วว. นำงานวิจัยไทย คว้า 3 รางวัล ประกวด iENA 2023 เยอรมนี ด้วยผลงานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงกระดูก / รักษาฝ้าจากสารสกัดดอกบัวสาย

ผลงานดังกล่าว ได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยการนำของในการส่งเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ ทั้งสองผลิตภัณฑ์เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของ วว. โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) ซึ่งมี นางสาวอุบล ฤกษ์อ่ำ นักวิจัยอาวุโส วว. เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาวว. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดให้แก่ภาคเอกชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้ทรัพยากรในประเทศให้เกิดประโยชน์และส่งเสริมให้กลุ่มธุรกิจเสริมอาหารของไทยใช้วัตถุดิบภายในประเทศให้มีความหลากหลายและเกิดคุณค่ามากยิ่งขึ้นด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนี้1.สำหรับบำรุงกระดูกและข้อจากเจลาตินไฮโดรไลเสส ถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้แก่ บริษัท โอดี สไตล์ จำกัด และ บริษัท คุรุโระ อินฟินิท จำกัด2.ถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้แก่ บริษัท โอดี สไตล์ จำกัด และ บริษัท คลาร่า อินโนเวชั่น จำกัดอนึ่ง งาน The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New Products” (iENA 2023) จัดขึ้นวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2566 ณ Exhibition Centre Nuremberg เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยเป็นเวทีการประกวดและนำเสนอผลงานของนักประดิษฐ์จากประเทศต่างๆ ภายใต้การสนับสนุนของ AFAG Messen und Ausstellungen GmbH โดยมีผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย สถาบันต่างๆ นักวิจัย และนักประดิษฐ์อิสระจากประเทศเยอรมนีและต่างประเทศ เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานกว่า 800 ผลงาน จากองค์กรประเทศต่างๆ กว่า 30 ประเทศ อาทิ สาธารณรัฐแคเมอรูน สาธารณรัฐโครเอเชีย ราชอาณาจักรกรีซ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา สาธารณรัฐฝรั่งเศส และประเทศไทย โดย วช. เป็นหน่วยงานกลางของไทย (Exclusive Agency) ในการคัดกรองผลงานนักประดิษฐ์และนักวิจัยจากประเทศไทยมากกว่า 80 คน เข้าร่วมนำเสนอและร่วมประกวดในครั้งนี้