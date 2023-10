วช. ร่วมกับ ศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านแผ่นดินไหว จัดสัมมนา “งานวิจัยแผ่นดินไหวของประเทศไทย ครั้งที่ 1”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ ศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านแผ่นดินไหว จัดการประชุมสัมมนา “งานวิจัยแผ่นดินไหวของประเทศไทย ครั้งที่ 1” (The 1st Thailand Symposium on Earthquake Research) ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2566 โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน และมี ศาสตราจารย์ ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านแผ่นดินไหว คณะกรรมการกำกับและติดตามการพัฒนาศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญ (Hub of Talents) และศูนย์กลางด้านความรู้ (Hub of Knowledge) ด้านภัยพิบัติแผ่นดินไหว และ นายวรวุฒิ ตันติวนิช นายสุวิทย์ โคสุวรรณ พลอากาศเอกสมนึก สวัสดิ์ถึก ดร.ธนู หาญพัฒนพานิชย์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปัญญา จารุศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. วิทยากร ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ห้องประชุมชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. มีการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นที่สำคัญของประเทศ พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีการ พัฒนาการเป็นศูนย์กลางกำลังคนระดับสูง และศูนย์กลางการเรียนรู้ ของอาเซียน รวมถึงด้านศาสตร์โลกตะวันออกและมรดกทางวัฒนธรรม โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญ และศูนย์กลางด้านความรู้ โดยมี ศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านแผ่นดินไหว เป็นหนึ่งในการพัฒนาศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญ ด้านแผ่นดินไหวของประเทศไทย อาศัยการทำงานร่วมกันและจัดทำสหวิทยาการที่มีความหลากหลาย สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยองค์ความรู้แผ่นดินไหว และผลักดันการศึกษาวิจัยครอบคลุมทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอื่น ๆ ที่เป็นกลไกหลักในการนำเสนอนโยบายและการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ ให้ความรู้ สื่อสาร และสร้างความตระหนัก สำหรับการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวสำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการแบ่งปันความรู้จากผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ เป็นการสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้า การค้นพบ ส่งเสริมความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับงานวิจัยด้านแผ่นดินไหวจากผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาต่าง ๆ เพิ่มความตระหนักในความเสี่ยงจากแผ่นดินไหว ความปลอดภัย และความสำคัญของการวิจัยเรื่องแผ่นดินไหวในการรักษาชีวิตและทรัพย์สิน รวมไปถึงการสร้างโอกาสพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัย สถาบันและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนโดยงานนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็น Prof. Koichi Maekawa จาก The University of Tokyo and Yokohama National University, Prof. Shyh-Jiann Hwang จาก National Taiwan University, Dr.Christian Malaga-Chuquitaype จาก Imperial College London, Dr.Luigi Di Sarno จาก University of Liverpool รวมไปถึงศาสตาราจารย์ ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านแผ่นดินไหว และนักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมนำเสนอผลงานใน 5 ประเด็น ดังนี้ (1) วิศวกรรมโครงสร้าง (2) วิทยาศาสตร์โลกและการเคลื่อนไหวของแผ่นดิน (3) ภัยพิบัติแผ่นดินไหว (4) การประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ และ (5) การ รู้ รับ ปรับ ฟื้น จากภัยพิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวการสัมมนาฯ นี้ได้รับความสนใจอย่างมาก มีผู้เข้าร่วมทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดย วช. หวังว่าการสัมมนา “งานวิจัยแผ่นดินไหวของประเทศไทย ครั้งที่ 1” จะสร้างพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างโอกาสในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม และก่อให้เกิดการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในสหสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป