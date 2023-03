NSM ผนึกพันธมิตร ขนทัพนิทรรศการและกิจกรรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยเข้าร่วมงาน “วันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ครั้งแรกของราชอาณาจักรกัมพูชา

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ NSM พร้อมพันธมิตร ประกอบด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) ได้นำนิทรรศการและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้าร่วมงาน “วันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” (1st NATIONAL Science, Technology and Innovation Day : STI 2023) ที่ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 26 – 28 มี.ค. 2566 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเกาะเพชร (Koh Pich Exhibition and Convention Center) กรุงพนมเปญ โดยมีสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เป็นประธานเปิดงาน กล่าวว่า การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะหลังสถานการณ์โควิด-19 จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาขับเคลื่อน การจัดงาน STI 2023 จึงเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศกัมพูชา ที่จะสร้างโอกาสใหม่ให้กับทุกคน ทั้งการสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประชาชน การพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ สร้างอาชีพใหม่ ทักษะใหม่ การต่อยอดทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ ตลอดจนแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในการผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศขณะที่ ผศ.ดร.รวิน กล่าวว่า การนำนิทรรศการและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาร่วมจัดแสดงอย่างเต็มรูปแบบเพื่องานครั้งประวัติศาสตร์ของกัมพูชา เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือหลังจากการเข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับสมเด็จฯ ฮุน เซน ของ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. เมื่อเดือนต.ค. 2565 ซึ่งไทยและกัมพูชาได้ตกลงสร้างความร่วมมือกันในหลากหลายมิติ เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงกำลังคนของทั้งสองประเทศ นี่จึงเป็นที่มาของการนำนิทรรศการและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากหลากหลายหน่วยงานของกระทรวง อว.มาจัดแสดงในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังคนของอาเซียน เพราะวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสำคัญใกล้ตัวเราทุกคน ทั้งยังเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศและภูมิภาค การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะกับเยาวชน จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเตรียมกำลังคนอาเซียนเข้าสู่สังคมแห่งฐานความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับนิทรรศการและกิจกรรมที่นำมาจัดแสดงภายในงาน NSM ได้ขนทัพทั้งนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ชุด Science for Fun กว่า 60 ชิ้นงาน กิจกรรมเกมและของเล่นวิทยาศาสตร์ กิจกรรมเปิดฟ้ามองดาว (Planetarium) ภาพยนตร์ดาราศาสตร์ 3 มิติ แบบ full-Dome ที่จะทำให้ทุกคนเปิดประสบการณ์ใหม่ ได้เรียนรู้และตื่นตาตื่นใจไปกับความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ ยังจะได้ปลดปล่อยความคิดและจินตนาการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ไปกับกิจกรรมมุมประดิษฐ์ (STEM Workshop) และการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ Science Challenge อีกด้วยขณะที่ วช. ได้นำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมมาจัดแสดงมากมาย รวมถึงการสาธิตการบินโดรน โดยสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กิจกรรมเสวนาให้ความรู้ และกิจกรรมเวิร์คช็อป เช่น กิจกรรม DIY Young pilot และ Plant Mineral Crystal ด้าน สดร. ได้นำนิทรรศการดาราศาสตร์ ที่บอกเล่าเรื่องราวของระบบสุริยะ หรือปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ในรูปแบบของนิทรรศการและกิจกรรมเกมดาราศาสตร์ ไฮไลต์สำคัญ คือ การนำอุกกาบาตที่ตกมายังพื้นโลกเมื่อ 5,000 ปีที่แล้วจากประเทศอาร์เจนตินามาโชว์ภายในงานนี้อีกด้วย“NSM และหน่วยงานพันธมิตรภายใต้กระทรวง อว. พร้อมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชนของอาเซียนในทุกรูปแบบ ซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอดในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาภูมิภาคอาเซียนให้เจริญก้าวหน้าต่อไป” ผศ.ดร.รวิน กล่าว