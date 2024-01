NSM ชูความสำเร็จโครงการ Chevron Enjoy Science ระยะที่ 2 นำร่องโครงการพัฒนาโมเดลสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ

เมื่อวันที่ 21 ม.ค.ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เปิดเผยในการ เสวนาถอดบทเรียนความสำเร็จโครงการ Chevron Enjoy Science ระยะที่ 2 ในงาน STEM Synergy for Transforming the Future of Education ว่า โครงการ Chevron Enjoy Science ระยะที่ 2 ประสบความสำเร็จ ในด้านต่างๆ เช่น การสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยรักวิทยาศาสตร์ การพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะด้านสะเต็มศึกษา และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษารวมทั้งก่อให้เกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อสานต่อความยั่งยืนของโมเดลการพัฒนาวิชาชีพครูที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วจากระยะที่ 1 พร้อมทั้งได้ริเริ่มนำร่องการดำเนินงานโมเดลการศึกษาเพื่ออาชีพ (Career AcademiesModel) นอกจากนี้ ยังได้พัฒนายกระดับและส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาสะเต็มศึกษา ด้วยการศึกษาวิจัยถึงประสิทธิผลของแนวปฏิบัติที่ดีที่พิสูจน์ว่าได้ผลจากต่างประเทศที่โครงการได้นำร่อง โครงการฯ มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีในการประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติด้านการพัฒนาวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล ริเริ่มนำร่องโมเดล Career Academies หรือโครงการพัฒนาโมเดลสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพศึกษาวิจัยถึงประสิทธิผลการดำเนินโปรแกรมที่มีความน่าเชื่อถือ และส่งเสริมนโยบายและแนวปฏิบัติที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าส่งผลต่อการพัฒนาสะเต็มศึกษา นอกจากนี้ โครงการฯ ยังประสบความสาเร็จในการร่วมมือกับเครือข่ายนักการศึกษาไทยอย่างกว้างขวางและยังขยายภารกิจงานเพื่อเอื้อประโยชน์ไปสู่นักการศึกษาในกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยผอ.NSM กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ NSM ยังได้จัดแสดงกิจกรรมแพลตฟอร์มออนไลน์ “Enjoy Science Careers” ส่องอาชีพสะเต็มแห่งอนาคต ผ่านเว็บไซต์ enjoysciencecareers.nsm.or.th ซึ่งเป็นการนำอาชีพในสาขาสะเต็มศึกษามานำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยเลือกเรียนต่อและประกอบอาชีพในสาขาสะเต็มศึกษา