ปลัดกระทรวง อว.- ศธ. ร่วมประชุมระดับสูงด้านนโยบายการศึกษาและพัฒนาทักษะที่ใหญ่ที่สุดในโลก The Education World Forum ที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

ปลัดกระทรวง อว.- ศธ. ร่วมประชุมระดับสูงด้านนโยบายการศึกษาและพัฒนาทักษะที่ใหญ่ที่สุดในโลก The Education World Forum (EWF) ที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร มี รมต. -ปลัดกระทรวง - ผู้บริหารระดับสูงกว่า 1,000 คน จาก 150 ประเทศทั่วโลกถกการศึกษาสำหรับประชากรส่วนใหญ่ ความเท่าเทียม การใช้ปัญญาประดิษฐ์เสริมการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 10 พ.ค.ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีและผู้บริหารนโยบายด้านการศึกษาระดับนานาชาติ The Education World Forum (EWF) ซึ่งเป็นการประชุมระดับสูงด้านนโยบายการศึกษาและพัฒนาทักษะที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงด้านการศึกษาพื้นฐาน ด้านอุดมศึกษา อาชีวศึกษา แรงงานและด้านการพัฒนาทักษะ กว่า 200 คน รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงอีกกว่า 1,000 คน จาก 150 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมระหว่างวันที่ 8-10 พ.ค.2566 โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในช่วงสัปดาห์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของ สหราชอาณาจักร The Rt Hon Gillian Keegan MP เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติ The Education World Forum 2023 ที่ Queen Elizabeth II Centre กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยได้กล่าวถึงความสำคัญของการบริหารจัดการการศึกษา การพร้อมรับเทคโนโลยี รวมทั้งโอกาสและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ปลัดกระทรวง อว.กล่าวต่อว่า ตนและปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน และอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษาฯ ณ กรุงบรัสเซลล์ เป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมประชุม โดยตลอดช่วงการประชุมได้มีการปาฐกถา บรรยาย อภิปรายโดยรัฐมนตรีและผู้บริหารการศึกษาทั้งจากภาครัฐและเอกชนจากทั่วโลก รวมทั้งมีการประชุมทวิภาคีและพหุภาคี และการจัดนิทรรศการด้านเทคโนโลยีการศึกษา สำหรับหัวข้อหลักของการประชุมครั้งนี้ คือ New Beginnings: Nurturing Learning Culture, Building Resilience, Promoting Sustainability. Stronger, Bolder, Better Education by Design มุ่งเน้นประเด็นการศึกษาสำหรับประชากรส่วนใหญ่ ความยั่งยืน การบริหารงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีไอทีและปัญญาประดิษฐ์ในการเสริมการเรียนการสอน การปรับตัวหลังโควิด ความเท่าเทียมด้านการศึกษาสำหรับคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกสถานะทางเศรษฐกิจ