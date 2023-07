วช. – CASS ยกระดับการดำเนินการเชิงรุกด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ด้วยการจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยจีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สถาบันสังคมศาสตร์จีน” ในประเทศไทย

จากความสำเร็จของการประชุม Think Tank Forum ครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ สถาบันสังคมศาสตร์จีน (Chinese Academy of Social Sciences, CASS) ต่อมาเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ได้มีพิธีลงนามการจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยจีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สถาบันสังคมศาสตร์จีน (CASS-NRCT Centre of China Studies) ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ” โดยมี ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ Mr. Zhen Zhanmin รองประธานสถาบันสังคมศาสตร์จีน (CASS) เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยและฝ่ายจีนตามลำดับ ณ สถาบันวิจัยประวัติศาสตร์ (Chinese Academy of History, CAH), CASS กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้เกียรติเข้าร่วมและเป็นสักขีพยานร่วมกับProf. Gao Xiang ประธานสถาบันสังคมศาสตร์จีน (Chinese Academy of Social Sciences, CASS) ในพิธีลงนามการจัดตั้งศูนย์วิจัยจีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สถาบันสังคมศาสตร์จีน (CASS-NRCT Centre of China Studies)” พร้อมนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดกระทรวง อว. เข้าร่วมพิธีลงนามดังกล่าวProf. Gao Xiang ประธานสถาบันสังคมศาสตร์จีน กล่าวว่า ต้องการให้ศูนย์แห่งนี้กลายเป็นบ้านสำคัญของประชาชนไทยในการเข้าใจจีน เป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนร่วมกันในสร้างหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง และเพิ่มพลังขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีน-ไทยในยุคใหม่ พร้อมส่งเสริมนักวิจัยและนักวิชาการ รวมถึงสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการร่วมกับ วช. อย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อเป็นพลังส่งเสริมร่วมมือจีน-ไทยด้านยุทธศาสตร์ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง CASS และ วช. ในการจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยจีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สถาบันสังคมศาสตร์จีน (CASS-NRCT Centre of China Studies)” โดยฝ่ายไทยมีความประสงค์ที่จะสร้างความร่วมมือทางวิชาการทั้งด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์กับจีนอย่างลึกซึ้ง เป็นระบบ และมีความก้าวหน้าในเวลาอันรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านประวัติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ โบราณคดี โดยหวังว่าการลงนามการจัดตั้งศูนย์วิจัยจีนในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จและสานต่อความสัมพันธ์อันแนบแน่นและยาวนานระหว่างไทย-จีน และ CASS กับ วช. ต่อไปศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. กล่าวถึงโอกาสในการเยือนจีนหลายครั้ง และได้รับเชิญจาก CASS ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ CASS เช่น การบรรยายในการประชุมในโอกาสครบ 40 ปีของการต่อตั้ง CASS และ การเสวนาอารยธรรมเอเชีย (Conference on Dialogue of Asian Civilizations: CDAC) เป็นต้น ซึ่งเห็นการเติบโตของ CASS อย่างต่อเนื่องและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความร่วมมือที่สำคัญระหว่าง วช. และ CASS ในการลงนามการจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยจีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สถาบันสังคมศาสตร์จีน (CASS-NRCT Centre of China Studies)” ร่วมกัน ทั้งนี้ กระทรวง อว. ยินดีส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินโครงการและกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักวิจัย และการจัดประชุมทางวิชาการร่วมกันต่อไป โดยให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษาประวัติศาสตร์ร่วมกันของนักวิจัยไทยและจีน และการใช้วิทยาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนมาช่วยสนับสนุนการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ อาทิ การกำหนดอายุโบราณวัตถุทั้งเก่าและใหม่ การเก็บรักษาและการอนุรักษ์ลายวัตถุ การศึกษาทำความเข้าใจ การเคลื่อนย้ายของมนุษย์ในภูมิภาคนี้ เป็นต้นศูนย์วิจัยจีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สถาบันสังคมศาสตร์จีน (CASS-NRCT CCS) ภายใต้การดำเนินการของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมงานวิจัยระหว่างไทย-จีน ให้เกิดผลเด่นชัดและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ผ่านโครงการและกิจกรรมที่เชื่อมโยงนักวิจัยและนักวิชาการของทั้งสองประเทศเข้าด้วยกัน