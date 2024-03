เนคเทค สวทช. ร่วมมือพันธมิตร ลับคมเด็ก Gen R เสริมทักษะ Soft Skill ย้ำ! “ทำได้ ทำเป็น” พร้อมใช้ในพื้นที่ EEC

ของผู้เข้าร่วมต่อไปในอนาคตสายงาน EECi กล่าวว่าการจัดการแข่งขัน IoT Hackathon 2024 ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมในการพัฒนากำลังคน เสริมทักษะด้าน Industrial Internet of Things (IIoT) และการประมวลผลเครื่องจักร ด้วย AI ให้แก่บุคลากรด้านอาชีวศึกษา ซึ่งการดำเนินงานด้านการพัฒนากำลังคนและพัฒนาฝีมือขั้นสูง ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจ 5 ด้านของ EECi สวทช. คือ การเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาของอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยยินดีให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้กำลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเกิดการเรียนรู้ทักษะใหม่ (Re-skilling) และต่อยอดพัฒนาทักษะที่มีอยู่ให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น (Up-skilling) จน อยู่ในระดับที่ต้องการ อีกทั้งยังให้การสนับสนุนด้านการพัฒนากำลังคนในระยะกลางและระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการจัดให้มีทุนการศึกษาจากภาครัฐ หลักสูตรด้านอุตสาหกรรมในระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรสองปริญญา โปรแกรมฝึกงานนักวิจัยหลังปริญญาเอก โปรแกรมการพบปะกับ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความชํานาญระดับสูง (Top Notch Researcher) และศาสตราจารย์ และการจัด การศึกษาในแนว STEM educationกล่าวว่า เนคเทค สวทช. ได้ดำเนินโครงการ “ขยายผลหลักสูตร Internet of Things, Industrial IoT และการประมวลผลเครื่องจักรด้วย AI สำหรับสถาบันอาชีว-ศึกษา” อย่างต่อเนื่อง โครงการนี้ถือเป็นการต่อยอดจากโครงการที่ได้ดำเนินการมาตลอดตั้งแต่ปี 2564-2566 ตั้งเป้าหมายที่มุ่งพัฒนาวิทยาลัยต้นแบบที่มีความพร้อมทางด้านกำลังคน (ครู) เทคโนโลยี (อุปกรณ์) องค์ความรู้ (เครื่องมือ สื่อการสอน) ความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี Internet of Things, Industrial IoT และ AI โดยผลลัพธ์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการในปี 2564-2566 คือ หลักสูตรและคู่มือการสอนที่สามารถสร้างบุคลากรด้าน Industrial IoT ได้แก่ หลักสูตร Internet of Things และ Industrial IoT มาประยุกต์เป็นหลักสูตรที่สมบูรณ์แบบขึ้นในปัจจุบัน อีกทั้งได้เพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหาหลักสูตรด้วยการนำเอาองค์ความรู้ทางด้าน AI มาผนวกใช้งานร่วมกับ IoT จึงเกิดเป็นเทคโนโลยี AIoT (Artificial Intelligence: Internet of Things) เป็นเทคโนโลยีและองค์ ความรู้ที่สำคัญในการพัฒนา Factory 4.0ซึ่งในปีนี้จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยี AI มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในรายวัน รายสัปดาห์ สำหรับภาคอุตสาหกรรมกำลังขยับเข้าสู่โลกที่โรงงานมีผู้ช่วยเป็น Artificial General Intelligence (AGI) ที่สามารถให้ข้อมูล หรือแก้ปัญหาในหลายจุด เปลี่ยนแปลงการติดต่อเชื่อมประสานระหว่างเครื่องจักรจากรูปแบบเดิมๆ สู่ Human Interface ไม่ว่าจะเป็น AR VR การใช้ Interface ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง ภาพ เสียง วิดีโอ ซึ่งทุกอย่างต้องประกอบเข้ามาในเครือข่าย IoT ซึ่งความรู้เหล่านี้จะเป็นจุดแข็ง ความโดดเด่น ที่สามารถพัฒนา Carrier path ในอาชีพให้กับน้องๆ ในอนาคต.... ดร.ชัย กล่าวในการแข่งขันภายใต้โจทย์มีการจำลองสถานการณ์การแข่งขันให้เสมือนทำงานจริงอยู่หน้างาน ที่มุ่งเน้น ให้ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการอบรมนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับเครื่องมือต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาที่มาจากโจทย์ของภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น โจทย์ด้าน OEE, Production Monitoring, Power Management, Maintenance, Warehouse Management, Quality Control, การคำนวณหาค่า ERP, การบำรุงรักษา Motor, การทำระบบ ANDON และการทำ Monitoring Room ความพิเศษในครั้งนี้เราได้เพิ่มโจทย์เกี่ยวกับ Industrial Edge & AI เข้ามา โดยเนคเทคสนับสนุน Daysie Platform ให้ผู้เข้าแข่งขันได้ใช้งานในการจัดการและวิเคราะห์ชุดข้อมูลของโรงงานจริง นำไปสร้างเป็น Dashboard และ Analytics Report ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ได้ผ่านการอบรม การทดสอบ และผ่านเกณฑ์การคัดเลือกแล้วว่ามี ทักษะความสามารถตามเจตจำนงค์ของโครงการ การแข่งขัน IoT Hackathon ถือเป็นกิจกรรมเตรียม ความพร้อม ฝึกฝนการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ร่ำเรียนมาครั้งสุดท้ายก่อนทุกคนเข้าฝึกงานใน ภาคอุตสาหกรรมนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ จำนวน 41 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 8 คน รวมทั้งสิ้น 49 คน จาก 6 วิทยาลัย ได้แก่1. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ.ชลบุรี นักศึกษาที่ร่วมแข่งขัน 12 คน2. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จ.ชลบุรี นักศึกษาที่ร่วมแข่งขัน 3 คน3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) จ.ชลบุรี นักศึกษาที่ร่วมแข่งขัน 13 คน4. วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จ.ระยอง นักศึกษาที่ร่วมแข่งขัน 4 คน5. วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา และ นักศึกษาที่ร่วมแข่งขัน 4 คน6. วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จ.ระยอง นักศึกษาที่ร่วมแข่งขัน 5 คนเพื่อชิงเงินรางวัลรวม 70,000 บาท ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท รองชนะเลิศ 20,000 บาท รองชนะเลิศอันดับสอง 10,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 5,000 บาทการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทั้งยังได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท เอส เอ็น ซี จำกัด (มหาชน), บริษัท อัลโต้เทค โกลบอล จำกัด, บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด และ บริษัท ซินเนอร์ยี เทคโนโลยี จำกัดในวันสุดท้ายของกิจกรรมจะมีสถานประกอบการเข้าร่วมจัดบูธโชว์ในนิทรรศการ Job Fair เปิดโอกาสให้สถานประกอบการ และผู้เข้าร่วมแข่งขันได้จับคู่เพื่อเลือกรับน้อง ๆ เข้าไปฝึกปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการ และโครงการฯจะมีการติดตามผลการฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งมีอัตราการรับน้อง ๆ นักศึกษา เข้าทำงานทันทีหลังฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ รวมไปจนถึงผู้เข้าร่วมโครงการฯ จบการศึกษา ทางโครงการยังคงติดตามภาวะการมีงานทำ