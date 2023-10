ทีมนักประดิษฐ์ นักวิจัยไทยคว้ารางวัลจากเวที “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New Products” ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำทีมนักประดิษฐ์นักวิจัยไทย คว้ารางวัลในเวที iENA 2023 ในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญบรอนซ์ พร้อมด้วย Special Prize จากองค์กรนานาชาติโดยส่วนหนึ่งของผลงานที่ได้รับรางวัล ในระดับเหรียญทอง ได้แก่-ผลงานเรื่อง “เครื่องคัดกรองประเมินความเสี่ยงผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนแบบพกพาด้วยแสงความยาวคลื่นช่วงใกล้อินฟราเรดเพิ่มประสิทธิภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ (เวอร์ชั่น 2)” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ และคณะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี-ผลงานเรื่อง “เครื่องช่วยขึ้น-ลงที่สูงสำหรับช่างสาย” โดย นายคมกฤษ ศรีสุดา และคณะ จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย-ผลงานเรื่อง “N-SPR : นวัตกรรมชุดตรวจลายนิ้วมือแฝงราคาประหยัดจากเปลือกมันสำปะหลัง” โดย นายชนาธิป อมรธรรมสถิต และคณะ จาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี-ผลงานเรื่อง “เครื่องวัดค่า vital signs ผ่านแอปพลิเคชันแบบ Real-time” โดย เด็กหญิงชญพรรษ วาฤทธิ์ และคณะ จาก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยและผลงานในระดับเหรียญรางวัลต่างๆอีก 17 ผลงานพร้อมด้วยผลงานที่ได้รับ Special Prize on stage จากองค์กรนานาชาติ ได้แก่- รางวัลจาก International Federation of Inventors' Associations (IFIA Best Invention Award) จากผลงานเรื่อง “เครื่องคัดกรองประเมินความเสี่ยงผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนแบบพกพาด้วยแสงความยาวคลื่นช่วงใกล้อินฟราเรดเพิ่มประสิทธิภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ (เวอร์ชั่น 2)” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ และคณะ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี- รางวัลจาก Association of Polish Inventors and Rationalizers สาธารณรัฐโปแลนด์ (Special Award) จากผลงานเรื่อง “หุ่นจำลองอวัยวะหนูขาวใหญ่ (Rattus norvegicus) ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ ในรูปแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ภาวนา เชื้อศิริ และคณะ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- รางวัลจาก The 1st Institute Inventors and Researchers in I.R. Iran สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (FIRI Award) จากผลงานเรื่อง “อีซี่การ์ด” โดย นายเพิ่มพล ตันสกุล และคณะ จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ร่วมในพิธีมอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีกับนักประดิษฐ์นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากเวที iENA 2023 ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงและการยอมรับในมาตรฐานของผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของประเทศไทย ในเวทีนานาชาติ รวมทั้ง วช.จะได้ส่งเสริมและต่อยอดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ การสร้างโอกาสใหม่ๆในการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพและการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆอย่างเป็นมาตรฐานต่อไปสำหรับ 13 หน่วยงานจากประเทศไทยที่ร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการคว้ารางวัลจากเวที “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New Products” ได้แก่• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี• มหาวิทยาลัยนเรศวร• มหาวิทยาลัยสวนดุสิต• มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค• บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด• สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย• สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ• โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี• โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย