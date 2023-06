NSM ประกาศผลรางวัลการแข่งขัน “NSM Junior Science Influencers 2023”

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.NSM กล่าวว่า โครงการ NSM Junior Science Influencers เป็นกิจกรรมการแข่งขันที่ NSM จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “แนะนำเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจในพิพิธภัณฑ์” ของ NSM โดยเลือกเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่สนใจ เพียง 1 เรื่อง จาก 4 พิพิธภัณฑ์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าที่ชื่นชอบมากที่สุดมานำเสนอในฐานะ NSM Junior Science Influencer ในเวลา 3 นาที โดยเวทีนี้จะช่วยสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์สู่สาธารณชนได้อย่างมืออาชีพ พร้อมยังส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของประเทศผอ.อพวช.กล่าวต่อว่า ในปีนี้มีเยาวชนที่สนใจสมัครมาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้สามารถผ่านรอบคัดเลือกมาได้ จำนวน 24 คน เพื่อมาเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งผลปรากฏว่า ผู้คว้ารางวัลนำเสนอยอดเยี่ยมในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ ด.ช.วิวัฒน์เดช เลาหวิศิษฏ์ และด.ช.วรอัศว์ เต็มบุญศรัณย์ ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ ด.ญ.บุญญิศา ศิริใจสมบุญ และด.ช.อภิชพัฒน์ เต็มบุญศรัณย์ ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรรางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ ด.ญ.เพลินทิพย์ ลิ่มพงศธร และด.ญ.ชณิสรา ตรังค์เอื้อสันติ ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ ด.ช.กษพล วรรัตน์โภคิน และด.ญ.พัชรธร ลิมโปดม ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรทั้งนี้ เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกในรอบชิงชนะเลิศและได้รับรางวัลจะได้มีโอกาสร่วมงานกับ NSM ในฐานะพรีเซ็นเตอร์ในกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับ รางวัล“NSM Junior Science Influencers Popular Vote 2023 for The Best Performance” กับ รางวัล “NSM Junior Science Influencers Popular Vote 2023” ผู้สนใจสามารถเข้าไปร่วมโหวตกดไลค์คลิปวีดีโอที่ถูกใจที่ได้ที่ YouTube: NSM Thailand โดยจะประกาศผลในวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ผ่านช่องทาง: Facebook: NSM Thailand และwww.nsm.or.th ต่อไป