วช.นำนักประดิษฐ์ไทย คว้ารางวัลสูงสุด The Best Foreign Innovation Award จากงาน INTARG 2023 ณ เมืองคาโตไวซ์ สาธารณรัฐโปแลนด์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำทีมนักประดิษฐ์ไทยจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีคว้ารางวัลสูงสุด The Best Foreign Innovation Award จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในเวที The 16th International Invention and Innovation Show (INTARG 2023) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ MCK Katowice, International Congress Centre เมืองคาโตไวซ์ สาธารณรัฐโปแลนด์สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัล The Best Foreign Innovation Award ได้แก่ ผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ถ่างขยายหลอดเลือดสำหรับผู้ป่วยที่หลอดเลือดตีบตันจากการผ่าตัดทำเส้นเลือดสำหรับฟอกไตจากวัสดุโลหะผสมจำรูปนิกเกิล-ไทเทเนียม” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ และคณะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวเป็นการใช้ขดลวดถ่างขยายหลอดเลือด ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางเลือกใหม่ ที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยในการรักษาแทนบอลลูนเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดและยืดอายุการใช้งานของหลอดเลือดฟอกไต พร้อมนี้ผลงานดังกล่าวยังได้รับรางวัลในระดับ Platinum Medal อีกด้วยพร้อมนี้ ทีมนักประดิษฐ์ไทยยังได้รับรางวัลสำคัญ on stage ของงาน ได้แก่- รางวัล Diamond Medal จากผลงานเรื่อง “นวัตกรรมเชิงศิลป์ (Aesthetic Innovation): การประยุกต์ใช้เศษแก้วในการประดิษฐ์เป็นกระจกเกรียบโบราณ (Thai ancient glass) เพื่อเพิ่มคุณค่างานศิลปกรรมไทย” โดยนายรัชพล เต๋จ๊ะยา และคณะ จากโรงเรียนสตรีวิทยา และยังได้รับรางวัล Special Prize on stage จาก Europe France Inventeurs (The French Federation of Inventions Award)นอกจากนี้ สิ่งประดิษฐและและนวัตกรรมอีก 3 ผลงานที่ได้รับ Special Prizes on stage จากองค์กรนานาชาติ ดังนี้- ผลงานเรื่อง “ชุดปลูกพืชสำเร็จรูปสำหรับช่วงภัยพิบัติ” โดย ดร.มนสินี อรรถวานิช, นายกฤษฎา พลทรัพย์ และนายระพี บุญบุตร จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับรางวัลจาก The 1st Institute Inventors and Researchers in I.R.Iran (FIRI Award)- ผลงานเรื่อง “สารสกัดสมุนไพรเข้มข้นเซลล์แมททริทซ์ เพื่อบำรุงสมอง” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ และคณะจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลจาก World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA Special Award)- ผลงานเรื่อง “ชุดตรวจดีเอ็นเออย่างรวดเร็วแบบแถบสีที่จำเพาะต่อพืชพิษสกุลอริสโทโลเกียที่ทำให้เกิดโรคไตจากกรดอริสโทโลคิก” โดย ร้อยตำรวจเอกหญิง ดร.สุชาดา สุขหร่อง, ดร.กรรณิกา ทองขาว และเภสัชกรชยพล ตั้งพัฒน์ทอง จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลจาก Industrial Property Office of the Czech Republic (Industrial Property Office Patent Award)ใน INTARG 2023 ผลงานของนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยได้คว้าเหรียญรางวัลในระดับต่างๆ ดังนี้-เหรียญทอง 18 ผลงาน-เหรียญเงิน 5 ผลงาน-เหรียญทองแดง 6 ผลงานพร้อมด้วย Special Prize จากนานาประเทศดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ร่วมในพิธีมอบรางวัลและร่วมแสดงแสดงความยินดีกับนักประดิษฐ์นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากเวที INTARG 2023 พร้อมกล่าวชื่นชมทีมนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยที่ได้สร้างชื่อเสียงและการยอมรับในมาตรฐานของผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของประเทศไทย ในเวทีนานาชาติในครั้งนี้ รวมทั้ง โอกาสในการส่งเสริมและต่อยอดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไปสำหรับ 19 หน่วยงานจากประเทศไทยที่ร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการคว้ารางวัลในเวที The 16th International Invention and Innovation Show (INTARG 2023) ได้แก่•จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย•มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์•มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์•มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ•มหาวิทยาลัยบูรพา•มหาวิทยาลัยนเรศวร•มหาวิทยาลัยแม่โจ้•มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช•มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี•มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง•มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ•มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่•โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี•โรงเรียนสตรีวิทยา•โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย•การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย•การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ•มหาวิทยาลัยมหาสารคาม