19 กาแล็กซีกังหันที่หันด้านหน้าเข้าหาโลก ภาพใหม่คมชัดจากกล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เว็บบ์

เผยภาพชุดใหม่จากกล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เว็บบ์ โดยเป็นภหรือ(spiral galaxy ) เป็นกาแล็กซีที่มีดาวฤกษ์กระจุกหนาแน่นอยู่ที่ส่วนใจกลาง (nucleus) ของกาแล็กซี และค่อยๆ กระจายออกไปรอบๆ จากตรงกลาง ส่วนที่กระจายจากตรงกลางเรียกว่า ส่วนแขน ซึ่งมีลักษณะกระจายออกคล้ายใบพัดของกังหัน กาแล็กซีแบบกังหันสามารถแบ่งตามสัณฐานของส่วนใจกลางและลักษณะโครงสร้างการกระจายออกจากส่วนใจกลาง จากการศึกษาของนักดาราศาสตร์ พบว่ากาแล็กซีส่วนใหญ่ที่พบร้อยละ 77 เป็นกาแล็กซีแบบกังหันนักดาราศาสตร์ได้ศึกษากาแล็กซีประเภทนี้ด้วยข้อมูลจากกล้องโทรทรรศน์ต่างๆ แต่ความละเอียดของอุปกรณ์กล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เว็บบ์ NIRCam (อินฟราเรดใกล้) และ MIRI (อินฟราเรดกลาง) ทำให้ข้อมูลเหล่านี้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น โดยก่อนหน้านี้ ได้ศึกษาผ่าน กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล กล้อง VLT (Very Large Telescope) กล้อง ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) ที่สามารถเก็บข้อมูลในช่วงคลื่นแสงที่ตามนุษย์โลกมองเห็น….นักวิทยาศาสตร์ของ STScI เผยข้อมูลหนึ่งในกาแล็กซีกังหันที่หันหน้าเข้าหาโลก อยู่ห่างไป 30 ล้านปีแสงจากโลก การสำรวจโดยกล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เว็บบ์ เผยให้เห็นรายละเอียดของฝุ่นก๊าซ เช่นเดียวกับการมองทะลุกลุ่มเมฆไปยังดาวฤกษ์อายุน้อย และดาวฤกษ์เก่าแก่จำนวนมากในดาราจักรเหล่านี้การสำรวจครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ PHANGS หรือ Physics at High Angular resolution in Nearby GalaxieS ที่ได้รับการสนับสนุนจากนักดาราศาสตร์ทั่วโลกมากกว่า 150 คน และได้เปิดเผยแคตตาล็อกกระจุกดาวฤกษ์มากกว่า 100,000 แห่งออกมาก่อนหน้านี้ เพื่อให้นักวิจัยสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปศึกษาเพิ่มเติมได้webbtelescope.org , NASA