NSM จัดแข่ง SiT Talks 2024 เฟ้นหาเยาวชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ มาเล่าวิทย์ให้ว้าวใน 3 นาที “ไอริณ อินทรทัต” จากโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี คว้าแชมป์เล่าเรื่อง ChatGPT สุดล้ำ!

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ร่วมแสดงความยินดี พร้อมเป็นประธานมอบรางวัลการแข่งขัน “SiT Talks: Science inspired by Teen 2024” รอบชิงชนะเลิศ เวทีเฟ้นหาเยาวชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มาเล่าวิทย์ให้ว้าวใน 3 นาที ผลปรากฏว่า นางสาวไอริณ อินทรทัต จากโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง ในหัวข้อเรื่อง Inside the genius mind of ChatGPT, the technology that understand us ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท ณ ห้อง IT Theater พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ NSM ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM กล่าวว่า การแข่งขัน “SiT Talks: Science inspired by Teen 2024” เป็นเวทีการแข่งขันที่จัดขึ้น โดย NSM ร่วมกับ หน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยบูรพา ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามาเป็นนักสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อทำให้สังคมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเกิดความสนใจและเข้าใจถึงความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ในทุกแง่มุม ที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ซึ่งปีนี้เป็นการจัดกิจกรรมขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์อันนำไปสู่การสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคตต่อไป โดยปีนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 400 คนและผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 25 คนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มาร่วมนำเสนอ“ขอแสดงความยินดีแก่เยาวชนทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ถือว่าเยาวชนทุกคนมีความสามารถและศักยภาพในการเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ พอเห็นน้อง ๆ เยาวชนได้ออกมาแสดงความสามารถการสื่อสารวิทยาศาสตร์ต้องขอชื่อชมทุกคน เพราะเยาวชนคือพลังที่สำคัญในการผลักดันสังคม หวังจะเป็นแรงบันดาลใจให้น้อง ๆ ได้เดินต่อในฐานะนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่จะทำให้สังคมเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ต่อไป พร้อมถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสังคมไทยและสร้างประโยชน์ให้กับประเทศในอนาคต” ดร.กรรณิการ์ กล่าวผลรางวัลการแข่งขัน “SiT Talks: Science inspired by Teen 2024” มีดังนี้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวต้นน้ำ ตรีปัญจศิล จากโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ในหัวข้อเรื่อง อาวุธลับระงับกลิ่นสะตอรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ได้แก่ นายภูวิช อุฑารสกุล จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ในหัวข้อเรื่อง ดีเอ็นเอ : โชคชะตาหรือแม่กำหนดรางวัลพิเศษ Audience Engagement 2 รางวัลได้แก่ นางสาวอาภากร สุรินต๊ะ จากโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ในหัวข้อเรื่อง พุงไหนใช่สำหรับเธอ และ นางสาวสศินันษ์ญา สิงห์คู่ จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ในหัวข้อเรื่อง กลืนน้ำลายผิดวิธีเสี่ยงฟันเหยิน!!รางวัลพิเศษ Charming Presenter 2 รางวัล ได้แก่ นางสาวอันดา เป็นมิตร จากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในหัวข้อเรื่อง คนนิจิวะ วาตาชิวะ สึนามิเดส และ นางสาวศิรินทร์ลดา พงศ์ธนะลีลา จากโรงเรียนวชิรป่าซาง ในหัวข้อเรื่อง ลองที่ดี คือ ลองแกนรางวัลพิเศษ Interesting Props 2 รางวัล ได้แก่ นางสาววรลักษณ์ มกรแก้วเกยูร จากโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ ในหัวข้อเรื่อง Is my house haunted และ นายวีรากร ระวีกุล จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ในหัวข้อเรื่อง old people smell