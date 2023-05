นักประดิษฐ์นักวิจัยไทยสู่เวทีโลก วช.นำทัพสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมร่วมประกวดในเวที “The 16th International Invention and Innovation Show” ณ เมืองคาโตไวซ์ สาธารณรัฐโปแลนด์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยนำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน “The 16th International Invention and Innovation Show” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2566 ณ MCK Katowice,International Congress Centre เมืองคาโตไวซ์ สาธารณรัฐโปแลนด์INTARG เป็นงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติที่จัดขึ้นในทวีปยุโรป ซึ่งในปี 2023 หน่วยงานเจ้าภาพในการจัดงาน Eurobusiness-Haller ได้เชิญ วช. ร่วมเป็น Partner ของการจัดงานในฐานะหน่วยงานหลักของไทยที่ได้รับมอบหมายจาก Eurobusiness-Haller ในการพิจารณากลั่นกรองนำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ มีประเทศต่างๆในภูมิภาคยุโรปและเอเชีย นำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงมากกว่า 30 ประเทศในโอกาสนี้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้รับเชิญกล่าวถึงบทบาทของ วช. ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของไทย เข้าสู่เวทีนานาชาติ และการสร้างโอกาสที่ดีแก่นักประดิษฐ์นักวิจัยของไทยที่ วช.ได้ร่วมเป็น partner ของการจัดงาน ซึ่ง วช. มีความมุ่งหมายการในการสร้างเครือข่ายระดับนานาชาติในภูมิภาคต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและนวัตกรรมของไทยให้เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากลสำหรับงานในปี 2023 นี้ วช. ได้นำสิ่งประดิษฐ์และผลงานวิจัยนวัตกรรมจากประเทศไทยมา ร่วมนำเสนอในงาน INTARG 2023 จำนวน 29 ผลงาน ซึ่งกลุ่มเรื่องด้านต่างๆที่มีการจัดนำเสนอผลงาน ได้แก่•Industry•Transport and Logistics•Biotechnology, Nanotechnology, Chemistry•Environment•Health, Medicine•Sport, Rehabilitation, Recreation, Physical Education, Tourism•Food and Food Industry•Safety and Security•Everyday Objects•Service, Consulting, Insurance, Finance•Social Innovation•ITโดยโอกาสของการจัดงานในวันแรก ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยได้รับเกียรติจากท่านอรุษา มงคลนาวิน เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์ ได้เข้าเยี่ยมชมผลงาน พร้อมให้กำลังใจนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติให้การต้อนรับ