วช. นำคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยเข้าร่วมประกวดในเวที JDIE 2023 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

JDIE 2023 เป็นงานประกวดและนำเสนอผลงานของนักประดิษฐ์นานาชาติซึ่งจัดขึ้นโดย World Invention Intellectual Property Associations(WIIPA) หน่วยงานนานาชาติด้านการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ร่วมกับ Chizai Corporation แห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง JDIE 2023 มีผลงานประดิษฐ์คิดค้นจาก 20 กว่าประเทศ นำผลงานเข้าประกวดและจัดแสดง มากกว่า 300 ผลงานในปีนี้ วช.เป็นหน่วยงานกลางของประเทศไทยที่ได้รับมอบหมายจาก WIIPA ในการคัดกรองผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมจากไทย (Exclusive Agency) เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ ณ JDIE 2023ในวันแรกของการจัดงาน ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ร่วมกล่าวถึงบทบาทของ วช. ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยได้สร้างเครือข่ายและการเรียนรู้เทคโนโลยีระดับนานาชาติ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลงานประดิษฐกรรม และการสร้างโอกาสเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักประดิษฐ์ไทย โดยนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่เข้าร่วมประกวดในปีนี้ จะได้รับโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายระหว่างนักประดิษฐ์ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในอนาคตสำหรับงานในปี 2023 นี้ วช. ได้นำนักประดิษฐ์และนักวิจัยจากประเทศไทยมากกว่า 100 คน ร่วมนำเสนอผลงานใน JDIE 2023 ในกลุ่มเรื่องต่างๆ ดังนี้• Agriculture• Biotechnology, Health & Fitness• Environmental & Renewable Energy• I.C.T and Multimedia• Industrial Design• Machines and Equipment• Printing and Packaging Design