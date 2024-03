”ศุภมาส“ หารือ “ลอร์ดแคเมอรอน” รมว.ต่างประเทศสหราชอาณาจักร เดินหน้าความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมรับการเปลี่ยนแปลงและประเด็นท้าทายของโลก

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้การต้อนรับลอร์ดแคเมอรอน แห่งชิปปิงนอร์ตัน (The Right Honourable the Lord Cameron of Chipping Norton) รมว.ต่างประเทศสหราชอาณาจักร ในโอกาสเดินทางเยือนไทย พร้อมกระชับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านการหารือทวิภาคี โดยมี น.ส.สุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.อว. ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และคณะผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วม ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังการหารือ น.ส.ศุภมาส กล่าวว่า รมว.ต่างประเทศสหราชอาณาจักรเน้นย้ำถึงการส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นที่เป็นความสนใจร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านกองทุน International Science Partnerships Fund (ISPF) เพื่อรับมือกับประเด็นท้าทายต่างๆ ของโลก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ อว. ที่ต้องการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้าน AI เทคโนโลยีสีเขียว เทคโนโลยีอาหารมูลค่าสูง ไบโอเทคโนโลยี ยานยนต์ไฟฟ้า และการขับเคลื่อนสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกรมว.อว. กล่าวต่อว่า ขณะที่ ด้านอุดมศึกษา ทางสหราชอาณาจักรถือเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือคนสำคัญ เพราะที่ผ่านมาได้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิจัยระหว่างสถาบันของไทยและสหราชอาณาจักรมาโดยตลอด ซึ่งความร่วมมือนี้จะยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการแสวงหาช่องทางใหม่ๆ ที่จะช่วยพัฒนากำลังคน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศต่อไป