดยข่าวของ Kelvin จะได้ขึ้นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ The New York Times เป็นประจำ และเวลา Kelvin ให้สัมภาษณ์สื่อ เขามักจะให้โอกาสสื่อสามารถถามคำถามได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม ธุรกิจ หรือการเมือง ฯลฯ แล้ว Kelvin ก็จะให้ความเห็นอย่างละเอียด การพูดจาเปิดเผยเช่นนี้ ทำให้ Kelvin เป็นขวัญใจของสื่อมวลชน และเป็นนักวิทยาศาสตร์คนที่ประชาชนรู้จักดีที่สุดคนหนึ่งสำหรับบทบาทด้านการเป็นครูนั้น Kelvin ได้เขียนตำราฟิสิกส์หลายแขนง และหนังสือขายดี จนกลายเป็นตำราคลาสสิกที่นักศึกษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยสมัยนั้น ใช้เรียนกันเป็นเวลานานร่วม 20 ปี และในบทบาทที่ Kelvin ต่อต้านทฤษฎีควอนตัม ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ และทฤษฎีอะตอมนั้น Joseph Larmor (1857-1942) ซึ่งเป็นนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงจากการพบว่าอิเล็กตรอนที่ถูกเร่งจะแผ่รังสี ได้ให้ความเห็นว่า สาเหตุคงเกิดจากการที่ Kelvin สนใจเทคโนโลยีมากจนเกินไป และมุ่งจะหาแต่เงิน จนไม่มีเวลาจะเปิดใจรับความรู้ใหม่ ๆ การทุ่มเทชีวิตไปทำเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับฟิสิกส์ ได้ทำให้สมองของ Kelvin ตกกระแสที่จะเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง ซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นในทำนองเดียวกับ Albert Einstein (1879-1955) แต่โลกก็ไม่ได้ปรักปรำ Einstein เพราะ Einstein ได้สร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ระดับเทพ เช่น สร้างทฤษฎีสัมพัทธภาพทั้งพิเศษและทั่วไป แต่ Kelvin สร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ระดับธรรมดา Kelvin จึงถูกติติงดังนั้นในปี 1999 ซึ่งเป็นเวลาก่อนจะสิ้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 เพียงหนึ่งปี บรรดาสมาชิกของสมาคมฟิสิกส์ในอังกฤษได้ลงคะแนนเลือกนักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่ตลอดกาล ชื่อของ Kelvin ไม่ติดอันดับ 30 คนแรก ทั้ง ๆ ที่ในปี 1964 หน่วยวัดอุณหภูมิได้รับการกำหนดให้ชื่อ Kelvin และอุณหภูมิศูนย์องศาสัมบูรณ์ คือ ศูนย์องศาเคลวิน ซึ่งมีค่า-273.15 องศาเซลเซียสถึงปี 2011 สถาบันมาตรวิทยานานาชาติได้กำหนดให้ 1 องศาเคลวิน คือ อุณหภูมิที่อะตอมเปลี่ยนพลังงานจลน์ไป 1.38065*10^(-23) จูลKelvin: Life, Labors and LegacyRaymond FloodOxford University Press เมื่อปี 2008ราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ ระดับ 11 ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขากายภาพและคณิตศาสตร์ ประวัติการศึกษา-ปริญญาตรีและโทจากมหาวิทยาลัยลอนดอน, ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียอ่านบทความได้ทุกวันศุกร์