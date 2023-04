อว. นำคณะนักประดิษฐ์-นักวิจัยไทยคว้ารางวัลระดับนานาชาติ จากงาน “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

วันนี้ (29 เม.ย.) ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดประดิษฐกรรมและนวัตกรรมงาน “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” และมอบรางวัล Special Prizes on Stage แก่หน่วยงานด้านการประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรรมจากนานาชาติ พร้อมแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดประดิษฐกรรมและนวัตกรรมในครั้งนี้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำคณะนักประดิษฐ์/นักวิจัยไทยจาก 37 หน่วยงาน คว้ารางวัลระดับนานาชาติจากงาน “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 30 เมษายน 2566 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิสเป็นที่น่ายินดีที่นักประดิษฐ์ไทยสามารถคว้ารางวัลพิเศษของงาน On Stage คือ รางวัล Industrial Design Prize จากผลงานเรื่อง “นวัตกรรมแผงกันแดดปรับได้อัตโนมัติแบบประหยัดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤฒิพร ลพเกิด และรองศาสตราจารย์ ศรีศักดิ์ พัฒนวศิน แห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลจาก Pour la Suisse Romande de I’Association สวิตเซอร์แลนด์นอกจากนี้ ยังมีประดิษฐกรรมและนวัตกรรมอีก 3 ผลงานที่ได้รับ Special Prizes on Stage จากองค์กรนานาชาติ ดังนี้1.ผลงานเรื่อง “AragoShine: เกล็ดแคลเซียมคาร์บอเนตชีวภาพที่เป็นประกายแวววาว” โดย ศาสตราจารย์ ดร. สนอง เอกสิทธิ์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลจาก Delegation of Saudi Arabia ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย2.ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกร่วมกับโซลาร์เซลล์ สำหรับการบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตน้ำสะอาด” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรชัย พลเชี่ยว แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัลจาก Office des Brevets de Pologne สาธารณรัฐโปแลนด์3.ผลงานเรื่อง “การคัดกรองมะเร็งเต้านมทางไกลโดยใช้ระบบบริหารจัดการภาพ อัลตราซาวด์สามมิติอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีคลาวด์และปัญญาประดิษฐ์” โดย ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล แห่ง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับรางวัลจาก Delegation of Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมนี้ ผลงานของนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยยังคว้าเหรียญรางวัลจากเวที Geneva ในประเภทต่างๆ ดังนี้1.Gold Medal with the Congratulations of the Jury 3 ผลงาน2.Gold Medal 27 ผลงาน3.Silver Medal 42 ผลงาน4.Bronze Medal 52 ผลงานพร้อมด้วย Special Prizes จากประเทศต่างๆ อาทิ โปรตุเกส เกาหลีใต้ มาเลเซีย ไต้หวัน และประเทศอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก โดยผลงานที่ได้รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ ได้แก่1.ผลงานเรื่อง “เซนเซอร์อัจฉริยะตรวจวัดระดับน้ำตาลสะสมในเลือด” โดย ศาสตราจารย์ ดร. เกศรา ณ บางช้าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2.ผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ฝึกหายใจแบบชาญฉลาด” โดย ดร. กิตติคุณ ทองพูล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์3.ผลงานเรื่อง “เทคโนโลยีต้นทุนต่ำสำหรับการตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดด้วยปัญญาประดิษฐ์” โดย ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ร่วมในพิธีมอบรางวัลและกล่าวว่า ทีมนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยที่ได้สร้างชื่อเสียงและการยอมรับในมาตรฐานของผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของประเทศไทยในเวทีนานาชาติในครั้งนี้ รวมทั้งการส่งเสริมและต่อยอดประดิษฐกรรมและนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไปสำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 48 เป็นเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติที่สำคัญในสหภาพยุโรป โดยมีนักประดิษฐ์/นักวิจัยจากทั่วโลกนำผลงานเข้าประกวดและจัดแสดงกว่า 1,000 ผลงาน จากกว่า 40 ประเทศ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมชมงานมากกว่า 10,000 คน โดยผลงานจากประเทศไทยที่นำเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ วช. ได้พิจารณาคัดกรองในหลายรูปแบบ ได้แก่ ผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานจากวช., ได้รับรางวัลและนำเสนอในเวทีระดับประเทศ อาทิ รางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลระดับประเทศของหน่วยงาน, ผลงานที่มีการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต เป็นต้น