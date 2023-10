สกสว. และ PMU ร่วมเตรียมการจัดทำแผนด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ปีงบ 2568 ผลักดันการใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้สร้างผลกระทบสูง

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นำโดย รศ. ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สกสว. จัดการประชุมชี้แจง “แนวทางการจัดทำคำของบประมาณแผนงานย่อยรายประเด็นด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization: RU) ประจำปีงบประมาณ 2568” ให้กับหน่วยบริหารและจัดการทุน หรือ PMU เพื่อชี้แจงถึงแนวทางการจัดทำแผนด้าน RU และหัวข้อสำคัญที่จะมุ่งเน้นดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2568 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์รศ. ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวว่า กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) เป็นกองทุนที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานด้านการวิจัยของหน่วยงานทุกภาค โดยมีแผน Quick Win (ช่วง 6 เดือน – 1 ปี) ในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) การแก้ปัญหาความยากจนด้วย ววน. 2) การจัดการน้ำ 3) PM2.5 4) การร่วมทุนกับเอกชนใน BCG และ Smart Cities 5) การพัฒนากำลังคนด้านการท่องเที่ยว สำหรับแผนระยะกลาง (ช่วง 2-3 ปี) ประกอบด้วย 1) นวัตกรรมการแพทย์สู่ สปสช. 2.) ระเบียงเศรษฐกิจ 4 ภูมิภาค 3.) การเป็นศูนย์กลางกำลังคนทักษะสูงและศูนย์กลางความรู้ของภูมิภาค 5 เรื่อง โดยเฉพาะ BCG การแพทย์ เกษตรอาหารมูลค่าสูง พลังงานชีวภาพ ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 4) Reskill-upskill โดยร่วมมือกับ สป.อว. กกอ. และแผนงาน ววน. เรื่อง พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาและ learning citiesสำหรับปีงบประมาณ 2568 ได้มีการเสนอกรอบวงเงินงบประมาณด้าน ววน. รวม 42,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้มีงบประมาณด้าน RU วงเงิน 5,000 ล้านบาท โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานภายใต้ “ยุทธศาสตร์ที่ 1” การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้มีความสามารถในการแข่งขันและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพร้อมสู่อนาคตโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ “ยุทธศาสตร์ที่ 2” การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถแก้ไขปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในส่วนของการจัดทำแผนงานด้าน RU ประจำปีงบประมาณ 2568 สกสว. ได้เสนอให้มีการ Re-Design แผนงาน โดยให้มีการดำเนินงานทั้งแบบ Top Down และ Bottom Up และเสนอให้เลือกแบบ Sector Base หรือ Issue Base และ Cross Cutting หน่วยงาน โดย สกสว. มุ่งเน้นประเด็นหลักในการดำเนินงาน ได้แก่ การแพทย์และสุขภาพ เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ เกษตรและอาหารมูลค่าสูง ยานยนต์ไฟฟ้า สิ่งแวดล้อมและสังคมคาร์บอนต่ำ เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สังคมสูงวัย และการบริหารจัดการภาครัฐด้าน รศ. ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบ ววน. ด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ กล่าวเสริมในส่วนของเกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อสำคัญ ประกอบด้วย 1. สร้างผลกระทบได้ชัด มีกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ (Beneficiary) ชัดเจน และมีขนาดใหญ่ 2. สามารถดำเนินการให้บรรลุผล หรือสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนได้ภายใน 1 ปี 3. มีงานวิจัยพร้อมใช้ มีระบบนิเวศที่เอื้อต่อการดำเนินงาน และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ที่พร้อมในระดับหนึ่งตลอดห่วงโซ่คุณค่า และ 4. มี Key Player หลักเข้าร่วม และมีกลไกขับเคลื่อนชัดเจน โดยการประชุมระดมสมองร่วมกับ PMU ในครั้งนี้ เพื่อให้ได้ตัวอย่างหัวข้อสำคัญที่จะดำเนินการในแผนด้าน RU ประจำปีงบประมาณ 2568 แบบ Top Down รวมทั้งได้แนวทางการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนด้าน RU ร่วมกับหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในประเด็นนั้น ๆ ซึ่งมีแผนจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2566 ต่อไป“สกสว. เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศในทุกด้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน”