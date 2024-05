กระทรวง อว. จับมือ BOI และสมาคมแผงวงจรไต้หวัน เปิด 300 ตำแหน่งงานในโครงการ Online Job Matching 5 มิ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า กระทรวง อว.โดยสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และสมาคมแผงวงจรไต้หวัน (Taiwan Printed Circuit Association : TPCA) จัดโครงการ Online Job Matching สัมภาษณ์และรับสมัครงานทางออนไลน์โดยตรงจาก 6 บริษัทเอกชนชั้นนำในอุตสาหกรรม Printed Circuit Board (PCB) จากไต้หวัน ที่จะเข้ามาตั้งโรงงานในพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย ได้แก่ Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd (ปราจีนบุรี) Unimicron (Thailand) Co., Ltd. (ฉะเชิงเทรา) Unitech Printed Circuit Board (Thailand) Co., Ltd. (อ่างทอง) Zhen Ding Tech. Group Technology Holding Ltd. (ปราจีนบุรี) Gold Circuit Electronics (Thailand) Co., Ltd. (ปราจีนบุรี) และ Yankey Engineering (Thailand) Co., Ltd. (กรุงเทพฯ อยุธยา ปราจีนบุรี และสมุทรปราการ)รมว.กระทรวง อว. กล่าวต่อว่า โครงการ Online Job Matching จะจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 5 มิ.ย.2567 เวลา 13.00 - 17.00 น.โดยเปิดให้นักศึกษาที่จบใหม่จากมหาวิทยาลัยไม่เกิน 1.5 ปีและนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในสายวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ อาทิ Design, Equipment, Testing, Process, Production, Customer Service Engineers and Assistants, ล่าม หรือผู้เชี่ยวชาญในการแปลภาษา และ Procurement Administrator เป็นต้น เข้าสมัครและสัมภาษณ์รูปแบบภาษาไทยผ่านทางออนไลน์โดยตรงจากบริษัทในอุตสาหกรรมผู้ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Printed Circuit Board (PCB) ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ไทยมีความเข้มแข็ง และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ โดยมีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครรวมกว่า 300 อัตรา อาทิ Engineer, QA/QC, Marketing, Human Resource Administrator, Chinese Interpreter และ Supply Chain (Logistic) เป็นต้น มีอัตราเงินเดือนเริ่มต้น 20,000 บาท ไปจนถึง 40,000 บาท นอกจากนี้ ผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี (คะแนน CEFR สูงกว่าระดับ B1 หรือ TOEIC อย่างน้อย 550) ยังมีโอกาสได้ไปทำงานที่ไต้หวันอีกด้วย และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเริ่มงานได้ทันที ตั้งแต่ช่วงเดือน พ.ค. - ธ.ค.2567 ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://www.stemplus.or.th ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 พ.ค.2567“ที่สำคัญ นอกเหนือจากการส่งเสริมการพัฒนากำลังคนเพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในส่วนอุตสาหกรรมผู้ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ข้างต้นแล้ว กระทรวง อว. โดยสำนักงานปลัด อว.และ สอวช. พร้อมด้วยเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา และเครือข่ายบริษัทเอกชนชั้นนำในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ จำนวน 8 แห่ง ยังได้ร่วมกันขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งนับได้ว่าเป็นต้นน้ำของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนและมีมูลค่าสูง โดยได้มีกำหนดการจัดค่ายเตรียมความพร้อม (Bootcamp) สำหรับนักศึกษากว่า 100 คน จากหลากหลายสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 23 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2567 ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในโปรแกรมสหกิจศึกษารูปแบบพิเศษ หรือ Coop+ ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการเพื่อเติมความรู้ ทักษะด้านการปฏิบัติ (Practical Skill) และทักษะทางสังคม (Soft Skill) ให้กับนักศึกษาก่อนเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ เพื่อลดช่องว่างด้านสมรรถนะให้กับนักศึกษาด้วย จากการดำเนินงานของกระทรวง อว. ที่ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรข้างต้น เชื่อว่าจะเป็นหนึ่งกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการยกระดับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของไทย สร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมภายในประเทศ และสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้“ น.ส.ศุภมาส กล่าวและว่าทั้งหมดคือผลงานของกระทรวง อว.ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและบูรณาการด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่การจ้างงานที่ตอบโจทย์ความต้องการในภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานด้าน STEM และสร้างโอกาสการทำงานให้นักศึกษาไทยได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่มีเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก เพื่อให้บุคลากรไทยได้รับการฝึกฝนทักษะใหม่ ๆ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงกำลังคนตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต.