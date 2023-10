NSM ชูแนวคิดการสร้างตระหนักรู้วิทยาศาสตร์สำหรับพลเมือง จับมือ CRISP จากสาธารณรัฐประชาชนจีนสำรวจควาตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของประชาชน

เมื่อวันที่ 6 ต.ค.ดร.กรรณิการ์ เฉิน รอง ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(NSM) กล่าวเปิดการประชุม นานาชาติ จีน-ไทย เรื่อง จากการวิจัยสู่นโยบายการส่งเสริมการสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่สังคม(China – Thailand Conference on Research and Policy towards Science Communication and Public Science Literacy) ว่า การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ทำให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นองค์ความรู้สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และจำเป็นต่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ขณะที่ประเทศไทยกำลังมุ่งเป้าการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เร่งสนับสนุนการวิจัยให้กระจายตัวสู่ภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีความสนใจเข้าถึงประโยชน์ และนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้อย่างเหมาะสมหรือมีความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์“องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือ NSM กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสังคมไทย โดยมีการขับเคลื่อนการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และให้ความสำคัญกับแนวคิดการตระหนักรู้วิทยาศาสตร์สำหรับพลเมือง (Civic Science Literacy) เพื่อทำให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ ซึ่งไม่ได้หมายความถึงแค่ประชาชนที่อยู่ในระบบการศึกษา แต่เป็นการทำให้ประชาชนในทุกช่วงวัยมีความตระหนักในด้านวิทยาศาสตร์” ดร.กรรณิการ์ กล่าวและว่าจากตัวอย่างแนวทางปฏิบัติของหลายประเทศ การสร้างความตระหนักและส่งเสริมวิทยาศาสตร์สำหรับพลเมือง จำเป็นต้องมีการสำรวจ ติดตามเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการตระหนักรู้วิทยาศาสตร์ของประชาชน เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของประชาชน อันจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายและแผนที่มีทิศทาง ทั้งนี้ NSM พิจารณาแล้ว เห็นว่าสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการสร้างความตระหนักรู้วิทยาศาสตร์สำหรับพลเมืองอย่างมาก โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ทำการสำรวจความตระหนักรู้ของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ตลอดจนมีการนำผลการสำรวจมาใช้ในการจัดทำนโยบายในระดับประเทศรอง ผอ.NSM กล่าวอีกว่า ในโอกาสนี้ NSM ได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจความตระหนักรู้ จากสถาบันสถาบันวิจัยและเผยแพร่ทางวิทยาศาสตร์(China Research Institute for Science Popularization (CRISP) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(China Association of Science and Technology (CAST) มาถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์ ทั้งในด้านการสำรวจและการนำผลการสำรวจไปกำหนดนโยบายและแผนของประเทศ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของไทยได้รับทราบ และเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดในการดำเนินการสร้างความตระหนักรู้และการสำรวจในประเทศไทยต่อไปด้านศ.ดร. Goa Hongbin ผอ.กองการวิจัยความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและเผยแพร่ทางวิทยาศาสตร์ บรรยายเรื่อง “ความสำคัญของการศึกษาและการสำรวจความตระหนักรู้ด้าน วทน. และการส่งเสริมการพัฒนาประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน (The Importance of Monitoring Citizens’ Science, Technology and Innovation Literacy and National Development in the People’s Republic of China)” ว่า CRISP มีการดำเนินงานหลักเกี่ยวกับการสำรวจวิเคราะห์ 3 ด้าน ได้แก่ (1) การสำรวจความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของประชาชน (Civic Science Literacy Measurement) (2) การสำรวจความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียน (Student Science Literacy Measurement) และ (3) การสำรวจความตระหนักรู้และทักษะด้านดิจิตัลของประชาชน (Civic Digital Literacy and Skills Measurement)