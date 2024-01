NIA ต้อนรับ “วันเด็กยุคเทคโนโลยี” เปิดพื้นที่เติมฝันที่ฉันอยากเป็น ด้วยสกิลนวัตกร

หรือ NIA กล่าวว่า การพัฒนาทักษะนวัตกร ามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่ในระดับเยาวชน โดยเฉพาะในยุค Society 5.0 หรือยุคที่มีการควบรวมระหว่างโลกทางกายภาพ ซึ่งเป็นโลกที่มนุษย์ใช้ชีวิตผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เข้ากับโลกเสมือนที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อทุกด้านของชีวิตมนุษย์ เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตอย่างอัจฉริยะ โดยมี AI (ปัญญาประดิษฐ์) และหุ่นยนต์ เป็นเทคโนโลยีสำคัญในการขับเคลื่อน เช่น การใช้โซเชียลมีเดียในการสื่อสาร การนำเทคโนโลยีมาใช้กับที่อยู่อาศัย รถยนต์ อุตสาหกรรมการเงิน และใช้กับวงการแพทย์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวัน กลายเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในทุก ๆ ด้าน ดังนั้น ทักษะนวัตกรจึงมีความสำคัญกับเราทุกคนเป็นอย่างมาก และไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็จำเป็นที่จะต้องมีทักษะเหล่านี้“วันเด็กแห่งชาติในปีนี้ NIA จึงได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะนวัตกร ใน concept “I want to be (ฉันอยากเป็น…) เพื่อสร้างประสบการณ์ และความทรงจำแสนสนุกที่เต็มไปด้วยความรู้ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อเติบโตไปเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจถึงการใช้ทักษะนวัตกรในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพที่อยากเป็น โดยน้อง ๆ เยาวชนจะได้เรียนรู้ ทักษะนวัตกรที่จำเป็น ทั้งทักษะด้านความรู้ (Hard Skills ) และทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills) ได้แก่ ทักษะพัฒนาเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ทักษะการคิดเป็นเหตุ-ผล การมีความพยายาม สู้! การมีแรงบันดาลใจ ทักษะการสังเกต ทักษะฝึกคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ รู้จักบูรณาการ ประยุกต์ใช้ การลงมือทำจริง ทักษะการทำงานแบบทีมเวิร์ค ทักษะการรับมือแก้ปัญหา ทักษะการพูดคุยโน้มน้าว ผ่านเครื่องมือ STEAM4INNOVATOR ซึ่งเป็นแนวทางจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นกระบวนการให้เยาวชนสามารถสร้างสรรค์ผลงานเพื่อก้าวไปสู่การเป็นนวัตกร บนพื้นฐานของ STEAM : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะ และคณิตศาสตร์ และมีมิติการนำแนวความคิดเชิงนวัตกรรมมาทำเป็นธุรกิจนวัตกรรม ที่สอดแทรกเข้าไปในกิจกรรมต่างๆ ทั้ง ปาแผ่นป้าย จับคู่อาชีพกับทักษะ และการนำไปใช้ สร้างสรรค์ไอเดียผ่านใบงาน พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย”อีกทั้ง NIA ยังได้มีตัวอย่างอาชีพในฝันยุคใหม่อย่าง ธุรกิจอากาศยานไร้คนขับ ที่ได้ บริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ประกอบการนวัตกรรมในเครือข่าย ที่จะมาจัดกิจกรรม Paper plane และ Drone AI อัตโนมัติ เปิดประสบการณ์บินโดรนสุดว้าว และกิจกรรมพับจรวดให้บินได้ไกล พร้อมเรียนรู้เทคนิคสุดล้ำ สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเข้า สู่แวดวงอวกาศและอากาศยานไร้คนขับ พร้อมทั้งบริษัท โค้ดคิท อินโนเวชั่น จำกัด และ บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด ที่ร่วมส่งขนมและของรางวัลมาสร้างความสนุกให้กับน้อง ๆ อีกด้วย นอกจากนี้ NIA ยังร่วมกับ ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (YMID) กรมควบคุมโรค และโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ จำนวน 1,000 โดส ให้แก่ประชาชน ผู้ปกครอง และเด็กอายุ 9 ปีขึ้นไป(ที่มากับผู้ปกครอง) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถเข้ารับบริการได้ในวันที่ 12 มกราคม 2567 ที่อาคารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) (09.00 - 12.00 น.) หรือโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน (13.00 - 15.00 น.) ลงทะเบียนได้ที่ https://form.jotform.com/240072031688048”เยาวชนที่สนใจสามารถมาร่วมสนุกกับกิจกรรมของ NIA ในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ได้ในวันศุกร์และเสาร์ที่หรือ NIA (ซอยโยธี ถนนพระรามที่ 6) ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook: NIA : National Innovation Agency, Thailand และ Facebook: STEAM4INNOVATORลงทะเบียนฉีดวัคซีนฟรีได้ที่https://form.jotform.com/240072031688048